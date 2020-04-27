大霸群峰全記錄！ 親眼看看台幣五百塊紙鈔上的山

不囉說先上影片~

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這次會走大霸路線完全是個意外

出發前就聽朋友要開團走此行程

沒想到因為要湊人數揪我，就這樣傻傻的參加了

上網搜尋一下路線，只發現第一天重裝林道會相當累

但看GPX又覺的坡很平，應該不會到太累吧？

沒想到真的很累啊~~~~~

首先在大霸尖山登山服務站繳交入園證後就可以出發了

如果早一點到的話，服務站這邊還有停車位可以停，可以少走0.5k

再來就是踏上19KM的林道行，真心累不騙~

以下分享林道心得：

這次出發現量了一下包包重量，大約19kg。

如果想在林道走輕鬆一點，首先就減輕包包重量就是了XD

由於林道的路相當硬，跟走一般的山路都是泥土路，或是草地不太一樣

大部分的登山鞋都屬於硬底登山鞋，是要給重裝背負好走的

如果是屬於這種登山鞋(靴子)，請一定要帶一雙好走的運動鞋或是軟底登山鞋！！比較有Q度

真的可以減輕在19km林道的負擔，腳底也會比較輕鬆，這點出發前可以考慮

最後要到大霸尖山登山口時，也有一小短捷徑，可以減少2km的路線

不過是陡下，回來就是陡上

在時間上差相當多，去程是走捷徑，回程是走正常的林道

其實累度不會差太多，就是差時間

接下來林道走完就可以看到一座橋，橋上有寫只能限五人通行，這邊請注意

過了就是登山口了！

這邊4km的陡上，會不會累就看個人了

根據我們團員還有自己的體驗，覺得這邊4km的陡上體能都還行，不會太累

但前提是在沒有19km林道情況下，如果沒有這陡上都是輕鬆的

平時有在運動習慣應該都可以接受(這坡度跟距離)

但前面林道就已經夠磨人了，要走這段心真的很累XD

在辛苦的陡上之後，就可以看到九九山莊的門牌了~

莊主還會很詳細的解說隔日行程，可以充分理解攻頂流程(詳情可以參考影片)

到這裡一定要來個全體大合照，真的辛苦~~~

我們六個人被分配到一個堡，這個堡最多好像可以睡到10位還12位

睡六位真的相當寬敞

抵達九九山莊第一天的夜景

這邊晚上跟隔天凌晨攻頂時，其實都看得到銀河，不過必須多注意一下或是下載觀星APP

分享一下隔天攻頂路程的照片，不要想太多一直走就是了~

這之後就可以漸漸地看到，五百塊拍攝地點

接下來走沒多久就可以到大、小霸尖山了

人也是有點多，拍照要等一下

接下來往小霸的路上，因為路段結冰沒有前往，相當可惜

會怕走不過去的人可以帶冰爪上山

再來就是回程一定要撿伊澤山、加利山

這都相當簡單，不撿太可惜啊~~~

之後就一路回去，等著隔天恐怖的林道了

林道走的路都比山上還多

要前往大霸群峰的，體能一定要練好！！

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