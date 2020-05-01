踏入臺灣心臟之河！「丹大溪」水路進出 加年端野溪溫泉+峽谷瀑布彩壁景觀

一處位於丹大溪深處的加年端野溪溫泉，可由陸路或水路前往，從水路進入不但要多次渡溪，加上進入狹窄的峽谷後，河流的水量及流速都不是簡單的考驗，是非常看重天候因素的路線，峽谷絕壁中有著延綿不絕的溫泉露頭彩壁景觀，而主露頭處則有著完美水溫的湯池和腹地，能夠完成此行，可說是2020上半年度溫泉季尾聲前一場美麗的相遇。

由於峽谷內的水流匯集，加上丹大溪平時的流速就非常快，要從水路溯上去的話必須看老天臉色，這回就迎來難得久久一回的大旱季，其指標是日月潭的九蛙雕像全部現身，不少隊伍把握住九蛙現身時的枯水季，由水路進加年端溫泉，我也不想錯過這次機會，約了朋友走一趟水路進出，在出發前2週中部下了一場雨讓我擔心了一下，所幸後續直到真正出發前，相關區域再也沒下過雨，決定照安排行動，前一晚開車到孫海橋紮營過夜。

看其他人記錄大約都8小時左右，原本要7點開始起溯，最後實際正式出發時間為8點，同行有kiki、維哥、66，大家都是能互助及照顧自己的好手。

清晨孫海橋-丹大溪、濁水溪匯流口

整裝完正式踏入丹大溪流域

說真的，出發前就知道丹大溪有一定難度，說不緊張是騙人的，前進不需一會馬上就要渡第一次溪。

開溯，本日17公里的開端

馬上感受一下丹大溪的水流

剛開始渡丹大溪，真覺得不得了，雖然過溪不成問題，但水位有些地方還是達到大腿高度，而且流速依然不慢，這都已經是大家口中說的難得超乾旱季狀態了呀，只要稍有不慎或選錯過溪點，一旦被沖倒，身上的大背包不但會讓人站不起來，更會連包帶人直接被水流漂走。

前大半段寬河床部份基本上可快速推進不少距離

上溯過程找適當的過溪點渡溪

補個著裝出發照

剛開始的丹大溪雖然是寬河床，但景色卻不會太單調，走著走著隨時不斷拍沿途景色，走1小時左右第一次休息。

大約1小時看到第一片彩壁

雖然是寬河床，景色卻不錯

走了3k，一大片沙洲做第一次休息

接下來下一處休息點抓丹大、郡大匯流口，有些曲流處若可以不用渡溪就爬過去的話，就儘可能減少渡溪次數，沿途有好幾處支流瀑布，這邊約1小時推進了4k抵達匯流口處休息，離加年端溫泉還有10k。

休息點出發不久遇到的小隘口

能避開過溪就儘可能減少

支流高瀑，豐水期很壯觀，但應該沒機會欣賞

沿途記錄

抵達匯流口，地圖附近標示為巴巴隆

前面2個小時含休就推進了7k，但真正難關還沒到不能高興的太早，休息過後，通過匯流口，到峽谷前迎來今天最輕鬆的一段，少了郡大溪的水量，這一段丹大溪在渡溪明顯就輕鬆許多，一直到峽谷段才會因河道縮窄水流才稍微強一些。

休息結束繼續啟程，時間10點40分

丹大溪匯流處有廢棄水泥階梯

看起來是可以通上丹大林道，不過真的要從這爬上去應該也不容易，快500的爬升量，等高線來看就是陡。

比起一開始的渡溪水流，這段親民許多

丹大溪風光

其中一處曲流，對岸應該也是一大片溫泉露頭

通過剛那片彩壁再走一段距離，是今天第一道真正的峽谷窄河道，無法高繞必須直接水路行進，但這邊還算好走，不難通過。

gps顯示里程11k，12點25分

第一道狹小河道峽谷

一進入峽谷馬上就是不同面貌

這段水量流速還比行程一開始小，尚好通過

目前走起來感覺只有比剛進匯流口時的水流強一些些，穩穩走即可，有小一段水道可高繞掉，66走高繞，其他人一樣走水路，一旁岩壁呈現的水線高的可怕，正說著平時的丹大溪可不是那麼容易親近的。

這段還不是這次最精彩的，但已經相當有看頭

這邊水只要稍大一點就刺激了

高繞及水路沒一會再次會合

這裡河道呈一個大弧型，直接高繞截彎取直

高繞截彎取直一小段

這裡有打blot，讓大腳車可以拉絞繩借力用，有明顯車胎痕跡

13點10分稍做休息，行進12.6k

續行再轉為較寬河床，沿途有許多溫泉露頭

相當大片的彩壁

這裡有看到以前的流籠遺跡，從丹大林道三分所下切下來會到這，地圖標示這裡就是三分所溫泉的所在，後段的峽谷挑戰也正要開始。

延綿範圍相當大

泉花，整個岩壁都溫溫的

下一段峽谷等高線並沒有收的很窄，所以並不難走，卻有著比前一段更棒的峽谷景觀，有不斷出現的彩壁及溫泉露頭，而大腳車痕跡到這段就沒了，有一處用紅漆標示的溫泉，看樣子大腳車能行進的地方到這就極限了。

