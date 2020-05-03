登山時用心聆聽！ 苗栗有座加里山 & 杜鵑嶺O型縱走 進入山林系真美好

今天來聊聊『苗栗有座山叫加里，家裡有群人叫Family』

名稱：加里山

地點：苗栗市-南庄

Google位置：搜尋一葉蘭農場（在抵達一葉蘭農場的岔路處靠『左』『左』『左』，繼續往上開）

路線：加里山（海拔2220公尺）

路程：7.5個小時（輕裝，過程休息30分鐘）

必備：手套（工人手套即可）

易達性：4.1/5.0

推薦度：4.7/5.0

老規矩，先總結在上圖片

先講講停車場，由於主要加里山的登山口有分兩個，一個就是我們這次的起點，蓬萊大坪林口，另一個是鹿場(需繳納停車費)，大坪林這停車位置相對較少，所以大家如果要來加里山的話，記得早點起床喔～

這次上山屬於多雲天氣，但登頂時也沒見到雲海，所以覺得最美的並不是登頂的風景，而是一路上的柳衫林，誠心建議大家登山時『別當DJ放音樂』『注意山上的蟲鳴鳥叫』，令我印象最深刻的就是，當徐風吹動衫林時，那聲音像極家裡木門的開門聲，當下才意會到難怪這叫加里山？

主要還是將路線分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ段

Ａ段攀升段（算是正常的登山步道起始段，就是一直往上衝哈哈哈）

Ｂ段彈跳床段（由樹根與樹根天然形成的彈跳床，雖然是上坡，但走起路來相較輕鬆及有趣？）

Ｃ段攀繩段（屬於下坡路段，需要穿戴手套，特別標記，超喜歡這段的風景）

Ｄ段鐵道段（鐵道在山林裡的生鏽出的幽靜感）

最後：

記得攜帶『運動鞋、登山鞋』、『手套』、『兩瓶500ml左右的水（由於登山時間較長，根據餐點增加水量）』、『餐點（垃圾記得不落地）』、『頭燈（以備不時之需）』

因為今天是走杜鵑嶺及加里山小Ｏ路線，所以一開始就先往杜鵑嶺走

如果是在大坪登山口上來的山友，我會比較建議大家先走杜鵑嶺，由於避難山屋到加里山那一段真的很陡上，除了體力累加上會與從鹿野登山口上加里山的山友會合，人會真的太多，有時心也會很累哈哈哈

進入山林系也一陣子了，真的不得不感謝山友、相關登山組織及政府相關機關，因為加里山真的將行進方向標示的很清楚，一路上都會有指標、反光片及位置圖，所以大家可以很放心的享受整段路程，但還是強烈建議那家下載GPX，無論是記錄自己的行進時間及方向，也給自己多一點安全感。

我想進入山林系的好處，真的是可以把爬山當作是一種避暑行為，樹陰遍佈，當自然風吹向臉頰時，那種清爽真的會讓人微微顫抖。

到杜鵑嶺的Ｂ段，真的都還算蠻好走的，走起來因為路面的反彈感，會讓整個人有點活力，及在持續消耗體力的上升路段増舔了點趣味。

過了杜鵑嶺再過不久就會抵達加里山三角點的位置，但如圖所示，人真的超多，在當下完完全全打消了我預想要攝影的浮誇網帥照片（？

這邊真的還是建議大家，如果拍完照，真的可以移動一下自己的位置，讓其他山友也可以紀錄風景，而不是群聚在山頭正中心，因為大家拍照需要的背景我想應該會是自然風光吧（？

加里山2220M

其實，大家如果在加里山三角點沒有找到好的攝影點的話，或是天氣狀況不佳，真的推薦大家在ＣorＤ段慢慢找，往往爬山大家會因為過程辛苦而忘記記錄過程，但卻會忽略過程中的風景，那有可能才是最美的？

Ｃ段會有大石頭路段，當青苔佈滿石頭，綠映叢生的感覺猶如秘境，這也許才是我們脫離大城市喧嘯的目的，吐出二氧化碳，隨著心率，吸進那山林獨有的芬多精？

大家記得穿著『登山鞋』由於上下坡段、石頭遍佈，登山鞋可以有效保護腳踝，及保護鞋端前緣撞擊石頭時的衝擊力度。

垂直林立的柳衫林，真的格外壯觀，蟲鳴鳥叫環繞在雙耳，在聲音及步伐中，感受到了清爽的靈魂及鮮明的生命。

正式踏入D段，由於為鐵道路段，所以整條路走起來相對平緩及舒服。

在充滿鏽痕的鐵道中，歷史的味道覆蓋綿延鐵道，鐵道既敵不過歲月也敗給了自然，經歷了生鏽最終斷裂，我們沿著鐵道步行，也揣測著，過去鐵道的意義何在？

整趟登山步道，會有多數攀繩路段，繩斷架設的很穩，所以大家可以放心地攀爬（在此衷心致敬過往山友及相關工作人員鋪設這些為了讓路線順利及安全所設置的鐵梯及繩索。）雖然有登山地圖的參照（建議大家都載點ＧＰＸ），但大家整趟路除了記得使用GPS Hiker登山客和Hikingbook照著GPX走。

最後，還是提醒大家，記得帶回自己的垃圾，為台灣這個美好環境努力。