走入阿凡達奇幻場景！「巴福越嶺古道」300年泰雅族人的狩獵徑&姻親路

巴 福 越 嶺 古 道

這是一段泰雅族巴陵開始的姻親路 。狩獵徑。彷彿走入阿凡達的奇幻場景，尋找我心中的潘朵拉。路途17k，循著古道是二.三百年前泰雅族大嵙崁群 向北狩獵所走出來的一條獵徑。

旅程出發就是故事的開始，劇情如何走的美、走的悸動就需靠自己心中那份 說走就走的心。1913年日軍佔領巴壟 (今上巴陵)，這條社路提供了福山與巴陵地區兩地族人來往及通婚的需求，又稱為泰雅族人的姻親路。

大 羅 蘭 吊 橋

牽引著旅人來來往往不可預知的未來，潺潺流水盡頭到了，這趟旅行一路走起來很是開心。步道上現存的人文遺址包括有 比亞桑日警駐在所、拉拉山日警駐在所、檜山日警駐在所、扎孔日警駐在所等。

我特愛這些遺址留下來的歷史駁坎，總是駐足在樹下會讓自己導入當初的時光隧道！

在乎就不用說太多，跨出的那一步會如何，走就對了。置身於不加修飾路徑上，大地盡可能給你的意想不到的驚奇。今日泥巴上的我們，走出了泥瀝的味道

滑 。踩 。煞車 。

一路上總有著東倒西歪哀嚎聲

北 橫 上巴陵

海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」突兀的紅色鐵塔，有人批評有人讚美。雲霧繚繞緩緩的迎上天際，我們來了，深呼吸著，可以靜靜得聽到自己的心跳聲。

巴 陵 停 車 場

中巴只能開到這裡，接下進入園區可以續走2公里，約30分鐘或是接駁車進園區。

爭取時間，19個人的隊伍，時間還是要掌控好。不囉唆，本想到了這裡該怎麼找接駁車，我們是今天第一個登山隊伍。當我在左右觀望的時候，後面就有一台原住民大哥已經跟著我們的車子上來，一台車600元，懶得再出價殺來殺去，心裡已經有數了，沒多久車子一一出現在我們眼前，真快。五台車，出發！

接駁車訊息 胡高華大哥 (泰雅族) 0980-195470

可以的話 出發前還是先打個電話 這些司機大哥大姐們都很好喔 大家都聊開了!

