大霸群峰全記錄！ 親眼看看台幣五百塊紙鈔上的山
不囉說先上影片~
(有喜歡的話不要忘記訂閱，之後也會帶來更多的爬山影片)
這次會走大霸路線完全是個意外
出發前就聽朋友要開團走此行程
沒想到因為要湊人數揪我，就這樣傻傻的參加了
上網搜尋一下路線，只發現第一天重裝林道會相當累
但看GPX又覺的坡很平，應該不會到太累吧？
沒想到真的很累啊~~~~~
如果早一點到的話，服務站這邊還有停車位可以停，可以少走0.5k
再來就是踏上19KM的林道行，真心累不騙~
以下分享林道心得：
這次出發現量了一下包包重量，大約19kg。
如果想在林道走輕鬆一點，首先就減輕包包重量就是了XD
由於林道的路相當硬，跟走一般的山路都是泥土路，或是草地不太一樣
大部分的登山鞋都屬於硬底登山鞋，是要給重裝背負好走的
如果是屬於這種登山鞋(靴子)，請一定要帶一雙好走的運動鞋或是軟底登山鞋！！比較有Q度
真的可以減輕在19km林道的負擔，腳底也會比較輕鬆，這點出發前可以考慮
最後要到大霸尖山登山口時，也有一小短捷徑，可以減少2km的路線
不過是陡下，回來就是陡上
在時間上差相當多，去程是走捷徑，回程是走正常的林道
其實累度不會差太多，就是差時間
接下來林道走完就可以看到一座橋，橋上有寫只能限五人通行，這邊請注意
過了就是登山口了！
這邊4km的陡上，會不會累就看個人了
根據我們團員還有自己的體驗，覺得這邊4km的陡上體能都還行，不會太累
但前提是在沒有19km林道情況下，如果沒有這陡上都是輕鬆的
平時有在運動習慣應該都可以接受(這坡度跟距離)
但前面林道就已經夠磨人了，要走這段心真的很累XD
在辛苦的陡上之後，就可以看到九九山莊的門牌了~
莊主還會很詳細的解說隔日行程，可以充分理解攻頂流程(詳情可以參考影片)
到這裡一定要來個全體大合照，真的辛苦~~~
我們六個人被分配到一個堡，這個堡最多好像可以睡到10位還12位
睡六位真的相當寬敞
抵達九九山莊第一天的夜景
這邊晚上跟隔天凌晨攻頂時，其實都看得到銀河，不過必須多注意一下或是下載觀星APP
分享一下隔天攻頂路程的照片，不要想太多一直走就是了~
這之後就可以漸漸地看到，五百塊拍攝地點
接下來走沒多久就可以到大、小霸尖山了
人也是有點多，拍照要等一下
接下來往小霸的路上，因為路段結冰沒有前往，相當可惜
會怕走不過去的人可以帶冰爪上山
再來就是回程一定要撿伊澤山、加利山
這都相當簡單，不撿太可惜啊~~~
之後就一路回去，等著隔天恐怖的林道了
林道走的路都比山上還多
要前往大霸群峰的，體能一定要練好！！
更多爬山照片：我的 instagram
部分的照片：隊友的 instagram
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