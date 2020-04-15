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傾瀉而下的溫泉瀑布！桃園嘎拉賀「野溪溫泉野營」體驗超過癮

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第一天行經路程：2 K耗費總時：45 mins總爬升：300 m

Strava：https://www.strava.com/activities/3013434051

溫泉位置：https://goo.gl/maps/d3PoBTPcRbuGCXh87

嘎拉賀野溪溫泉位於桃園復興區，經過北橫巴陵大橋以後往山路拐，直接導航找嘎拉賀野溪溫泉停車場就可以找到了。北橫公路上還有另外一個野溪溫泉四陵溫泉，如果有時間的人可以兩個一起撿。這次是個臨時的行程，我們很晚才出發。山路蜿蜒開了好久，沿路已經可以看到盛開的櫻花?，聽David說今年開的太早了，台灣的花季因為暖化也導致常常在變動。

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大概開了一個半小時的山路，我們終於到了嘎拉賀停車場（停車費100元）。往溪床下切的路大概分成三個階段：水泥地、石階、土坡，路徑明顯也相當好走，除了最後要爬一段梯子下溪床以外，中間沒有太有難度的地方。目前能紮營的地方不多，沿路走下來會經過兩個涼亭可以紮營，最後的土坡路段也有一塊休憩空間可以，不過距離溪邊還是要走10分鐘左右，且這三處皆沒有水源，只能自己背下來或從溪邊裝。

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因為到的晚，我們從天亮一路走到天黑，好在之前有做功課，看到溪邊左轉，大概再走兩分鐘就可以看到鐵梯了。嘴巴咬著營燈拉梯而下，即便毫無光害也能看到對面的瀑布溫泉，嘩啦嘩啦的聲響非常撫慰人心。稍微探尋了下鐵梯下方的空間，發現往年能夠紮營的腹地已不復存在。當準備回到鐵梯上方10分鐘腳程的腹地時，驚鴻一瞥遠方似乎有塊整理過平坦的紮營位置，跨過去一看剛好可以紮兩帳，也就成為我跟David的落腳之處。

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晚上的天氣不算太好，偶爾飄著小雨，但完全不影響我們放鬆的心情。我跟David很久沒一起出去了，會認識也是因為單車環島的緣份，而後我們也一起跑了很多地方。能在溪邊把酒言歡、吃著羊肉爐火鍋、忘下世俗紛擾，是一種非常棒的享受！雖然今日沒有星空，但能聽著溪水天籟入眠，我想今晚會睡得很甜。

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第二天

非常難得嘎拉賀的溪邊竟然沒有讓帳篷反潮，早起沒有濕氣也讓體感溫度感受舒適，一直到了出帳篷才發現我們紮營的腹地是如此的美麗且得天獨厚。對岸的岩盤既有層次又顯得井然有序，像似一種遺跡；頭頂的茂盛枝葉為我們做了良好的遮蔽，讓我們昨晚感受不太到雨；溫泉的另一方是陽光射入的峽谷地形，一線天的視覺效果盡在眼前。

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照慣例早上起床一定要先晨泡一次溫泉！傾瀉而下的溫泉瀑布洗滌了疲憊的身心，溫度適中而舒適。剛過繩子的這端有兩個池可以泡，瀑布那則有三個，無論泡哪一個池都相當舒適。陽光隨著時間開始灑落，我們在營地煮食著早餐，悠悠哉哉靠在椅子上享受除了人聲以外的天籟。你以為你已經習慣每次野營的愜意生活，才發現原來是無法習慣的，美好會不斷衝擊你的內心。

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吃完早餐後當然要二刷野溪溫泉，此時也來了其他來享受嘎拉賀溫泉的朋友，大家各自聚在一起聊天，享受大自然給我們的禮物。中午我們改吃麻油雞麵，完食後再三刷溫泉結束這回合。回家的路總是特別遙遠，除了因為是上坡外，還加上帶不走流連忘返的心。我們邊走邊欣賞山林風景變化，沿路的櫻花點綴著美好的風景，期待下一次再來嘎拉賀野溪溫泉。

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