拉拉山生態教育館 H1550m

保育檜木林生態環境、提供環境教育場域，進行監測調查

服務時間：週一～週日08：00～17：00

聯絡電話：（03）391-2063

地址：桃園市復興區華陵村巴陵207號

所以若走「巴福越嶺」不是「爬山」，而是「下山」。若是走「福巴越嶺」才算是爬山。可愛的解說。

整好行囊，出發。

提醒大家，這裡有飲水機可供登山者備用裝水喔！

福巴越嶺古道縱走 巴陵神木群進入~烏來福山部落出 訪檜山

步道全程含檜山約略18公里

拉拉山生態教育館 海拔1550m 上升到置高點 雨量觀測站 古道15.5k 處 海拔1730m

開始一路往下走，今天中午預定在8.5k檜山遺址用午餐，順登檜山。

圖示 : 網路擷取我將兩張圖合併

拉拉山神木群 有 20多棵有編號的大神木 。

「拉拉」在泰雅族語有 「美麗」的意思。

「拉拉」也有「刀」的意思，「拉拉山」就是「劍岳」。

抬頭看看這裡的神木群都氣勢磅礡，以編號來確認每棵神木的所在位置。尺寸。樹齡。

4 號神木觀景平台

順著神木群步道開始緩緩而上，幾天的雨下了，今天老天爺給了一個好天氣。

可能被打濕的禽鳥，並沒有這麼踴躍的鳴叫歡迎我們的到來，還窩在暖被窩裡。

新鮮感跟不可思議的旅程，大夥可是都覺得很好玩，耍寶著。這裡標記著參觀時間06:00-17:00。

走一趟路！可以的話

時間允許的時候多一些讓自己可以好好的駐足 在森林之間與它們對話

一行19人就這樣起的早天未亮，走到天要暗泥瀝的古道旅程

申請入山入園證

古道位於插天山自然保留區內，擁有珍貴的原始森林，屬於保護區，須申請才得進入

每天進入管制人數100人，人多的時候隨機抽籤喔！林管處入口管制站會檢查入園人數。

再次提醒，聽管理人員說前一天就有一隊人馬約70幾人，進入保育區只申請到14位，其他都以藉口說到神木群看看，卻一路偷跑進入巴福越嶺古道。

天氣不好讓管理人員衝上去把人找回，依規定安排，山為什麼搶著進去人數又那麼多，何必呢？自己沒有評估好天氣狀況，一旦走到一半退也不行、進也不行。

我們常常要求政府開放、政府也解禁了，但卻有些連申請都懶的處理的害群之馬，影響正常申請入山者。

- 乖 乖 申 請 -

林務局自然保護區域進入申請系統

https://pa.forest.gov.tw/

警政署入山案件申請系統

https://nv2.npa.gov.tw/NM107-604Client/

巴 福 越 嶺 古 道

從巴陵這端是 逆著 走向烏來福山 所以公里數17公里開始出發

這裡開始進入插天山自然保育區

柵欄處過後就是越嶺道的開始

這對夫妻，看到他們我就會心一笑，他們一開始爬山就是玉山，我還不了解他們的狀況，上到玉山流著鼻涕，鬢角的濕氣隱約的結成霜 ，原來他們還有些感冒，嚇了我一跳！要命阿

17k的開始也是旅程故事即將開始，一樣的打開話子，每一位好好的在這裡拍照留影。我走了這一趟，我只是覺得路好走，但是要起的早，坐車奔馳在蜿蜒的山路，累在這裡！

準備好了嗎?出發

每一段旅程我常說，即使我會忘記你，但我總會牢記那過程步履蹣跚跟歡笑聲。要的是感覺是那丁點的味道，匆忙的劃過這段旅程只有走完沒有回憶。

算算日子，剛開始愛山頭，距離現在一眨眼也要滿八年了。這些日子裡我也不斷的重複帶著想要上山圓夢的人。

初衷是一種開始的決心，不偏不倚讓當初愛這段旅程能有始有終。

這些年來我也開始把趕。衝。不互相幫忙的人，慢慢的拒絕了！

每個人對山的定義不同，有危險而不自知，或者因為自己的強勢而讓一起走的人受傷，是我不容許的。

因為沒有趕的行程，只有不會安排人跟那份心。

自私的人永遠不適合自在旅行

前幾天下了場大雨，我每天盯著氣象預報。太陽端一直是高掛在我們出發得這一天，從來沒有雲層遮掩過。但也因為從上巴崚部落高點往低點福山部落，這趟可要小心一一得注意濕滑的泥濘小徑。

順著神木群步道大家緩緩的走在有著些許檜木味的路徑上，這趟路程的開始就是強心針，樹梢上隱隱約約的陽光透著，涼度夠的山區卻有著些許溫暖。

對望，誰拍誰不知道，彼起彼落的對話聲，在林間傳送。

生 命 的 起 源

蕨類出現在地球上的時間非常早，世界還曾經是蕨類的天下，在進行光合作用，製造有機物讓大地生生不息。老樹上坡著綠色彩衣 微微滴落著前些日子的雨水，這裡像是被洗滌得乾乾淨淨，好舒服，簾幕般的垂落下來。

一路上的檜木林張大身軀挺拔而上，相較對比了我們的渺小。但也因為我們的顏色，讓這裡多了很多生氣囂張了許多。

海 螺 菊

五瓣的小白花，總是萎縮著像小孩子匍匐前進的開放在山林處。大量開花的時候，草坪上很快就像是顯眼的白色小地毯，完全沒有構造像海螺，更不是菊科，卻很誘人的窺視我們。

樹與樹的對話，林下的我們總聽不懂你們的呢喃。

伐木下的遺跡

也許以不再是昔日的高聳，如今卻是我背影下的一張背景，我走著、慢慢的、小心翼翼的。

此樹是我栽、此路是我開。不用留下買路財，橫倒在路徑上的朽木，這樹身這麼的龐大。

人生幾許，能留下的就只要自己曾經愉快的足跡。有一天你會說，那裡我造訪過。

扛不起的大樹，作個樣子，妳的另一伴陪著，旅途總是歡笑人生。

我以不一樣的角度去看妳們，這裡也因妳們更有味道，也熱鬧了許多。

生命總會找到屬於自己的出口

點點滴滴的不起眼卻可是讓這裡出現，種種期待與凝視。

攀附在藤蔓氣根上的森林的綠建築，調節濕度的功臣。

像是深山靈藥野生靈芝嗎

目前到這裡的路徑都還是很寬敞

15.5k 縣界鞍部氣象站 雨量計 越嶺古道最高點

這裡是一處空曠的大平台，左邊有綁布條，看這角度應該是可以接上拉拉山的稜線。

雨量站前有指示牌

左邊續走會經過拉拉山登山口，前往巴福越嶺古道；右邊往回走神木區上巴崚。

這地方寬敞，但還是起霧了，遠方的風景就看不到了。

繼續出發，天氣又變的濛濛的，山嵐又起。

開始從這裡就是往下走了

拉拉山登山口 13.9公里處

海拔約1660m 不去拉拉山

沿途的神木也不斷的與我們招呼著!

