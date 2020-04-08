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美軍空襲澎湖馬公 75年來的各種迷思

醉人的阿里山！對高岳車站「星空銀河」絕美震撼，加碼日出、花旗木一次看

健行筆記 / 健行筆記章魚便當

每年的阿里山櫻花季總是吸引魚貫般的遊客上山賞花，若曾親身體會過被花海包圍的震撼與浪漫，大概就能理解阿里山的櫻花為何具有如此的魔力！從小到大，阿里山起碼也去了十次以上，但只有其中兩次讓我印象深刻。一次是在祝山觀景臺上看到滿滿的雲海與東昇的旭日美景；另一次則是花季時，來到派出所前，看到眼前櫻花錦簇，彷彿身處仙界般地讓人不可置信。就這麼惟二深刻的兩次，即使時間久遠，當下那震憾的畫面卻仍深深烙印在我的腦海裡，無法忘卻！

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為了探探那失落已久的「眠月線」，在今年二月初時曾和老咩一起跑了趟阿里山。而當時阿里山的櫻花尚未盛開，心中難免有些遺珠之憾，所以當好友葛格們說要去阿里山時，我沒想太多便答應了下來。我也好久沒帶大機機出門了，趁這個機會來去阿里山回味一下被群櫻環繞的幸福感，順便也可複習複習大機機的操作手感 @@~就在出發前，葛格們說晚上可以拍拍銀河及星軌。呵呵，果然是一群臭味相投的攝郎無誤！。

速速至中央氣象局網站翻查，發現三月底的這個時段確確實實是拍銀河的好時間，因為月娘大約會在晚上九點半時回家休息，屆時曝星軌及拍銀河皆可免去月光的光害，如此所拍得的成像也較為犀利。至於無法控制的天氣？沒得選，就全權交給老天爺安排了！

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大家都知道地球繞著太陽轉，太陽系則繞著銀河的中心轉。而太陽系和銀河系又不在同一平面上，故隨著旋轉角度的變化，導致在不同的月份與季節下，銀河中心出現的時間與位置也會不太一樣。

蛤？難道拍個銀河也要先會天文學嗎？歐迷頭猴，拜科技之賜，21世紀裡只要上個網便可輕鬆查找到你想要知道的資訊。若不想花太多時間瞭解，也是有現成的軟體可茲運用。以我個人較常使用的stellarium軟體為例（有中文版），通常我會在出發前就先進桌電模擬拍攝當天的銀河位置，及不同時段時所呈現的樣貌。個人覺得這會比到現場才用星象App查找銀河位置來得更有效率。

以下四張小圖分別是使用該軟體所得之109.03.29凌晨1~4點的銀河位置模擬圖：

1點

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2點

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3點

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4點

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再來便是阿里山附近有哪些地方可以拍銀河及曝星軌呢？經委託谷哥大人運用強大的蒐尋引擎查找後，發現近期攝友在阿里山的銀河拍攝點大致有四處：分別是芙谷峩橋、對高岳車站、祝山車站與小笠原觀景平臺。其中的「芙谷峩」橋距離阿里山森林遊樂區大概還有18公里遠，車程約三十分鐘，行程上比較不順，所以這個點就先不考慮了。至於曝星軌的地方似乎就比較隨興，例如有人選在姐妹潭，搭配湖中亭子當做前景來曝星軌，方向剛好對著北邊，故可以拍出環狀的星軌。不過因為姐妹潭有一些靈異傳說，偶怕鬼，故就盡量別再去那兒搞軌惹 @@~幹話講太多，也該來進入遊記的部分了……。

中午12:45至賢哥家集後出發前往阿里山。灰熊甘蝦賢哥再次為大家擔任此次旅程的駕駛。當大家呼呼大睡時，賢哥須能忍住瞌睡蟲的召喚，可謂極其辛勞，讓人非常感恩。

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經國道三號下中埔交流道，14:15至嘉義觸口的遊客中心停歇一下，同時也繳個過路水費。這兒的停車場很大，設施看起來也不賴，很適合做為旅途的休息站。

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遊客中心旁的草皮上種了許多「花旗木」，別名「泰國櫻花」，難怪遠遠看時會誤以為這裡怎麼開了那麼多櫻花。

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大夥還開玩笑地說，既然已經在觸口這兒拍到（泰國）櫻花和小火車，那待會兒就可以打道回府了，哈！

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咦~為何會有小鹿鹿的意象呢？原來遊客中心的另一邊就是鄒族的「逐鹿部落」。裡面有不少因應88風災後所新建的永久屋，每一幢看起來就像是高級的別墅。可惜今天時間不允許，不然我倒是蠻想進去瞧瞧的說。

