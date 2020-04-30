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像屁屁的山？台北北投「紗帽山」半日遊　體驗林蔭中行走

健行筆記 / 健行筆記阿文

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【旅程簡單介紹】

紗帽山北端登山口→紗帽山→紗帽山北端登山口

約1.5小時，是怎麼樣的路我們繼續看下去。

【前言】

紗帽山是我在陽明山一開始爬的第一座山，會叫紗帽山是因為他的山形象是烏紗帽，但是對我來說這個實在太難令我印象深刻，就在我第一次看到他的時候，我內心興奮的叫到:「看，那邊有一個像是屁屁的山！ 」

從此之後，我都親暱的稱呼紗帽山為屁屁山。因為親切的就像是蠟筆小新熟悉的屁屁。

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  • 文化大學前面就是一坨紗帽山，這個角度不太好，不過我忘了圖片到哪裡去了

【正題】

登山紗帽山的行程完全是安排之外，從小觀音山下山後，因為與後面安排的活動還有一些時間，剛好太陽又出來了，所以順便收下了紗帽山，為何用收下用詞這麼隨便呢？坐落在公眾溫泉旁的紗帽山，對我來說格外親切，不要看這座山小，其實一點都不能小看他！

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  • 紗帽山的登山口就在大眾溫泉與陽明山公園旁

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  • 湖光山色的大眾溫泉區，不過要進去可能要思考一下，人潮眾多，個人覺得跟下水餃差不多XD

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紗帽山整段步道都在石子階梯中，緩緩上升的石子路，不會給你好像好漢坡一樣一下要爬很陡很危險的路，但是無止境的上坡總會讓人有點心累。

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之字形上升的步道，我覺得就像是阿里山的小火車。

整段步道都不會脫離紗帽山的範圍，唯獨比較可惜的地方就是由於都是依循著山頂而上，所以基本上除了山頂其他地方並沒有明顯的展望，都在林蔭中行走，又因為紗帽山被陽明山群山環繞，所以步道基本上風比較小，尤其是夏天蚊子較多

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走著走著總會有一個念頭，怎麼一直往上，腳也是會痠的！

通常這個時候就會來到紗帽山最平緩的地方，這裡可以讓腳歇息一會，這邊大概就到整段步道的4分之3了。

這裡有兩座墓靜靜坐落在旁邊，依據網路上的敘述，是清領時期仕紳眷屬的墓，靜靜地座落在此，我們也不必打擾別人，靜靜的休息與路過。

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由於步道來回才兩公里，很適合一家大小帶著小朋友來到此處，雖然可能小朋友會呱呱叫，但真的一下就結束了，慢慢走，非常適合全家一起出門給小朋友練練腳力的步道呢！

這邊大概是整段最陡的地方，但是只有一小段，撐一下就過去了！

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陽明山有很多可以看得很遠的景點，但是都是看得很遠，能有多少機會能看到陽明山全部呢?

從紗帽山的山頂觀景台向陽明山群山看去，對面彷彿變成一個大型的模型，各個山頭都任你指點，常常喜歡在這個山頭吶喊，雖然不知道對面聽不聽的到，但是這邊如此視野遼闊，不喊一喊對不起自己！

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  • 疊圖後加上小畫家的山頂景觀介紹(竟然沒辦法用原檔，看來是太大了)

山頂的遼闊會讓你忘卻你上來的艱辛，剛剛流的汗水彷彿都蒸發了(才怪

觀景台是一個還蠻大的木造建築，很適合帶東西上來邊吃邊看風景，不過 垃圾不落地，廚餘別亂丟。當一個好的台灣人。回程的路都是下坡，也注意別走太快傷膝蓋了，

此次的路線圖GPX

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  • 紗帽山的高度落差有誤

【沿途植物】

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紅楠 (Machilus thunbergii Sieb. & Zucc. )

樟科(Lauraceae)楨楠屬(Machilus) 

楠樹這類的通常都常常被我無條件忽略，因為我覺得很難認阿!不過有人鑑定這棵是紅楠，我們就來看看紅楠的特徵，常綠大喬木，可高達 20 公尺， 寒冷的時候花苞以及葉芽會被包裹在苞片內，而苞片呈紅色。

溫暖的時候才會漸漸露出，遠遠看像是一個一個豬腳，所以又稱為豬腳楠，漿果扁球形，徑 0.8~1.2 公分，光滑，果梗鮮紅色，青果呈翠綠色，有光澤，熟果紫黑色；基部有殘存而反捲的花被片。 而和他果實相似的有香楠，香楠的葉片偶而也會有黃綠色，常常被誤會，但是香楠的葉片背部會粉白粉白的，而紅楠整片都是油亮油亮。且香楠的葉片搓揉會有電線走火的味道。

紅楠與大葉楠、香楠同為線香之原料。 

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風藤_ 請參考四寮溪篇

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魚眼草_ 請參考 小觀音山主峰篇

老實說剛爬完小觀音山再爬紗帽山難免有點索然無味，但是怎麼說呢?

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紗帽山就像是你溫暖的好鄰居，他很安全，雖然我還是在紗帽山看到五次以上的蛇但是他還是很安全，除草也是很乾淨，至少交通方便，距離文化大學很近，不用怕迷路，大不了原路回去，

#就是有點喘，整路都在緩緩上坡#就是有點悶，因為整段都被樹林壟罩#就是有點常見的植物，可以讓你複習溫習

紗帽山沿路都有公車在紗帽山介紹頁面寫得很清楚，就是北投上來或是士林上來或是陽明山下來，在教師中心下車就對了!也許介紹不佳，但是我真的很推薦大家走走紗帽山阿

快樂出門~平安回家~

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此次的路線圖 GPX

步道 陽明山 登山

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