雲林古坑360度環景！絕美視野就在「雲嶺之丘X杉木林步道」

雲嶺之丘海拔1630公尺是嘉義縣、雲林縣、南投縣交會之處，當地人稱之為三角點。

一直想去的雲嶺之丘及五元二角終於成行

雖然這天的預報會有雨，我們仍然照計畫前行

因為擔心狹小的道路不好會車，早早便尋了路邊停車，但~錯估地形。只是~~原本想悠閒踏青的卻變成~~運動健行…粗估我們在這段山徑上多走了一個小時，幸好沿途都有著舒爽的涼風相伴，以及筆直的孟宗竹林。

我們先到制高點的觀景台

附近周邊種植不少茶園

循著階梯前行

一旁來自朱銘先生的雕塑作品，以三座人型雕塑各指向三縣市的方位(嘉義縣、雲林縣、南投縣交)，作為石壁的地標。

站上山丘山建置的觀景台，有著360度的好視野山景茶園….圍繞。恰好的溫度讓人心曠神怡。

海拔1630的山上，據說中午過後也能欣賞到雲霧飄渺的景象。有時候也可以遇到日出、夕陽和雲海。

階梯下的廣場，為數不少的小型車及小巴，就可以看出這裡受歡迎的程度

拍下這張照片，最主要是有著標高的提示

我們詢問了廣場上的攤商，建議我們沿著杉木林步道，可以少走一些路。

這段不長的杉林木步道，由於多是下坡路段，走來輕鬆、徐風相送。沿途還能聽見蟬鳴鳥叫，有一種仿若走在溪頭的錯覺。

從觀景台走到杉林步道，剛好環繞一個O型。

認真說來，石壁風景區雖在古坑，卻有如深山僻靜般。倒是周邊還有木馬步道、五元兩角…九芎神木…等景點可以串聯，行程倒也豐富。

去程雖然多走了許多路，在返程不多久又遇上了雨。幸好一對夫妻善心的讓我們搭了便車，沿途中的點滴，總能讓每一次的旅行增添不同的風景。當然~~你(妳) 得先有一顆隨遇而安的心 ^.^

城市漫遊。 gina