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離開觸口，約2公里後，14:42抵「天長地久」吊橋。這裡算是阿里山公路的起點，賢哥說要帶我們去吃不用錢的餅乾及任你喝到飽的咖啡。真有這麼好康的事？心中滿是疑惑。

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呵呵，原來是一家位於地久橋橋頭的餅乾專賣店，店家有提供客人免費試吃。而我只顧著吃，竟忘了把好吃的蘇打牛軋餅拍下來 @@~

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天長地久橋是前往阿里山的必經之地，以前都只有路過而沒下車逛逛。之前在網路上曾看到有不少人推荐「龍隱寺」旁的烤山豬肉和香腸攤，聽說不錯吃，故當我於餅乾店吃飽喝足後，便獨自穿越吊橋前往龍隱寺探探去。

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只是當我來到龍隱寺前，放眼望去都沒看到傳說中的山豬肉香腸攤，莫非真的眼拙？看來下次若再經過，應事先做好功課！

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15:50，車行來到熱門的銀河拍攝點 -「芙谷莪」橋！

DSC04644.jpg由於這裡離阿里山森林遊樂區尚有半小時的車程，考量我們不可能進遊樂區後再跑出來拍，故就先於路邊拍拍芙谷莪橋的樣貌，知道位置後，待日後有機會再說了。

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根據攝影先進們所拍的銀河美圖角度，推測拍攝的位置應該就在橋前的落石崩塌處。雖然該處的山壁已經有施工防護，但想到拍攝當下，頭上隨時可能會有落石掉下，心裡也是會害怕的。真佩服那些曾經到此一拍，不怕落石的勇士們！

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歷經漫長的車程後，於16:25抵達阿里山森林遊樂區。由於我們今晚下塌的旅館是「警光山莊」，故在進入車輛管制點時先請俊男兄下車協助向門衛辦理車輛臨時通行證，這樣我們就可以直接把車子開到警光山莊去，省去一段近二十分鐘的徒步路程。

DSC04659.jpg警光山莊就位在阿里山派出所的後方，離沼平車站非常近。要感謝俊男兄幫我們覓得此一地理位置絕佳的住宿點。

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由於警光山莊不是營利單位，故住宿費用相當的便宜。既然便宜，就不能奢望要有如飯店般的豪華設備與享受，單純就只是個提供休息、睡覺的地方。對攝郎們來說，有遮風避雨的地方可以喇賽，入睡時有溫暖的電毯為墊，足矣！

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待進房整理行囊並稍做休息後，一夥人把握時間，到外頭轉轉……。

_DSC6650.jpg唉呀，沒想到沼平公園附近的櫻花的花況不如預期。根據FB「漫步在雲端的阿里山」社團訊息顯示，不同品的櫻花各有不同的花期，上週是滿開的染井吉野櫻在前幾天落幕退場。自下週開始，大島櫻和重瓣櫻將陸續進入盛開期，然部分的重瓣櫻花況與往年不同，有的是全株盛開，有的則呈現分批綻放。

_DSC6651.jpg派出所門口前的櫻花同樣開得有些稀疏，無法讓人有數大便是美的感受 @@~

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晃著晃著竟在派出所前的階梯旁石壁上發現「臺灣一葉蘭」！哇，這一葉蘭的身影真的美！

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來到沼平公園，葛格們打鳥用的大砲不知已經按了幾回。

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而我只能用200mm小小砲亂攝。

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生態教育館這兒的邊坡上有更多的臺灣一葉蘭。

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細細品味一葉蘭的美~

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須臾間夕陽已西下，該來去吃晚餐了，因為晚上還有一場硬仗要打 @@~

DSC_5934.jpg吃什麼好呢？青菜啦，出門在外不求大魚大肉，可以填飽肚子就好 ^^

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以風景區的價位來看，尚可接受。

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室外溫度九度，已有些涼意。還好今天沒什麼風，衣服包一包，還可以繼續撐下去。

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我們點了五菜一湯的合菜，其中有一盤說是鹿肉，很好奇到底是哪一種鹿的肉？這家九九九餐廳的生意旺到不行，但相對的，上菜速度就變得有夠慢。我們白飯都扒過兩碗了，結果第二道菜都還遲遲未上，直到催處後才稍有改善 @@~

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由於歐告大蝨擔心夜拍星軌後會肚子餓，所以晚餐後來到小七店買泡麵頂著。

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回到山莊，賢哥立馬就先拿出中年大叔們聚會的必備良品。感謝葛格們的提攜，乎搭啦！

