親近山林抗疫作戰！ 翻越「脊樑山脈」旅遊之經典路線 欣賞深谷、奇峰、瀑布

脊樑山脈旅遊年

交通部觀光局將2020年訂為「脊梁山脈旅遊年」，以臺灣5大山脈為架構主軸，規劃出7條高山經典路線，行銷推廣臺灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊之觀光品牌。其中一條即為奇萊南峰能高線，走一趟能高越嶺國家步道，可欣賞東西向輸電鐵塔之奇、東段步道峭壁深谷之險、中央山脈奇峰羅列之峻及沿途瀑布溪流之秀，可以說是脊梁山脈旅遊之經典路線。

▲電塔之奇

▲深谷之險

▲奇峰之峻

▲飛瀑之秀

台灣最古老的東西橫貫道

能高越嶺古道西起霧社，沿著塔羅溪上行、越過南投縣與花蓮縣交界的中央山脈能高鞍部，而後下木瓜溪抵達花蓮，全長約83公里，是早期往來台灣東西部的捷徑，為日人警備道中最寬闊、平穩的一條，如今也成為橫貫越嶺古道中相當熱門及大眾化的一條路線。步道沿線可見標高3,262公尺的能高山，日據時期因山名有個「高」字而與玉山（新高山）、雪山（次高山）合稱「台灣三高」。

▲中央山脈能高安東軍絕美稜線

▲能高越嶺古道西段

▲能高越嶺古道東段

走進賽德克．巴萊的聖地

臺灣多數原住民，都以高山為族群起源的地方，也就是族人的祖源地、聖山。如 Bnuhun 山區（即白石山區）的Pusu Qhuni（布樹固呼尼，一般則稱牡丹岩），是與能高越嶺道息息相關的賽德克族始祖之誕生地。來自白石傳說的原住民，在日據時期發生許多驚心動魄的歷史事件，包括 1897年「深堀大尉事件」、1902年「人止關戰役」、1903年「姐妹原事件」、1914年「太魯閣戰爭」、1920 年「薩拉矛事件」，乃至 1930年的「霧社事件」及隔年的「第二次霧社事件」等，及國民政府時期「東西向輸電線路」的興建史，堆疊出能高越嶺道的歷史文史厚度。

▲天神的筆架～卡賀爾山（後方為能高主峰）

抗疫大作戰

2020年春分，新冠肺炎疫情愈演愈烈，為有效防堵疫情擴散，各國甚至不惜關閉邊境，禁止所有旅遊活動，彷彿進入新鎖國時代，所有群聚活動均令人忐忑不安，似乎只有遠離塵囂，親近山林，才是此刻最佳的選擇，把握鋒面過後短暫回溫的空檔，再次背起沈重，走向中央山脈那個神遊已久的基點，站在先人辛苦開拓的古道上，用雙腳細細品味那條充滿歷史人文色彩的山徑。

▲屯原登山口合照

【行程規劃】

Day1 3/20 台北→屯原登山口(H:2000m)→雲海保線所(H=2360m)→6K大崩壁→天池山莊(H=2860m，紮營)… Day2 3/21 天池山莊→光被八表(H=2804m) →能高安東軍叉路口(取左) →上檜林吊橋(下切小溪)→大崩塌處(下切後橫渡再上切回古道)→另一崩塌處(木梯拉繩上攀) →檜林保線所(20.2K，H=2109m，午餐) →檜奇橋(高繞)→巨大檜木→五甲崩山高繞上稜線(23.3K)→越嶺點→另一崩塌處→奇萊登山口 →小隧道→奇萊保線所(H=1573m) (紮營)。 Day3 3/22 奇萊保線所→天長隧道→天長隧道東口(上接駁車)→盤石保線所→龍澗發電廠→銅門電廠(慕谷慕魚)→)花蓮巿(慶功宴)→15：00返台北(首都客運)。

▲早上6點由台北出發10:00抵達屯原登山口起登(人止關邊坡維護管制通行，耽誤一點時間）

▲能高越嶺古道海拔介於1,689公尺~3,263公尺之間，首日爬升約860公尺。

▲能高越嶺步道自然景觀豐富，可欣賞林相變化、時季花海與豐富的野生動物等自然生態。

▲天池山莊工作人員的機車（假掰一下）

▲上方電塔處為富士見駐在所遺址

▲尾上山登山口

▲土地公廟（福雲宮）

雲海保線所的前世今生

1930 年爆發 「霧社事件」，能高越嶺道西段上的駐在所全數被戰火波及燒成灰燼，戰火平息後，日人重建被焚毀的各駐在所，並新建富士見駐在所及松原駐在所，以加強沿線之戒備。其中尾上駐在所重建位置即現今雲海保線所所在位址。臺灣光復後政府於1950年重建日治時代已完成初步基礎工程的「東西向輸電計畫」，能高越嶺道因而成為「能高保線路」，當時被譽為「電力的萬里長城」。尾上駐在所也隨著山地警備事務的解除及台電輸電線路的興建，更名為雲海保線所。

