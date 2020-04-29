在雲霧和森林之中漫步！三峽熊空「雲森瀑布」仙氣十足 如精靈般存在

登山日期:2019年11月11日

台北有許多瀑布步道深藏在山林內，勢必得帶著躍躍欲試的期待探訪，有別於其他登山瀑布主打艱難長時間的路程，三峽雲森瀑布步道確實歡迎闔家光臨。

雲森瀑布為雲心和森山的合稱，和姐妹瀑布合稱雲森三瀑，我們這次來只去了雲森瀑布，森山瀑布和姐妹瀑布決定留到下次賞楓，如果想要玩溯溪和瀑布垂降的話可以到下方的姊妹瀑布。

上方圖片是熊空候車亭，這裏是一座公車站，蠻有趣的是後方放置了當地居民的郵箱，不怕風吹日曬雨淋，一旁也有雜貨店可以補給沒帶的水或餅乾。交通路線＆注意事項

國道三號下三鷹交流道，走110縣道右往三峽方向/三峽圓環右轉中正路/台三線25K往大埔方向/25.5K見萊爾富超市左轉往三民方向（台7乙線）/3.5K玉里商店(互助橋站牌)為五寮尖登山口/4.2K三叉路口取左過湊和橋/取右走北114線至12.4K處抵熊空車站停車。＊經過五寮尖登山口後看到湊合橋就要左轉，很容易就錯過這個地方＊假日開車建議停在熊空車站附近，在往上接近登山口的地方停滿了車，也不好會車轉彎。

本來要沿著中坑產業道路(雜貨店旁)往上走到登山口，但老闆娘跟我們說往熊空公車站的方向有一處民宅小徑走上中坑道路，途中會經過一家養魚的商家，從這邊走至少可以省下20分鐘的走程。

登山口開始是一條平緩的路徑，在此趟路程中其實看到了寵物和小孩也跟著大人一同健走，自認心肺功能不佳的人，也能不急不徐、不偏不倚地走完全程。

滿地乾燥落葉鋪在路口像極了橘色地毯，在健走過程中發現了幾顆殘存秋冬氣息楓樹，喜歡在每趟旅程中約定好下次再來的理由，今年的秋天準備好要拍攝美麗的楓景。

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今天穿著新買HOKA ONE ONE KAHA出來踏青，這雙在大家瘋狂結帳時差點錯失，最終感謝盧某的鍥而不捨幫我拿回他。天光透進茂密的樹林在葉子邊緣閃爍，很適合特地駐足拍張逆光照，捕捉光影在髮絲上的跳躍感。﻿

一路上的茂密的深色綠葉讓人心曠神怡，加上徐徐微風走起來一點也不悶熱。

利用樹枝和繩子交織而成的便橋，看似凌亂卻像蜘蛛網似的有章法秩序，感謝前人搭的木棧道讓大家可以安心的走過去。

在遇見雲心瀑布前會先走到下方的水潭，清澈翠綠的水潭流速緩慢，可以在這裡稍作休息，那天也看到有一家人在旁邊野餐煮食。

水潭上方有許多巨石，也是一處拍照的好地方。

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由於瀑布的濕氣讓岩石變得非常溼滑，需使用繩索加上手腳並用才能到達往雲心瀑布的前方，記得小心每一步都要確認站穩，否則在這裡滑倒真的蠻危險的。

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在滂薄的瀑布底下感受大自然的洗禮，濕氣在整座雲森瀑布漫開來，輕輕吸了一口空氣，冰冷的氣息從肺中蔓延開來，花時間得來的景色是最珍貴的。

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