再次進入峽谷，GPS 13.7K

滿滿的溫泉資源

一線天，不過下一段的一線天更精彩

觀賞不完的連續彩壁

不算非常窄，但看水線，實際上是大水來也難跑的深谷

雖有標示溫度也夠，但需造池

還沒到前人記錄的堰塞湖，但應該也不遠了，如果GPS距離沒出錯的話，我們離加年端主要的溫泉露頭只剩3K多，抵達所花時間應該也會在8小時左右。

不斷出現的壯麗峽谷景觀

把握機會合影留念，畢竟不是年年都能水路進入

攀上爬下

前方有一處水流稍稍困難

停留休息，下午1點55分，GPS 14K處

找遇落石風險較小的地方休息

前面那一段峽谷300多公尺，休息完出發一下子就看到那座因崩塌型成的堰塞湖，通過之後，接下來到10米瀑這段，是加年端行程中最精彩絕倫的地方，絕對會讓人對這段的景色留下深刻的印象。

14點5分再次啟程

抵達堰塞湖長潭

一開始還想說不下水高繞，不過有一處不好攀爬，最後我成功爬過去，不過......最終還是有一段不下水不行，因為背大背包不好游，我先過去後拋繩讓後面隊友拉過來。

一開始先嘗試高繞

成功渡過

接下來到通過10米瀑的這一公里，有著峽谷絕壁、瀑布及溫泉彩壁，彩壁規模範圍非常大，還有那節理分明的單面大峭壁，真的讓人大開眼界，水流也是今日裡頭最具挑戰的，只要渡溪沒站穩就會被沖走，我眼鏡也因為在其中一次渡溪人被沖倒，獻給丹大溪了QQ。

今日最後一道也是最驚豔的峽谷

處處是美麗彩畫般的溫泉壁

丹大溪絕壁美景

多到拍不完

這一公里峽谷只要水量大一點，難度就完全不是現在這一回事，不過我想水量真的大的話，應該一開始就直接被拒於門外了，哪有辦法到這，而在裡頭天候若沒注意，遇到溪水暴漲則是完全沒有逃生可能，出發的天候資訊要非常注意。

條件更難的限定美景

峽谷內的一道高瀑

河道旁壯觀的大峭壁

節理發達的板岩壁

過了大峭壁，後面稍微輕鬆一些

到大峭壁之前有一段渡溪創下本日全隊通通被沖倒的記錄，我眼鏡就是那時漂走的，我被沖走大概3-4公尺就煞住站起，待在那擋人，果然有起作用，攔住被沖下來的66。

再來的路段難度降低小心通過即可

沿途依然有眾多溫泉壁

回拍剛剛通過的大峭壁

沿途驚喜不間斷的景色

天氣不錯，加上周圍不斷有溫泉冒出，完全不會冷

抵達10米瀑前找到一處地方休息，通過10米瀑後今天的關卡就告一段落了，10米瀑是因崩塌形成的，雖然有人留下扁帶，不過仔細探索一下，手腳點蠻明確的，就算不用繩也不難爬，經歷前面的峽谷，反而覺得這道10米瀑沒有特別困難。

休息處回拍來時路，時間15點15分，GPS 15.8K

前方10米瀑

今日最後一關，左側上攀

看里程已經來到16K，應該就剩最後1K了，爬上10米瀑後，迎接的是和善的水流，跟稍早的行進狀況完全換個樣子，哇!!怎麼差那麼多，下午的光線對上游正好是大順光，慢慢推進同時比較有閒暇拍照了。

過完前面的關卡，後面顯得和藹可親

光線正順，岩壁拍起來很亮麗

發現小水鹿遺骸

沿途有許多支流水瀑都是溫泉

溫泉下方的地面呈現另類色盤

支流瀑布，GPS 16.3K

再次轉寬河床，加年端主露頭應該快到了

一樣滿滿的溫泉景觀

加年端溫泉主露頭位於河階之上，隨著里程越來越接近17K，開始注意山壁附近腹地，過了不久似乎看到遠方有一大片堆疊有如蛋糕般的溫泉壁，近點一看確定是了，GPS還挺準的，真的是跟記錄上一樣的17K，我們抵達囉。

過了這一片彩壁的河岸上方就是主露頭了

來了來了，加年端溫泉，終於可以卸背包了

水溫很可以，先下去泡個放鬆

下午4點抵達，正正好8小時，泡一下溫泉後開始搭帳準備晚餐，對岸樹林裡有一組人馬，是當地原住民，一早出發還有跟他們碰過面，他們從四分所經加年端社舊址下切到加年端溫泉，經過一整天又遇到了，隔岸打招呼，從四分所經加年端社的下切也是相當的深，將近1000m的下降量，不會輕鬆到哪。

