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中級山路線「高島縱走」魔幻感十足　感受杉木林、巨型檜木之美

健行筆記 / 健行筆記Jo

大概在兩年前，我們曾經走過高島縱走這條路線，只可惜半途下雨，只到了杉木林區，就中途折返。這陣子高島縱走路線似乎火紅了起來，不停地在我的線上社交圈出現，於是在這鼓吹social distancing 的疫情期間，決定約個兩三好友，相約個換肺踏青行程。

網搜做了功課，再加上我們這種”不急不徐”的肉腳節奏，大概會耗上8個小時，於是我們小組會議後，決定前一天先到內灣的遷徙咖啡民宿住一晚，吃飽喝足，隔天就可以從容的早起爬山。

↑ 遷徙咖啡民宿一景

↑ 住宿附贈的下午茶

第一天悠哉完後，隔天一早我們準時從內灣老街出發，約莫花了40分鐘抵達了高台山第一登山口，由於我們是開車，第一登山口前的空間較大，相較第二登山口來說，比較方便停車，不過卻多了10分鐘”陡上”的路程。

今天的行程會是P形縱走，從高台山登山口出發，途經高台山，再到高島觀景台，之後進入0形島田山系路線，經過小島田山、中島田山和大島田山，返回高島觀景台，再原路返回。

從一號登山口出發，一開始就是個”激烈”的暖身路程，不過看到林立的杉木林，頓時心情開闊，可以開始大力呼吸，好好”換肺”。

高島縱走

↑ 從第一登山口起登，一開始就是喘喘的陡上

 高島縱走

↑ 樹幹上的小惡魔臉，不只這一棵，不知道是不是人為的標示印記

高島縱走

↑ 陽光灑落杉木林之間，光影交錯

陡上一陣後，大家氣喘吁吁，不過接下來是一路緩上，邊走邊聊，接著就開始看到繁茂的樹林，眼前這顆很有姿態的大樹，搔首弄姿感十足。

↑ 路途中非常有姿態的大樹

高島縱走

↑ 還沒長滿七片葉的七葉一支花

高島縱走

↑ 陽光照映，顯得這些樹與葉都顯得非常有戲劇性

約莫一個半小時後，我們抵達了高台山的三角點，標高1510公尺，因為周遭沒什麼展望，我們就像路過一般，走過去了…呵呵呵(完全沒拍到照)

不過我更期待高台山之後的杉木林步道區，上一次來的時候，雖然只走到了那邊，樹林迷霧繚繞的風景，依舊令我印象深刻。

↑ 快要到我印象最深的杉木林步道區！

終於到了我一直心心念念的杉木林步道區了，筆直林立的柳杉林，像是迷宮一般，構建了很多不同的空間，陽光映照在樹上，時不時一陣霧氣透過，更顯得魔幻。

↑ 杉木林之中，突然飄來一陣雲霧，微微的聖光，感受更為魔幻

杉木林道鋪滿了落下的針葉，我們拿起把玩，感覺像是到了聖誕季一般，講到若把這些枝枝葉葉帶回去加工一番，應該可以賺一些零用錢(誤)。

 高島縱走

↑ 極具聖誕氣息的針葉松果

在杉木林步道玩耍一陣，突然大霧飄來，像是蓋上薄紗一般，有點夢幻…所以我們抓緊時間來拍了幾張”沙龍照”，十足觀光客感(笑)。

↑ 我化身比例尺，感受到自然的偉大，人類的渺小…

在杉木林步道流連忘返了一段時間後，我們繼續邁向高島觀景台，這是之前沒走到的地點，我抱著滿滿的好奇心。

↑ 杉木林區玩耍後，繼續前進

↑ 巧遇葉上的小甲蟲嬌客

不一會兒，一陣吵雜聲和人群身影映入眼簾，一群登山大哥大姐團，正在高島景觀台享用午餐，讓原本預計也在此午餐的我們，毫不猶豫的往前直行…因為實在太”熱鬧”了…(乾笑)

高島縱走

高島觀景台

↑ 快速通過”熱鬧”的高島觀景台，即將邁向島田山系的步道

通過高島觀景台後，就開始進入島田山系得步道，剛好在中間的路段，讓我們找到了一個平台，可以好好悠哉地享用午餐。

↑ 找到一個安靜且視野遼闊的平台吃午餐啦！(朋友捕捉到我正在搶奪老喬的咖啡?)