有部分的路徑還是些許崩塌，所幸有人拉起確保繩。下雨過後的這天，我們腳步要趕都不能。

每一步真的如臨深淵、如履平地，不斷的頂著踩煞車，一步步的往前行。

老木、倒樹、濕滑的木梯、回眸一笑。

每一個人心中都有他心裡的一畝田，要的感覺也當然有所不同。

旅行中 最重要的真的是要走在一起，可以提高安全感，降低不確定性，這就是旅途中互相的安全感。

一步步已經慢慢減少另一端旅程公里數

泥瀝的路徑正好襯托這段路，看起來很輕鬆，走起來慢慢得吃力了，時間的多寡代表著體力的消失。

9.5k 幽居在這裡檜木爺爺像是守護神般的屹立於此鎮守著南北端的交處

我們也從來沒想到，有一天這些本來不認識的朋友，如今相會走一趟這300年古道

張牙虎爪的枝幹，樹下的小女子就顯得像精靈般的舞動著，高中的同學隔了數年還真的可以在巨山林之間。

檜 山 駐 在 所 遺 址 叉路口 8.5k

去左就是遺址所在。天氣此時特好的，中午我們就在這裡好好的休息一下午餐飽餐一頓。

檜 山 遺 址 H1313M

檜 山 駐 在 所

大家飢腸轆轆，到了這裡就開始吃起來煮起來，都忘了拍張駐在所的團體照。好在我先行架著GOPRO，縮時一下畫面。

看到鑄鐵鍋，韋兄開始下廚，牛肉跟香腸陸續上桌。很感恩，每次我開的行程都有你的加菜方案，讓旅程中能吃得不一樣大快朵頤。

不是只有乾煎香腸喔，還有添加點蒜苗，讓迷人香腸豬肉味少了點油膩，真窩心，謝謝。

韋兄就愛在旅途中準備各式各樣的食物，也很慷慨的一準備就是一大堆人都可以品嘗的美味。

大夥飽餐一頓。說真的像是洩了氣的氣球，有點懶得上檜山。

檜山的登山口就在遺址旁，伸伸懶腰，輕裝出發檜山，單趟約25分鐘。

不過緩坡上去，走一步退一步，滑得不要不要，又剛吃飽，大家臉色鐵青了，哈哈。

樹木上面標示著檜山牌子。這小山下雨過後也真的不好惹，滑阿。

檜 山

三等角點 No.6253，H1436m (阿福又跟著我們上檜山)

恭喜大家貼近到檜山，我們常說福巴越嶺古道沒上，檜山不代表走完全程。

我們在檜山很自在

回程了 路還是要完成

還要趕緊回到檜山駐在所 已經午後2點了 還是很深怕天氣不穩定 這裡只要下場雨 那就真得慘兮兮了

整理好裝備，又回到前面越嶺古道檜山駐在所叉路口。拍拍照繼續前進下山 14:25

蒼茫的路徑，很簡單的走著，我凝望著大家的身影，大家好好跟著，不急，時間夠。

很像是個天險隘口，又仿佛是一位長老身形在這裡看著我們路過。

約略6公里處的小崩落，除了濕滑小心翼翼的通過，又有一段續要下切在高遶過回到原古道路徑。

走在前面的我先行探勘路況，再請大家一個跟著一個慢慢過來。大家彼此喊著小心、踏點在哪裡。

就是要這種互相照顧的感覺。彼此雖然不熟，卻有著革命情感，因為路總是會走完，小心為上。

消失在路徑的我們，風吹過來，不知名的鳥鳴聲互相啼叫著，是催促著、是關心的合鳴。

岩壁上的小徑，彼此依偎著山壁，一步步的拉著繩索。

看起來天險，其時還算是安全喔。

烏 來 福 山 大 羅 蘭 吊 橋

慢慢的聽到水流聲，橫跨大羅蘭溪 終於到了 在夜幕低垂前 的時候到了終點站 福山部落

沒有辛苦，只有一起走完的笑容浮現眼前

有人說，人生至少要有兩次衝動：一場奮不顧身的愛情故事 和一段說走就走的旅行。這趟桃園走到新北是跨界旅途，也在這裡慢慢的畫下休止符。

過了大羅蘭橋後，福巴越嶺古道0K。終點木樁就在橋頭旁 H388m

有著遵守的告示牌

潺潺流水的宣洩，在攔沙壩上落下形成了一個瀑布簾

過了橋要在往上走

烏來福山段，大羅蘭2號民宅對面的福巴越嶺石碑

樵夫的朋友們這天走了一段很自在的旅行 2020.03.15 福巴越嶺古道

隱身在福山部落的大羅溪橋，好美

美麗的大羅溪畔

烏 來 i 客 棧

新北市新店區新烏路三段191之2號 02-26666282

下山就要飽餐一頓，回程我們就到這間路邊，還沒到烏來溫泉區前的餐廳打牙祭

老闆娘服務態度超好，知道我們從拉拉山走到烏來嚇一跳。準備好酸菜白肉鍋，湯頭無限供應暖了我們的心。道地的山產野味、土雞、山鱸魚清蒸，量多實在好吃。

大家乾！辛苦了！等一下還要在坐車南下約2.5小時車程，這趟旅行山走得很舒服。這段泰雅娶親的神木群之旅巴福越嶺，也不怕走的要命，就怕坐車坐的要掛了，大清早天未亮出發，回到家也晚了（約18個小時）

阿源司機先生辛苦了!

我們愉快走在森林裡 雖初次見面卻不陌生 巴福越嶺美好的行程

感覺有像魔法森林，也像暮光之城場景，

走著走著真希望自己是童話裡的小精靈在森林裡自在悠遊飛舞。

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感謝相片支援 : Amy 。孟祥 。 瓊虹 。 小蓮 。小二 。秀足 。 湘涵

美食提供 : 韋兄

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