生火玩起石板烤肉

整個丹大、郡大流域，有許多日據時期警備處舊址，還有過去在此生活的各個布農族社群舊址，對於喜愛古道及舊址探尋的人來說是一塊瑰寶，目前我還不到那樣的心境，能來到溫泉已經夠滿足了。

很快的一夜過去了，迎來第二天日出

來拍漂亮的溫泉蛋糕

出泉量蠻多的，有圍起主要兩池

溫度很剛好，昨天泡舒服的湯池

66背了一架空拍機上來，一大早起飛開拍，感謝66的空拍照片，讓我們用不同視野觀賞昨日行走的溪谷。

昨天就走在那其中，那壯觀險惡的丹大峽谷

空拍加年端溫泉，可惜光線還未照進來

帶了3天的糧食，有想說假如體力夠第二天要不要繼續上溯到丹大溫泉來回，除了還有大量溫泉壁外，還有更多峽谷地型，不過這樣來回又會是一個18K的挑戰，不過kiki表示太累了，此方案放棄。

另一個原因是沒來過，就算第二天就折返也可能疲勞或過地型等因素無法出去，要留預備日，討論後決定折返，如果出不去的話就在中途找地方再紮一晚，隊伍於10點拔營離開加年端溫泉，不過最後實際是為了拍合照慢了10多分鐘才出發。

離開前來和溫泉主體合拍留念

居高臨下的營地

由於隊內有人低調不要露臉，所以合照就不放了。

離開前能拍的儘量拍

回程換成另一方向的光線，有些場景拍起來又是不同感覺，同樣的路回程快門依舊壓不停。

支流瀑布處的彩壁

時間不同，光色的呈現也不一樣

馬上要來到10米瀑下攀

下攀我就不抓扁帶了，直接慢慢爬下去，綁繩的地方有一處是片大斜板，很滑無法踩，就算抓扁帶都還是要注意。

隊友下10米瀑

66的登山杖在下10米瀑時被沖走，原本以為掉在瀑裡沒指望找回來了，沒想到往下游走50m左右，我瞄到水裡有個綠綠的，拿起來竟然是66被沖走的登山杖，那綠色的部份一看原來是登山杖手腕帶的字logo，該說是我視力還不錯嗎，竟然陰錯陽差地找回登山杖，好希望我的眼鏡也能這麼幸運尋回。

因為有昨天的經驗，大致知道哪邊地型怎麼過，接下來的下溯速度有顯著提升，我也趁著這段時間多補拍一些可能漏掉的場景。

kiki這表情很精實

昨日的峽谷再來一回

昨天這裡沒光線，現在有光線加持顏色更清晰

回到壯觀的大峭壁段

昨天漏拍的角度

手上幸運回歸的登山杖

河道每年都在變，看之前的記錄岩壁下方還有沙洲

這道瀑布在微逆光下拍起來意外好看

不出一會時間已經通過昨天最難的部份

1個小時半回到堰塞湖，行進3k

在這休一會後，大家開始下水漂漂樂，花不久時間便出了這段峽谷，期間還繼續做一些照片記錄，後面相機就比較沒什麼拍，因為最精華的地方已經都收進記憶卡了。

幾乎各地的彩壁顏色在這趟丹大峽谷內全有了

長期溫泉沖刷形成的溫泉壁

走著走著，昨日來程較寬的第二段峽谷也快過了

時間來到13點22分，GPS顯示21K，不過因為稍早GPS訊號一度飄掉，足足少計了1K，總里程實際為22K，已經走了5K，看這速度及時間，說不定今日可以直奔孫海橋了。

因可能今日就出去，66決定把剩下的電力飛完

後面因為相對更好走，速度提升的更快，抵達丹大、郡大匯流口時才下午3點，剩7K，這下真的不用再紮一晚了，今天就要給它拼出去了。

回匯流口這段速度拉的相當快

與郡大溪匯流後，發現水流比昨天來得大一些，渡溪難度有變高一些，還好尚能應付，加上還記得一些可以高繞的路段減少過溪次數，速度不至於掉太多。

下午4點25分抵達第一天休息的3K沙洲

看著地圖剩下兩個彎時， 丹大林道就在眼前了

渡完最後一次溪，看到車子了，結束囉

5點回到孫海橋，回程總時間6小時50分，全程總計34K

快回到孫海橋前就開始有飄雨，嗯....預報這幾天明明是好天氣，不過現在已進入春季天氣變化非常迅速，這時候預報不確定因素較多，總之安全完成就好，回到水里時還在想說要吃啥，看到有夜市時決定去夜市走走吃一頓，神奇的是我全身上下沒什麼事，包在溯溪鞋裡的腳掌卻有一堆擦傷，倒底怎麼回事這也太妙了。

就在我們出來的隔天，來道鋒面，在丹大流域均雨量也到達50mm，如果拖到第3天我們才要出來，那就可怕了，我想這季丹大溪要開始收起它的親和，回到它原本強勢樣貌，這一趟完成是讓我們趕上了最佳時段的尾巴，非常幸運，也謝謝一同完成的隊友們，這一回經驗值可增加了不少。

原文連結=>踏入臺灣心臟之河-丹大溪水路進出加年端