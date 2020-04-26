以前連肖想都不敢！ 能高安東軍6日遊　不用去紐西蘭也能擁抱美景

以前因為洗澡＆負重問題，從來沒有肖想過能高安東軍。聽到全程90%都是重裝上山頂，很少輕裝登頂，所以山友揪了直接pass。

但經過了這一年的南湖七峰4日/ 南二段6日/ 新康5日的訓練後，終於有膽安排了這次行程（我自己承認，有攜帶好心人士當我的房東，所以我沒背帳篷！）走完 6天下來後，覺得能高真的很好走，很少危險地形，陡上&碎石坡都不多，緩緩的大平原，高山湖泊的大景，不用去紐西蘭也可以擁有！非常推薦給縱走新手！

這次的天氣並非100%完美，已經預期了D1 & D4會下雨，但D1只走林道，下雨就給他下吧！然後把D4的行程調整了一半到D3，趁好天氣多走一點。沒想到天氣提前在D3變化，害我們在狂風暴雨中走了更久的距離！一切都是命！

安排6天非常爽廢（看我們以下行程就知道，真的沒人可以這麼爽，每天可以7點起登啦！）如果時間有限，其實五天很可以！

～行程～

D1 10:30am屯原起登, 3:30pm天池山莊等人＆補水, 5pm光被八表扎營

D2 7am起登, 10am卡賀爾山, 12:30能高主峰, 3:30pm大陸池扎營

D3 7am起登, 10:30am能高南峰, 2pm光頭山, 3:30pm白石池扎營

D4 8am起登, 10:30am白石山, 11:30am萬里池, 1:30pm屯鹿池, 3pm屯鹿妹池扎營

D5 7am起登, 8am安東軍山（90分鐘輕裝來回）5pm 奧萬南溪第一會合處扎營

D6 7am起登, 10am奧萬大森林遊樂區, 11am奧萬大森林遊樂區遊客中心 回到了人的世界

～沿路心路歷程～

D1：今天因為天氣陰雨，而且奇萊南華已經去過兩次了，沒拍太多照片。

雲海保線所＆天池山屋都有廁所＆可補水，所以今天不需要背太多水。今天沿路都有網路，很開心的到了光被八表。雖然腹地不大 而且霧雨冷爆，幸好風不大，且有網路，超爽！

D2：一早看到了日出，今天大太陽！一開始的劍竹林雖然高，但不密，底下有路，不難走。頭低著壓著帽子 用鬥牛方式衝就對了！雖然能高安東軍的箭竹林是惡名昭彰，但我反而覺得上次的閂山，因為迷路被卡在箭竹林裡面動彈不得比較恐怖！

很辛苦地上了卡賀爾山，但其實他不是百岳（不要大小眼！我們還是來合影留念）

能高主峰稍微辛苦一點點，尤其今天的背包還很重，越過了幾個假山頭後，還有一小段的陡上攀爬。然後再陡下。

選擇大陸池是因為下切溪谷可取活水，沒想到今天的溪谷乾了！只好喝滿是垃圾的湖水（除了麻布袋還有手套等垃圾，營地附近也滿是瓦斯罐＆罐頭等垃圾，為什麼總是有這麼多人沒水準呢？）建議喝咖啡水的步驟是先用咖啡濾紙過濾掉大顆粒的砂石，再用濾水壺。以免貴貴的濾芯太早退休。

今天下午開始起風，大到像颱風，大陸池的營地剛好在風口，完全找不到地方擋風，帳篷差點變成足球泡泡。拿了全部的繩子，甚至鞋帶也用上了，四週綁滿石頭，但晚上帳篷仍舊被吹到凹一個大洞，還以為水鹿來撒嬌了。

