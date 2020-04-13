快訊

直播／酒店公關與華航班機還沒驗完 指揮中心1400記者會

英國首相出院！強生在復活節復活...但英國惡化中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你不知道的五個「山羌冷知識」！一起認識山林裡的機靈生物

健行筆記 / 健行筆記莫名

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。

看到標題，你是否正想著「不就是山羌嗎，有什麼好介紹的」呢？沒錯，今天莫名要跟大家介紹的主角山羌，確實是大家都聽過的動物。但你，真的了解山羌嗎？

臺灣在早年有句俗諺：「沒吃過豬肉，至少也看過豬走路」。這句話放到物質豐饒的現在，應該要倒過來說──「沒看過豬走路，也有吃過豬肉吧？」然而，吃過豬肉並不代表看過真實的豬，更遑論瞭解豬了。相同的道理，你可能聽說過山羌、看過山羌甚至拍攝過山羌，卻依然對這種生性害羞的動物不甚熟悉。莫名在此整理了五個關於山羌的小知識，希望大家能進一步認識這種山林裡的機靈生物喔！

8c2c69c7c0f02b8888a4ad9ffe9dec75.jpg

▲山羌

什麼？山羌有獠牙？

在多數人的印象中，山羌是種生性害羞的草食性動物，但你知道其實山羌有獠牙嗎？

不是莫名在唬爛，公山羌確實有長長的上犬齒（說的通俗點就是獠牙），是山羌間打架的工具之一。特別的是，山羌是現生鹿科中唯一有角又有明顯犬齒的動物，只是因為生性害羞，若非用長鏡頭拍攝，很難有機會近距離觀察到牠們露出犬齒的模樣。下次看到山羌別忘了仔細觀察，說不定就能發現牠那特殊的獠牙囉！

5deb3741f6d5329716404132c29e5ff6.jpg

▲公山羌與其上犬齒

什麼？山羌有四顆眼睛？

山羌有個特別的俗名，叫做「四目鹿」，意思是牠看起來有四顆眼睛。這就奇怪了，山羌的眼睛明明只有兩顆，剩下兩顆被當成眼睛的又是什麼呢？

欸～仔細看照片，有注意到山羌眼睛前方還有個開口了嗎？那是山羌的眼下腺。當山羌緊張、生氣或興奮時，會透過其來分泌腺體或張開噴氣。同時山羌也很注意眼下腺的清潔喔！運氣好的話可以看到山羌以迅雷不及掩耳的速度，用超長的舌頭去清潔眼下腺呢！

59e6ca34aa5c2732906ce0f9f144799a.jpg

▲山羌清潔眼下腺

什麼？山羌也會橫紋肌溶解？

橫紋肌溶解這個詞，相信有在運動的人應該不陌生。沒錯，山羌不只會橫紋肌溶解，甚至也會腎衰竭、休克，而這些症狀都是因為過度的「緊迫」造成。

緊迫，指的是動物受到外界不良刺激後，在還未引起病理損害前產生的反應。由於山羌生性膽小，如果進入不熟悉的環境或受到威脅，常常會導致緊迫，而當緊張程度超過身體負荷時就容易有上述的症狀產生。所以萬一遇到受傷的山羌，請不要輕易地去觸摸或捕捉，建議直接連絡該縣市動保處，以免對山羌造成更大的傷害喔～

d0aa291c2570c20e80aa00936d02b799.jpg

▲山羌聞腳腳

什麼？這不是狗在叫嗎？

不知道各位在登山時，是否曾經聽到類似於狗吠的動物叫聲呢？其實這種聲音更有可能是山羌的叫聲。山羌有個俗名叫做「吠鹿」，就是因為其叫聲類似於犬吠的關係。

莫名曾經跟獵人請教過如何模仿山羌的叫聲，獵人大叔表示秘訣在於「用喉音與氣音含糊地罵『幹』

但莫名自己練習了上百次都無法參透其中奧秘，如果有山友成功模仿再麻煩通知一下(笑)。

aa74ddaa2bb392873dfbcebaaa360c0f.jpg

▲山羌

什麼？山羌整年都可以生小孩？

許多野生動物會有特定的繁殖季節，像臺灣藍鵲固定在四到八月築巢、烏魚大多在冬天產卵。但山羌很特別，在生產後三四天就能重新受孕，所以並不具有季節性的繁殖週期。倒是同一群的山羌常常在相近時間產下子代，推測是因為受孕的時間都很接近的緣故。

6ad249246f1fba881b813f170651973a.jpg

▲山羌耳朵裡面的毛（簡稱鹿茸）

好的，以上就是【你不知道的五個山羌冷知識】的所有內容啦！莫名盡量用輕鬆簡單的方式來寫，希望大家能在登山活動中多多注意身邊的小動物們，若有疏漏之處還麻煩高手們不吝指正。

