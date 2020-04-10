高雄天然地標！「泰國谷、一簾幽夢、大榕樹」超壯觀 一起探尋柴山自然地景

（泰國谷）

高雄的綠色瑰寶「壽山」又稱「柴山」，擁有天然的珊瑚礁石灰岩地形，隨處可見嶙峋銳利的礁石岩洞、蓊鬱的盤榕樹根，還有著名的台灣獼猴群，是高雄市的天然地標。

這次要探訪高雄秘境ig熱點「泰國谷」、「一簾幽夢」，超美的「巴西鐵樹」廊道及地圖上找不到的「大榕樹」。

行程時間：約4小時（含休息）

行程：北壽山停車場→龍泉宮→龍泉寺步道口→龍皇亭→龍泉亭→龍門亭→鳥瞰高雄景觀平台→榕樹下→小坪亭→蛇岩→大榕樹→（原路回程）→石厝→北壽山三角點→小坪亭→泰國谷→一簾幽夢→猴岩→雅座→中心亭→龍泉寺步道口→北壽山停車場

▲北壽山停車場位在鼓山中學旁，汽車平日單日收費最高50元。早上10點半離開停車場左轉往龍泉宮方向，兩旁行道樹開滿花。

▲龍泉宮左轉近巷子內，續行到達龍泉寺步道口，入口有台灣獼猴雕像，像告訴我這個外來客這裡是獼猴的地盤。

▲沿著木棧道走，分別經過三座休息涼亭「龍皇亭、龍泉亭、龍門亭」。龍門亭旁乾枯的攔砂壩，據說當年因設計圖研判誤差，發揮的功能有限，被稱為「蓋錯地方的攔砂壩」。

▲鳥瞰高雄，今天空氣指標顯示橘色，只能霾中看城市。

▲「榕樹下」前方岔路，右邊林道小徑可前往「美麗海景」，取左上往「榕樹下」，榕樹茂密的氣生根如鬍鬚。

▲木棧道端點「小坪頂」，離開木棧道，進入土徑。（★山徑岔路多易迷路）

▲不久接上部分舊木棧道，經過榕樹根形成的天然拱門。

▲走著走著，不知不覺闖進了榕樹的奇幻世界。

▲岔路口，左邊往「呂家果園」，取直行往「蛇岩」方向。

▲岔路口，左往水塔哨，取右邊續行。「蛇岩」是石灰岩崩落過程中，散落的獨立石灰岩塊。

▲岔路口，取左往「新樂園果園」方向，樹幹上有白色噴漆「新」字及一塊紅色告示牌。

▲終於看到今天的美景之一，地圖上沒有這棵大榕樹的地標。榕樹強韌的生長特性與柴山的石灰岩地形，形成了奇特的景象。

▲美景之二「巴西鐵樹」，站在「巴西鐵樹」廊道，望向後方的大榕樹。

▲另一側巨大石灰岩上也長了一顆大榕樹。拍完照原路回程。

▲山徑左側一天然的石灰岩明洞「石厝」，左右路徑相通，左上右下繞回原山徑。

▲續行至山徑終點附近左側石頭有噴漆記號，取左往北壽山三角點，拍照後原路回至小坪頂，往「雅座」方向續行。

▲經過兩側岩壁的木棧道後，左側岔路立著「泰國谷」指標牌。

▲將將！網路知名景點「泰國谷」，節理發達的石灰岩層，受崩塌作用形成狹長帶狀的溝渠，極其壯觀。

▲在岩壁上層抬頭可以看到一座小橋

▲岩壁上層往下俯瞰，站在岩壁旁人變的好渺小。續往岩壁旁山徑方向上攀。

▲循著繩索方向，周圍佈滿錦屏藤，攀過藍色噴漆，到達熱門ig美拍景點「一簾幽夢」，舊名「米粉嶺」。

▲榕樹盤根交錯與藤蔓植物的氣根「錦屏藤」完美結合，似珠簾垂掛在谷間，有「一簾幽夢」美稱。但「錦屏藤」其實是外來種植物，是個美麗的錯誤。

▲退回泰國谷岔路往「雅座」方向續行，經過「猴岩」附近，一股屎味撲鼻而來，木棧道上各種奇形怪屎，想必是樹上毛茸茸猴群的作品。

▲「雅座」旁景觀平台可居高臨下俯瞰台灣海峽，有兩顆大葉雀榕。柴山特有的奉茶文化，來柴山不只爬山看美景，還有濃濃的人情味。

▲下午2點半回到停車場，獼猴群在車頂上納涼，心裏慶幸著，好險不是我們的車子XD，收拾裝備，慢慢長路，驅車回台北。

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