▲12:15抵達雲海保線所（在此休息用午餐)

▲6Ｋ大崩壁

▲木炭窯遺址（附近步道7.8Ｋ處為松原駐在所遺址），木炭窯是常見鄰近於駐在所的設施，以相思樹、九芎來燒製木炭，以供應駐在所警備員煮水烹食、冬季烤火取暖之用。

▲木棧道

▲能高吊橋與大霧中的三層瀑布（濃霧中只看得到一層）

▲16:40來到天池山莊，後方停的是天池廚房協作們的機車～七匹狼

▲沒抽到五星級山莊，只能在營地紥營（晚上冷到睡不著）。

▲晚餐後靜靜聆聽莊主的吉他自彈自唱是天池山莊的傳統特色，今晚由小莊主演唱賽德克族情歌（印象中賽德克族應該是英勇慓悍的民族，想不到也有柔情似水的一面。

深山裡的檜木御殿

天池山莊前身為能高駐在所，建於西元1918年9年，因為道路維修與遞送郵件的需求而設，是一棟外觀雅緻、設施齊全的檜木造日式建築，日治時期稱之為「能高檜木御殿」。1930年（昭和5年）在霧社事件中遭到焚毀。霧社事件之後，日人於西元1931年重建檜木屋舍於原址，形制與尾上駐在所（雲海保線所）相同。民國後，因應台電東西向輸電線路需求，沿用為天池保線所，直到民國75年焚毀前一直是登山者最稱道的高山豪華住所。民國100年林務局以綠建築的概念在原址重建。嶄新的天池山莊，實現高山環保節能之理想目標，同時兼具生態環保、森林護管等多功能使用。

▲6點用餐，7點整裝出發準備翻越中央山脈.....

▲天池山莊至光被八表是一段腰繞路，平緩好走。

▲腰繞路上遠眺天池山莊及深堀山（1897年1月日本陸軍大尉深堀安一郎等14人，由埔里出發調查原住民部落分布，並擬開鑿橫貫公路。途中遇大雪，大尉與帶路原住民發生爭執，14人均遭殺害。事後日本台灣總督府為紀念深堀，將天池西側3311m的山頭，命名為深堀山。）

▲即將抵達台灣屋脊

▲8:00抵達能高主峰北側鞍部(在此休息煮咖啡，趁休息空檔爬上南華山南稜線眺望北三段稜線）

▲中央山脈北三段-能高安東軍稜線

▲在經過長途拔涉後終於來到能高越嶺古道15.5K光被八表(海拔2787公尺)，在此眺望中央山脈主脊群峰，此時太平洋的風正掠過海平面，沿著蜿蜒的木瓜溪吹向內地，直上光被八表紀念碑，輕輕吹拂遠道而來的旅人，緩解長途跋涉的辛苦，此時我將深刻體會，山行的樂趣，並繼續邁開步伐，翻過山脈，走向洄瀾，眺望那海天一線的湛藍....

▲在此三叉路口正式越過中央山脈

▲右為能高安東軍入口（不取），取左進入能高越嶺東段步道。

▲上檜林吊橋（已封閉，由此下切高繞）

▲大崩塌橫渡

▲此段步道沿木瓜溪而築，一路可見絕壁深谷，很有錐麓古道的Fu

▲能高東段景色更勝西段，可感受山巒起伏、溪谷清幽、雲海翻騰、飛瀑直瀉、巨木參天等自然景觀。

▲11:00來到檜林保線所，在此大休息吃午餐（吃完牛肉麵，才能面對等下五甲崩山高繞路）

▲古道上隨處可見的電塔提供旅人憑古弔今的最佳歷史見證。

▲檜奇吊橋已損毀，高繞通過。

▲造型奇特的神木

▲長滿松蘿的巨木

▲13;40來到五甲崩山高繞起點，開始陡上五甲崩山。

▲之字型陡上，累了坐在龍椅上休息一下

▲14:15上稜線五甲崩山（無基點）

▲眺望奇萊連峰（中間最尖者為奇萊主峰）

▲五甲崩山大崩壁

▲沿著電線下山

▲15:45抵達奇萊登山口(古道的26.5K)，完成全段能高越嶺古道縱走。

▲沿林道續行穿過一個小隧道

▲眺望對面天長隧道崩塌處，令人觸目驚心。

▲15:30抵達奇萊山莊紥營

▲一早5:30起牀，用完餐7:00動身前往天長隧道東口搭接駁車

▲經過一處大崩塌處，路徑很窄，要小心通過。

▲眺望對面昨天紥營的奇萊山莊，竟在一處大崩塌的邊緣。

▲8:45抵達天長隧道西口，大家乾瓶，穿過隧道就回到人間。

▲滑落山谷的部分隧道主體。

▲9:10出天長隧道東口，搭上銅門在地太魯格族悠境大哥的接駁車，至花蓮車站轉搭首都客運返回台北