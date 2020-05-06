沿著峭壁驚險行進！單攻「玉山主峰」詳細路程筆記

玉山主峰單攻

日期：2020/04/04 (六)

時間：02:00（東埔停車場）－07:00（排雲山莊）-11:15（玉山主峰）－17:00（回到玉山登山口）

＊如09:00前未到排雲山莊或12:00未達玉山主峰，則禁止再攻頂（生命不能開玩笑喔！）

接駁車：塔塔加警察隊－玉山登山口（2.8公里）有接駁車；06:30到17:00，每隔一小時一班車，每人一百元。我上山時用走的，剛好當暖身；下山就拚了老命趕上最後一班車！有車搭的感覺超爽der！

腳程：來回12小時25分鐘（不含在排雲山莊的休息時間）／24.6公里

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１．將入山證（警政署申請）丟入信箱，所以入山證一定要印出來喔！

２．入園證（國家公園）確認，用身分證後面條碼自己掃描，超科技。但到排雲山莊時，會有稽查人員確認你的入園證，所以印出來是最方便。

３．過了玉山登山口後就是林道囉！非常好走，每500公尺也都有設路標。

４．前往排雲山莊的路上會有兩間生態廁所，網路說非常臭跟髒，但我覺得很乾淨耶！一間在孟祿亭附近，另間在西峰觀景台附近。另外排雲山莊也有廁所三間...

５．從玉山登山口到玉山主峰一共有８６座這樣的木橋，木橋上都有編號，看著數字大小，就代表你離目的地的遠近了...

６．玉山高落差有1342公尺，所以帶登山杖很重要！保護膝蓋啊！我最喜歡走的就是林道，被樹林包圍很有安全感及心平靜。

７．我去的時間沿路沒有開甚麼花，但還是很多很美的地方值得去發現。像這個木紋超美的！超吸睛！

８．玉山很多時候都是沿著峭壁在行進，若沒走好就會摔下去，每個深度都不同...總之走路要看好走好不要嬉鬧跟分心最重要！

９．排雲完全是佛心來的喔！裡面很乾淨，即便我沒有入住，一樣可以進去休息裝水。廁所也很乾淨，還有洗手台（但請大家要珍惜用水並不要用牙膏刷牙！），不過我下山時卻停水了。

１０．排雲山莊的旅客來來去去，每個人都會跟你哈拉個兩三句之類的；攻頂前可以把不要的東西放在外面樓梯下，減輕重量超重要！但攻頂水要帶足夠！我為了省重量，只帶500cc的水上去，不夠喝！！！

１１．真的很感謝幫忙整理山路的朋友，因為他們讓我們攻頂更親民了，不然隨便風一吹或站不穩，你就掰掰了！雖然下山時還蠻希望可以不小心滾下山，然後就滾到停車場旁了（很鬧）。

１２．當你看到這個畫面，代表還要再辛苦大概20分鐘啊！！！超痛苦的不斷爬坡的之字路～～～然後風超強大！帽子！帽子！一定要戴好！

１３．再次呼籲，沿路很多峭壁的道路，請務必要走好抓好！然後攻頂那段風很大（再次強調，不要懷疑！），瘦小的朋友真的很危險！

１４．最後我也如願攻頂並且老天爺出了大景送我！不過山上天氣變化很大，下山後就開始下雨了！請一定要帶兩截式雨衣，既環保又安全便利；我怕下雨的時候襪子濕掉很不好走路，所以我是穿了五指襪後，再套塑膠袋，之後再穿厚的毛襪，我覺得效果不錯！不過雨停的時候，就可以把塑膠袋拿起來，避免腳不通風而臭腳了。

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真正的健行筆記如下，請參閱

【行前篇】

【配備及服裝篇】

【上山篇】

【下山篇】