你不知道的五個「山羌冷知識」！一起認識山林裡的機靈生物

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。

看到標題，你是否正想著「不就是山羌嗎，有什麼好介紹的」呢？沒錯，今天莫名要跟大家介紹的主角山羌，確實是大家都聽過的動物。但你，真的了解山羌嗎？

臺灣在早年有句俗諺：「沒吃過豬肉，至少也看過豬走路」。這句話放到物質豐饒的現在，應該要倒過來說──「沒看過豬走路，也有吃過豬肉吧？」然而，吃過豬肉並不代表看過真實的豬，更遑論瞭解豬了。相同的道理，你可能聽說過山羌、看過山羌甚至拍攝過山羌，卻依然對這種生性害羞的動物不甚熟悉。莫名在此整理了五個關於山羌的小知識，希望大家能進一步認識這種山林裡的機靈生物喔！

▲山羌

什麼？山羌有獠牙？

在多數人的印象中，山羌是種生性害羞的草食性動物，但你知道其實山羌有獠牙嗎？

不是莫名在唬爛，公山羌確實有長長的上犬齒（說的通俗點就是獠牙），是山羌間打架的工具之一。特別的是，山羌是現生鹿科中唯一有角又有明顯犬齒的動物，只是因為生性害羞，若非用長鏡頭拍攝，很難有機會近距離觀察到牠們露出犬齒的模樣。下次看到山羌別忘了仔細觀察，說不定就能發現牠那特殊的獠牙囉！

▲公山羌與其上犬齒

什麼？山羌有四顆眼睛？

山羌有個特別的俗名，叫做「四目鹿」，意思是牠看起來有四顆眼睛。這就奇怪了，山羌的眼睛明明只有兩顆，剩下兩顆被當成眼睛的又是什麼呢？

欸～仔細看照片，有注意到山羌眼睛前方還有個開口了嗎？那是山羌的眼下腺。當山羌緊張、生氣或興奮時，會透過其來分泌腺體或張開噴氣。同時山羌也很注意眼下腺的清潔喔！運氣好的話可以看到山羌以迅雷不及掩耳的速度，用超長的舌頭去清潔眼下腺呢！

▲山羌清潔眼下腺

什麼？山羌也會橫紋肌溶解？

橫紋肌溶解這個詞，相信有在運動的人應該不陌生。沒錯，山羌不只會橫紋肌溶解，甚至也會腎衰竭、休克，而這些症狀都是因為過度的「緊迫」造成。

緊迫，指的是動物受到外界不良刺激後，在還未引起病理損害前產生的反應。由於山羌生性膽小，如果進入不熟悉的環境或受到威脅，常常會導致緊迫，而當緊張程度超過身體負荷時就容易有上述的症狀產生。所以萬一遇到受傷的山羌，請不要輕易地去觸摸或捕捉，建議直接連絡該縣市動保處，以免對山羌造成更大的傷害喔～

▲山羌聞腳腳

什麼？這不是狗在叫嗎？

不知道各位在登山時，是否曾經聽到類似於狗吠的動物叫聲呢？其實這種聲音更有可能是山羌的叫聲。山羌有個俗名叫做「吠鹿」，就是因為其叫聲類似於犬吠的關係。

莫名曾經跟獵人請教過如何模仿山羌的叫聲，獵人大叔表示秘訣在於「用喉音與氣音含糊地罵『幹』」

但莫名自己練習了上百次都無法參透其中奧秘，如果有山友成功模仿再麻煩通知一下(笑)。

▲山羌

什麼？山羌整年都可以生小孩？

許多野生動物會有特定的繁殖季節，像臺灣藍鵲固定在四到八月築巢、烏魚大多在冬天產卵。但山羌很特別，在生產後三四天就能重新受孕，所以並不具有季節性的繁殖週期。倒是同一群的山羌常常在相近時間產下子代，推測是因為受孕的時間都很接近的緣故。

▲山羌耳朵裡面的毛 （簡稱鹿茸）

好的，以上就是【你不知道的五個山羌冷知識】的所有內容啦！莫名盡量用輕鬆簡單的方式來寫，希望大家能在登山活動中多多注意身邊的小動物們，若有疏漏之處還麻煩高手們不吝指正。

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