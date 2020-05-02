巧遇皮卡丘！ 南三段幻夢烈日風雨行　破了待在山上最久紀錄

2020/3/28~4/3 - 南三段縱走 - 丹大、東郡橫斷

為天數最長，距離突破一百公里（手錶紀錄約 102.2 km），岳界稱為百岳 " 終極縱走路線 " ，也是四大障礙路線之一，地形複雜，平安下山，感謝兩位夥伴 Aramis廖、Richard 及山友的照應，以利完成這 7 天 6 夜的行程，也破了待在山上最久的紀錄；實際天氣比預報來得好，但還是有經歷到狂風暴雨...預定 9 天的行程在過程中討論可再調整至 7 天，賺得假日也走得精實，很好！南三段由花蓮瑞穗林道進，南投郡大林道出，沿途經百岳丹大山、內嶺爾山、義西請馬至山、東巒大山、東郡大山、無雙山。

完整相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=22507

實際行程參考（一般行程會安排 10 天）：

Day 1 - 3/28： 7:15 - 19 k 水泥橋 > 13:00 - 沙武巒草原 > 17:40 - 太平溪西源營地

Day 2 - 3/29： 6:30 - 太平溪西源營地 > 11:20 - 太平溪營地 > 15:30 - 丹大山 > 17:40 - 太平溪營地

Day 3 - 3/30： 5:40 - 太平溪營地 > 7:10 - 內嶺爾山 > 13:40 - 義西請馬至山 > 17:00 - 丹大溪源營地

Day 4 - 3/31： 5:50 - 丹大溪源營地 > 15:00 - 東北鞍營地

Day 5 - 4/1： 6:00 - 東北鞍營地 > 7:00 - 東巒大山 > 9:30 - 東郡大山 > 13:20 - 櫧山北鞍營地

Day 6 - 4/2： 5:45 - 櫧山北鞍營地 > 10:45 - 無雙山 > 17:50 - 烏瓦拉鼻營地

Day 7 - 4/3： 6:10 - 烏瓦拉鼻營地 > 13:50 郡大林道 33 k

▼19 k 水泥橋，水質清澈，彷彿來到了慕谷慕魚

▼瑞穗林道需從 19 k 踢到 34 k，共 15 km，需緩上升 1,060 m 來到海拔 2,544 m，也是有些挑戰，但沿途的景致能忘卻這段路的辛苦

▼32 k 工寮，歷史悠久，斑駁感濃厚

▼大理石岩壁，一面雪白無瑕溫柔芬芳、另一面泛黃成熟穩健穩重

▼沙武巒草原，雖然這次行程只看到了白牆的東巒大草原，但能目睹到沙武巒草原的容貌，也算是值得了。

▼沙武巒草原到 2924 水池，沿途白色枯木、馬醉木、褐色草坡伴隨著壯麗山景，這高遶路線顯得相當值得，美哉！

▼ 2924 水池往下走能看到百岳內嶺爾山，再看著雲層欑動伴隨著白色枯木，之後進入豔陽森林來到夜宿點太平溪西源營地，晚上在溪邊露宿，張開眼就看到滿天星河，一天的疲累也就被洗滌乾淨了。

▼丹大山沿途經盧利拉駱山，沿途山景展望良好伴隨著雲海，這天巧遇臉書上的山友鋼鐵人林大哥，初次見面，感謝相伴及美拍，期待下次山上再相見；還巧遇皮卡丘，真是太幸運了@@

▼第三天開始感受到空氣品質變差，沿途經內嶺爾山、馬路巴拉讓山、崖邊營地、高山一抹粉紅、義西請馬至山，地形豐富。

▼到達東北鞍營地下午 3 點，我們與另一隊開始進入狂風暴雨的時間及空間，直到隔天早上 6 點風雨才變小，我們隊兩頂帳篷損失慘重，一頂營柱斷裂、另一頂前庭被吹破，真不愧是海拔第二高的營地，剛好碰上天氣差的時間，算是通過考驗，隔天速速走完東巒、東郡大山及烏達佩山

▼下東北鞍營地後撥雲見日，見到如夢似幻的仙意景致，再經褐色草坡及本鄉山抵櫧山北鞍營地

▼櫧山北鞍營地水鹿夜襲、櫧山北鞍營地晨景

▼在無雙山遇到祥因法師，混亂不安的心緒也就頓時解開

▼無雙山下山時的松林景緻，褐色松針地配上新發綠芽，充滿春意，美極了！

▼亞力士營地駁崁工法了得；前往無雙社的沿途風景雖美，卻也處處充滿危機，多處崩塌，路徑難巡，欣賞風景之虞也需謹慎小心。

▼無雙社，深隱山林中的一片天地，猶如來到世外桃源一般。

▼郡大林道 45.3 k > 33 k，經過斑駁的玉山國家公園基座，其形如金字塔；在經過崩塌及崩壁的考驗後重返人間。