D3 今天的風仍舊超大，走在瘦稜上差點被吹走，我嚇到趴在地上爬。

能高南峰陡上陡下，第一次看到這麼滑的細黑土，一滑就可以披腿。

過了能高南峰後，開始很多好走的大草原。緩緩的走就到了光頭山。

果然光頭山三角點旁邊出現了聖母顯靈

整段我最擔心的光頭山崩壁，雖然滑，而且常有落石，很難走，但畢竟高度只有3米左右，下面有平台，不是一路深谷到掰掰，所以危險性降低（其實很幸運的是今天白牆擋著，看不到下面的深谷，你的眼睛欺騙了你的心）雖然在這麼大的風裡面攀石還是很可怕。

延路很多向天池都乾了，南二段缺水的夢靨湧上心頭

最後看到白石池有水時，真的哈雷路亞感謝主。雖然水仍舊是茶色，也仍舊堆滿了垃圾。

五點以後開始陸續有水鹿跑出來，延著山壁心懷不軌的看著我們，幸好有網路上前輩的提醒，包包鞋子全部都有收進內帳，不然因為有鹹味，都會被他們拖去當口香糖。

湖邊很貼心的有前人留下來一個一個的坑，搬移了石頭，在週邊蓋了一圈城牆，比較有安全感，在今天的風還是很大。

D4 今天的行程超廢，而且苦盡甘來 天氣大好，所以在白石池玩耍到8點才出發。

到前面的白石妹池後繼續玩耍。

白石山非常緩，很開心的就登頂了。

感謝今天的好天氣，走到萬里池時，真心被這裡的湖光山色給感動到！萬里池是整個能高安東軍最大的池，搭配上周圍的山林，真的很像來到的加拿大。雖然最近枯水期，周邊變成了濕地，是個迷你的萬里池。

因為屯鹿妹池有活水源，所以今天選擇這裡扎營，雖然他的活水不太活，只是一條小溪溝，上面很多蚊蟲，希望喝了這裡的水不會讓肚子長蚊子。

屯鹿池的名字其來有自。聽山友說，在這裏白天就可以看到大批的水鹿，

我們這次沒有鹿緣，只看到小鹿兩三隻，害山友Ｊ特地背了單眼＋空拍機，卻沒拍到風吹草低見水鹿的畫面。但晚上蓓兒起床上廁所時，一拉開帳篷看到一堆水鹿默默在門口，似乎在期待什麼.......

D5 從屯鹿妹池出發，大概半小時到了一個湖邊就可以卸包包，輕裝來回安東君山。

安東君在地圖看起來尖到像盤雪花冰，但實際上沒想像中陡峭。一路平緩的矮箭竹，超好走，然後有無敵大景。

今天的行程，反而下山很累。一開始箭竹陡下，但是等過溪後，林道變得很漂亮，在溪旁穿越著，動植物的生態豐富，還有看到鉛色水鶇公鳥。

這裏的溪谷跟太魯閣一樣美。

原本還以為這次的下山會很開心，不像其他縱走路線，反而都是下山那天最累，回家的路途最遙遠。沒想到 好景不長，後面的下山開始變得艱辛。為了隔天可以早點回家，過了第二獵寮後，續走半小時。

萬大溪谷很可怕，雖然水不高，但水流湍急，橫渡的時候有被沖走的感覺。而且一大片溪谷的碎砂石很瑞利，穿涼鞋過溪的的要小心刺傷。

今天在過溪後3公里左右紮營，有山澗水，但裡面超多蝌蚪，喝水不小心肚子長滿青蛙！

晚上遇到原住民獵人。政府為保存原住民的打獵文化，規定其合法擁有槍枝，但是打獵範圍等等都有限制。所以看到不要害怕！一切都是按照規矩來的！

D6 原本為了早點回家，訂了早上6:30出發。但是經過五天的折騰後，難得今天在一個沒有風又不會冷又有乾淨水源的地方扎營，實在捨不得離開，仍舊拖到七點後才出發。

一開始仍舊有一些山路爬上爬下，但整體來說好走，才10點就到了奧萬大森林遊客中心。

每次背著大背包，風塵僕僕地回到人的世界，那些穿戴漂亮拍照的觀光客們都會用異樣的眼光看我們。

能高好走又漂亮，是可以一來再來的行程！我秋天還要再來一趟！