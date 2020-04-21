高雄地景秘境！柴山「龍谷、大峽谷、小錐麓」 攀岩穿石探秘行

柴山地景豐富，隨處可見礁石、岩洞、峽谷、斷崖、深穴...等地形，它們是珊瑚礁石灰岩經地質演變後，再經風化、侵蝕以及雨水的沖刷等作用而形成。［龍谷］是一道深邃的U字型裂谷，［大峽谷］是珊瑚礁岩壁形成的深谷。多年前曾走過［大峽谷］景點，但一直沒把週邊路線弄清楚...後來又多了個名為［柴山小錐麓］的景點就在附近，心想～就順道走一回把路線弄清楚，再跟山友們分享吧...

行程：0940龍泉寺登山口—( 走棧道往小坪亭) —1000棧道與林道岔路口(左轉林道)—1006龍谷(龍頭)—1015龍谷(龍身)—1020龍谷與大峽谷上方休息區(大榕樹)—( 折返回到龍身與大峽谷岔路口 )—1035大峽谷(從南往北走)—1045龍谷(龍尾)—1050柴山小錐麓—1059金瓜洞—1105木棧道—( 往龍門亭方向下山 )—1120龍泉寺登山口

時間：全程包含行走與休息約1.5~2小時。

難度：輕鬆中帶點小難度，從［龍頭］往上至［龍身］及從［龍身］轉往［大峽谷］的路徑與［大峽谷］中段及［龍尾］部分，有一點點難度外，大部分都很好走。

建議：因部分路段須攀岩拉繩，建議帶手套，除可避免礁岩割手外，也可避免摸到猴子便便...

↓行程地圖(粉紅色部分)，原圖取自網路，為山友前輩曾騰桂與黃文俊繪製。

↓09:40龍泉寺登山口出發，沿木棧道走，依指標往［龍門亭］、［小坪亭］方向前進。

↓10:00在抵達［鳥瞰高雄觀景平台］前，離開木棧道，左轉林道往［龍谷］。

↓順著路徑上爬約5分鐘來到岔路口，左邊住［北峰極樂洞］方向(路旁的樹幹標示著"北峯極樂洞")，我們右轉往［龍谷］前進。

↓約1分鐘，來到了［龍谷］的龍頭處。

↓順著路徑往上爬，前方路徑被枯倒的樹幹與枯枝阻擋，需費點勁才能前行...

↓接著又來到一岔路口，直行就是［龍谷］龍身處。(左轉則是往［大峽谷］)

↓我們順著龍身岩石縫前進，往上爬到［龍谷］與［大峽谷］岩石上方的休息區(休息區有一棵大榕樹)。

↓從這個榕樹休息區往下望，左邊是［大峽谷］，右邊是［龍谷］的龍尾段。

↓休息區右手邊(也就是龍谷上方)有一跨過岩石縫的小徑，走過去有一處比較容易下去［龍谷］龍尾的地方。

↓ 垂降至［龍谷］龍尾段深谷...

從這個龍尾岩縫穿過去可接回林道，左轉至［大峽谷］，右轉往［小錐麓］；我們不打算從這裡穿過，於是回到龍身與轉往大峽谷的岔路口。

↓離開休息區，再次穿過龍身回到剛剛的岔路口，右轉往［大峽谷］前進。

走過一小段爬坡，跨過枯樹，約莫3分鐘來到一岔路，右轉就到［大峽谷］了。(岔路左轉則是往上去［總統府］、往下接回木棧道)

［大峽谷］是珊瑚礁岩壁形成的深谷，南北向裂谷格外深、狹、長，下到底部才能感受到它的深邃與壯觀。

我們從峽谷的低處(南端)往上(北)走，峽谷中段有一處需拉繩攀岩陡上，要小心。

站上中段岩石高處回頭望...

走過峽谷回望，真的很難想像我們身處在柴山啊...

順著路徑往北走出大峽谷，留意右手邊岩石寫著"龍尾"，就是我們剛剛從榕樹休息區往下攀的那個岩洞...

↓我們決定從這兒走進去體驗一下... 往裡走深點可以接到剛剛的榕樹休息區，只是從岩穴向上攀爬須小心。

↓體驗完刺激的一小段龍尾深谷後，順著右邊路徑前往［小錐麓］。

走約2分鐘，來到一處小斷崖，沿著崖壁有一小徑可走，因類似花蓮的錐麓古道(沿崖壁而行)，所以有人稱此處為［柴山小錐麓］，不過高度只有約3-4公尺，相比之下沒那麼恐怖...

感恩前人在岩石上綁好繩索，拉著繩索前進相對輕鬆。

走完小錐麓，順著路徑前進，經過一處深谷洞穴［金瓜洞］。

由於目前規定進入柴山洞穴探勘需事先申請，否則最高罰處3000元，我們沒有申請所以就沒進去。

↓沿著紅色指標，穿過岩口縫往山下走，就會接回木棧道。

沿著棧道往龍門亭方向下山，結束刺激有趣的探秘行～