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黃湯下肚之餘，來壺臺灣好茶也是必須的！大家邊喝邊討論，決定待會兒就近到沼平公園曝星軌。

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20:50出門。來到沼平公園後，先拿出手機先找出北極星的方位，惟這裡的光害挺嚴重的，不是一個曝星軌的好所在。然考量半夜兩點還得上山拍銀河，多少要睡一點覺才會有精神，故無法跑太遠，就近將就拍唄。

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使用快門線與定時器，設定一分鐘曝一張，共曝了48張。回家後疊一疊，得到如下畫面。發現若要搭近景的話，還是得用上超廣鏡會比較適合。這張僅用24mm所拍出來的畫面壓迫感很重，港結拍星軌還是要搭遠景會比較合適@@~

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和歐告大蝨及俊男兄搞到23:20才回房睡覺。當眾人都已呼呼大睡後，勇猛的俊男兄受打呼聲所苦，一個人又再跑出去繼續曝星軌，整晚沒睡，實在有夠強大！凌晨兩點，鬧鐘響起。這晚我也睡得不好，翻來覆去，只有淺眠一小段時間。起床後，速速整裝上車。原以為車子開進來阿里山的管制點後便可以沿著馬路開往祝山，哪知前往祝山的路上，於生態館教育館的旁邊竟還有另一個車輛出入管制點，而這個點晚上是沒人可幫忙開門的，故最後我們只能把車子開回警光山莊，改徒步走觀日步道上山，近五十分鐘的路程，一整個累啊！

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欲拍攝銀河，除了選擇無光害的環境與時間外，更需要老天爺的幫忙。從「色調強化」的衛星雲圖得知，今晚臺灣上空多為低雲，沒有高雲，故要在高山上拍到銀河的機率非常高。感謝老天爺的賞賜！

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大概在03:00走來到對高岳車站，原以為這地方烏漆麻黑的，應該沒什麼人來，結果一走近拍攝點，馬上就聽到有人要我們關掉手電筒的呼喊聲。天啊，原來不睡覺，比我們還瘋的大有人在啊！抬頭仰望，哇嗚~這星空也未免太讓人驚豔了吧！拍了幾次的銀河，從沒像這次一樣讓我感到無比的興奮。因為一抬頭就可以清楚看到懸掛於天際的美麗銀河，所視即所得，拍出來的相片幾乎不需什麼後製就可得到鮮明的銀河成像，一整個出乎我的意料之外！

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03:50轉場到祝山車站繼續拍銀河，然此時的銀河已經愈爬愈高了！而祝山車站這裡的光害頗為嚴重，前方的月台邊上裝了一排的黃色LED燈，後方則有一盞強力放送的水銀燈。實在有夠難拍，按了幾次後，決定放棄 ><"

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04:40轉戰小笠原觀景臺時，平臺上的燈同樣有著光害外，人來人往的頭燈也把畫面畫得慘慘兮兮，所以最終只能對著星空加減按一張留念。

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之後便與葛格們一起在小笠原觀日平臺這兒靜待日出的到來。隨著漸亮的天色，搭乘小火車上來看日出的遊客也愈來愈多。

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哇考，當日神冒出來的瞬間，眼睛都睜不開了。想想我也好多年沒到阿里山看日出了，今日能再度恭逢，實要感謝眾好友葛格們的提攜！

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按完日出後隨即快閃離開，因為葛格們說不能再走了，要速速趕來去搭第一班的小火車下山。

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下山的單程小火車索價150元／人，覺得有貴到啊！

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約二十分鐘後回到沼平車站。

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順著鐵道走即可走回警光山莊。

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走到派出所時，葛格們突然說要在此等待第二班下山的小火車，按個幾張後再回山莊。

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聽到遠處的鳴笛聲，便知曉火車來囉。說好的櫻花呢？哭哭，少了櫻花隧道的陪襯，唯一的好處就是不需擔心卡位的問題，想站哪兒就站哪兒。

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回房間後稍微整理一下，該拉屎的拉屎，該吃早餐的吃早餐。搞定後，把握時間，繼續出門拍拍。

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母的栗背林鴝~

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公的也來一張~

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闔家歡樂~

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約09:30離開警光山莊，打道回府。

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11:00，上中埔交流道前先來解決午餐。

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DSC04730.jpg吃好、吃飽，為這次的阿里山亂亂拍之行畫上完美的句點。

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回到臺中大概是中午12:30。這一路除了開車的賢哥沒法睡外，其餘的人都睡翻了。再次感謝賢哥一路的辛苦駕駛，才能讓我看到那震憾的銀河。期待下一回的合歡山銀河 ^^

阿里山 公園 森林遊樂區

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