吃喝放空了將近一小時後，我們背包上肩，要開始繞P形路線了，這個環繞路線，通常建議左進右出，因為左進的路線是陡升的上坡，雖然累一些，但相對安全，一路上會遇到小島田山、中島田山和大島田山，接著就是緩下的路線，再度回到高島觀景台。

進入島田山系的路線後，開始遇到彎曲繚繞的杜鵑林，感覺像是黑森林那種會活會動的山林隧道，一不小心就會被捕捉的感覺(腦補情節…)

小島田山 杜鵑林

↑ 盤根錯節的杜鵑林

一路上，我們前後都是登山的大哥大姐團，十足”熱鬧”，雖然走來安心，一路都有聲響，但少了一些幽靜，也讓我們對於一些打卡點，望而卻步，像是”小島田山三角點“，就站滿了要跟標高牌子合照的大哥大姐，我們為了與他們拉開距離、錯開隊伍，草草的看了一眼，就趕緊離去，繼續往中島田山邁進。

在登上中島田山，需要手腳並用的攀爬這”抖”上的盤根錯結的杜鵑林坡道，雖然很陡，但抓點都很明顯，走起來不算太吃力，並且更親近土地，有種踏踏實實的感受。

高島縱走

↑ 盤根錯節的杜鵑林上坡

↑ 偷拍老喬的攀爬英姿(誤)

↑ 繼續攀爬，前往中島田山！

翻”樹”越”坡”之後，我們到了中島田山三角點！相較小島田山，這邊開闊一些，不過那時起了一陣大霧，週遭一片白，也不好說到底視野如何，就留待自己的想像囉！

↑ 中島田山，海拔1800公尺

接著我們再度啟程，前往最後一個打卡點-大島田山！沿路上，滿滿的杜鵑林，彎曲奇異的身影，感覺再度置身魔幻森林，配上雲霧實在很有氣氛…要不是一路都有前後登山團大哥大姐的熱鬧聲響，其實還真的會覺得彷彿在夢境之中。

↑ 很有姿態的杜鵑林，在陡坡上展現彎曲奇異的身影

中島田山 杜鵑林

終於我們到了大島田山，映入眼簾的是一座巨型檜木的基座，若樹身還在，想必一定是雄偉碩大的神木等級！

↑ 大島田山三角點處的巨型檜木

登山團大哥大姐們在這邊拍完團體照後(我還化身成為他們的攝影師了…笑)，大島田山周遭立刻變得寧靜安定，樹頭穩穩地身居一處，彷彿在觀察著我們這些過客，各種雜吵嬉鬧的行徑。

稍作休息後，我們踏上了返程，在回頭等待老喬時，偶然發現這棵位居在大島田山巨木樹頭之後的大樹，感覺像是朝氣地朝向陽光，頗有後起之秀的姿態，可能日後這棵巨木也會變成什麼打卡點也不一定。

↑ 過了大島田山之後的巨木身影

準備回程囉！

↑ 踏上回程的路，一路緩下，走起來蠻愜意的！

回程路上，剛好巧遇一位大哥，熟知各種山間植物，透過他的引導，讓我們看到了八葉金蓮，以及它的花苞，說真的，若沒有專人介紹，我真的會以為這只是姑婆芋的小時候版本(都市俗面貌再度展現…)

 高島縱走

↑ 返程路旁生長的八葉金蓮，顧名思義，有八片葉瓣～

 高島縱走

↑ 八葉金蓮的花苞

緩下路程走得特別快，我們很快就回到了高島觀景台，此時雲霧繚繞著遠處的山頭，意境十足。

高島縱走

↑ 回到高島觀景台，所看到極具詩意的風景

在高島景觀台稍作休息後，我們就一路快腳地踏上返程了！高島縱走這趟走下來，看到很多不同面貌的植被和自然風貌，從筆直的柳杉林到蜿蜒曲折的杜鵑林，還有沿途路上很多我不知道名字的小花小草，著實是上了一堂很豐富的自然體驗課程！是帶著滿滿收穫，大飽眼福的踏青行程！六顆星推薦！

高島縱走

↑ 開心愉悅地踏上回程！

登山 步道 咖啡

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