最後，如果對我的圖文介紹有興趣，也歡迎大家追蹤我的臉書「莫名」以及IGWei_c_h」。兩者都會不定時發布與登山、生態相關的圖文喔！

FB：https://goo.gl/RWKrEY

IG：https://www.instagram.com/wei_c_h/

登山 IG

延伸閱讀

彰化清水岩步道登山熱 口罩亂丟

【動物冷知識】漂亮毛色都是吃出來的？火烈鳥寶寶愈吃愈鮮豔！

【動物冷知識】貓狗為何不能與人共食？秘密就在這裡長度不一樣

【動物冷知識】比鮭魚還勵志！大象想出生 靠精子慢慢爬行2公尺

相關新聞

你不知道的五個「山羌冷知識」！一起認識山林裡的機靈生物

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。 看到標題，你是否正想著「不就是山羌嗎，有什麼好介紹的」呢？沒錯，今天莫名要跟大家介紹的主角山羌，確實是大家都聽過的動物。但你，真的了解山羌嗎？ 臺灣

生死一瞬間的「鋸齒陵」　挑戰北台灣刺激性登山路線

<> 原本要去大小鬼瀑布，結果只因為勸濟堂有廁所，所以臨時改成劍龍稜。然後爬到一半後，路過的山友聽到我們要從這裡上去劍龍稜，莫不投以敬佩的眼神。等我們爬上去後，敬佩眼神的山友大哥告訴我們：這裡不是劍

小孩也能輕鬆走！「合歡山主峰」視覺炸裂 加碼高山杜鵑美翻

2013年小小孩走過合歡最短的石門山,其實也喜歡上風景超優的合歡。2015年再次帶上來度假,順便隨緣賞賞5月高山杜鵑 主峰登山口很好找,就在合歡公路旁,清晰的指示,想找不到都不容易^^,這一次短

高雄天然地標！「泰國谷、一簾幽夢、大榕樹」超壯觀 一起探尋柴山自然地景

（泰國谷） 高雄的綠色瑰寶「壽山」又稱「柴山」，擁有天然的珊瑚礁石灰岩地形，隨處可見嶙峋銳利的礁石岩洞、蓊鬱的盤榕樹根，還有著名的台灣獼猴群，是高雄市的天然地標。 這次要探訪高雄秘境ig熱點「泰國

超狂婚紗照上山拍！一生一次的「高山婚紗」，全程規劃報你知

若說大山給我的最浪漫的事，莫過於認識了一樣愛山的另一半。兩年前，在臺灣最高的建築物－玉山北峰氣象站，我們完成彼此的約定，約好要一起走一輩子。 今年是我們結婚兩週年，因為老婆我曾經任性的許願每年至

醉人的阿里山！對高岳車站「星空銀河」絕美震撼，加碼日出、花旗木一次看

每年的阿里山櫻花季總是吸引魚貫般的遊客上山賞花，若曾親身體會過被花海包圍的震撼與浪漫，大概就能理解阿里山的櫻花為何具有如此的魔力！從小到大，阿里山起碼也去了十次以上，但只有其中兩次讓我印象深刻。一次是

陡下陡上都值得「北三段縱走」！水鹿大軍伴遊絕美高山水池、與安東軍山共眠

▼二訪屯原登山口，朝著奧萬大吊橋前進，gogogo ~ 2019/2/27 ▼15:30 到天池山莊，休息片刻，來補一下上回沒有景的南華山 - 2019/2/27 -PM 16:

日落雲海超驚艷！屏東「北大武山」攀登全攻略

北大武山位於屏東縣泰武鄉，北大武山被當地排灣族視為聖山，稱之為「Meli-miligang」，意為夢幻之美，是中央山脈南端最後一座海拔超過3千公尺以上的高山，名列台灣五嶽之一，百岳排行#92。本篇文章

小孩也能爬的百岳！南投「石門山」高海拔卻超親民

回頭紀錄帶孩子的第一座百岳~也是開啟一份回憶 從登山口開始,堅持用鼓勵方式代替抱孩子爬山,即使石門山並不長,但對3歲的孩來說,除了要適應高山氣壓之外,腿兒還真的比較短小 小心牽著孩子的手一

全台唯一與鐵道相依！嘉義竹崎「獨立山國家步道」沿途景色美翻

位在嘉義竹崎的獨立山，屬於阿里山國家風景區，海拔840公尺，為一個獨立的山頭，編號58台灣小百岳之一。 雖然整段國家步道大多走在森林林蔭處，不過我們也遇上，爬山以來的最大一次的雨勢。

值得一走再走！阿里山眠月線「塔山車站包場野營」體驗，CP值超高

眠月線是一條隱藏在阿里山森林遊樂區的舊火車支線鐵道，以前相當熱鬧！但自從那場把所有人都搖醒的921地震以後，隧道崩塌、鐵道毀損，眠月線從此封閉只能成為眾人的回憶。 好在，就在前幾個月林務局重新在

南投一流景色！合歡北峰「黃金草原」沒車也能到　大眾交通攻略看這裡

親自站在上面才能感受到它的廣闊- 觸爬山也半年了，也該百岳了吧，而合歡北峰成了我的首要目標。- 行程規劃 *文末附交通小攻略 D1. 10點起登 > 13點小溪營地 > 搭帳 > 攻頂 D

熱門新聞

你不知道的五個「山羌冷知識」！一起認識山林裡的機靈生物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。