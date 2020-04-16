台灣高山最美健行路線！二訪「雪山翠池」行山同歌 壯觀仙境盡收眼簾

《行山同歌》

當大風吹起，流雲宛若奔馬躍過山頭，也拂起臉上的神采飛揚，我們的心鼓猛擊，聲響迴響震盪在每個步伐之間，靈魂的歌聲直穿雲霄，到天的至高之處。

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每每一趟旅行結束，當我們重新接軌回到日常生活的循環之中，時間會開始快速向前推進，彷彿站站停靠的區間快，雖然有時的等待會有些許不耐，有時在醒睡之間，就去到很遠的地方；

而停靠的月台各異其趣，形形色色的人們或上車、或下車，我們在人生的漫漫長途上，有際遇、有光景，留下美好的回憶，也會有令人惆悵不已的往事，而這班長途列車始終向前行進，直領我們到能夠回望過去的地方，那裡可以平淡安然的瞻看曾經的足跡，湮沒在千山萬水之中，你會笑笑地放開那些牽掛，讓它們隨風消逝，接著牽起身邊的那隻手，繼續往前。

大家好，歡迎收看攝倖文略。

好久不見，非洲旅行（詳見）寫畢之後，便一直未再執筆，時序飛逝，轉眼之間已是暮春三月，正是春暖花好的時節，曾經覺得獨自漫步的人生會這樣一直下去，直到揚起櫻雪漫天的那天，冬靜止水般的心如雪消融，化作一碧清潭，有伊人在水一方，笑靨倒映、纖手輕撥漣漪，我才知道 ─ 原來，春天到了：曾經，一個人追逐山徑上的芳蹤倩影；而今，我們在彼此眼中，尋見對方的身影。

2018年末，我們在滂沱之中初訪雪山，也躬逢入冬的第一道白雪降下，縱使寒風刺骨、身體困怠，風雨之中掙扎著，依然揹著一百個想放棄的理由挺進，堅持直到撥雲見日的時候，就能歡然慶祝豐收，這是山林的指教，亦為恩惠。

現在，我們又再次相約雪山，期盼能夠見證它在清朗的日子裡，那驚絕壯美的巍峨之姿；往武陵的路上，沿途熟悉的景色映入眼簾，同行的舊雨新知均安，那時游雲飄逸、天光漫漫，洋溢一片祥和寧靜，我們輾轉在山徑上，嘻嘻鬧鬧之間就來到了登山口。

旅途上的日子，從忐忑到坦然，從興奮到淡然，兩年的時間裡，我慢慢適應了舒適圈外的生活，品味新奇的事物、期待轉角上的意料之外，看見許多景色，也遇見許多人，潤滑了心思，也結實了自信，老樣子的大水池，時隔一年之後的舊地重遊，心情倒頗為平穩、踏實。

這次的登山規劃，第一天從登山口到七卡山莊、第二天從七卡山莊推進到翠池山屋、第三天從翠池回到三六九山莊、第四天賦歸，其中當數第二天的行程最為挑戰，長約16公里、垂直升降幅度達2100公尺；

幸而此行有天相助，全程天氣均為多雲時晴，既無大受豔陽紋身所炙、更無受風雨所苦，不僅免受了身體的困勞，大風揚起的雲朵穿梭山稜之間，時而天光轉瞬洋灑雲隙，景色變化萬轉，更是悅人的眼目。

山體偌大，山道細若游絲、蜿蜒曲折，我們身處其中，拐過一個又一個彎，在森林裡尋找有天光灑落的地方、在稜線上仰望那個天與地接壤的所在，這是個煉淨的過程，洗卻山下一切的煩擾，從世上的喧鬧抽離，只聽見愈發粗重的呼吸在喘息與步伐之間交替反覆，你會感覺到心思逐漸澄澈透明，開始聽見大自然的脈動，從山腳到山巔的路上，體會謙卑的意義。

在同樣的循環裡待得太久，總覺得難脫那些乏善可陳的瑣碎小事，漸漸失去了豁達的胸襟，眼目受到桎梏，以致於好像只能看見那些不如意，越發的在意、越發的鑽牛角尖；

然而，在風雲交匯的所在，我們會發現世界真正的樣貌，有勁風酷寒下生長的堅強花木、有依然堅持的自己，舉目所及的一切都參與在這個星球上，陪著我們一起向明天前進：如此浩瀚奇妙的故事啊，當你思及致此，心頭又如何不澎湃起來？

並非想為自己所喜歡的活動冠以神魔之效，畢竟「一切的果效，都由心發出」要想改變、要想有新的故事，都只能由你我去選擇、踏出勇氣的第一步；但我想親近山林絕對會是想嘗試做一個更好的自己的人，都可以去嘗試的契機，因為在通往山頂的路上，只會有苦難、挑戰、成長與喜悅，而往山腳的路上，逕直通往家的方向。

走過千山萬水，當你驀然回首，那些曾經猶如芒刺在背的事情，忽然離得好遙遠，好像在哪座山頭、還是哪個轉角被遺留下來，唯獨眼前的這幅山川壯闊，還有痠疼的雙腳，那是踏實的喜悅、全然的自由；你我都明白，直到睡下的日子前，挑戰不會停止，但我們學會勇敢去面對，因為我們知道：「再遠的山頭就在那裡，一步接著一步，始終會到的。」

所以，請為了美好的天光而歡欣，請期盼風雨漫漫後的雨過天青，信步走過流光煥轉的森林，看天地之間翻騰的雲霧，每一個風景都是為精采的扉頁而遇見，我們徐徐寫下一個故事，關於自己的故事，而也許某一天，我們會在哪條小徑上相會，你會與我分享與山的美麗邂逅，並帶著這個緣份，繼續傳遞下去。

「願人與山林的故事，永遠未完待續。」