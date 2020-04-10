快訊

罕見寒冷的4月！彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

中山區酒店40年第一次全面歇業 小姐：未來很慘

高雄天然地標！「泰國谷、一簾幽夢、大榕樹」超壯觀 一起探尋柴山自然地景

健行筆記 / 健行筆記本丸愛納涼

29fdc73d948f1300886db0b5745136e0.jpg

（泰國谷）

高雄的綠色瑰寶「壽山」又稱「柴山」，擁有天然的珊瑚礁石灰岩地形，隨處可見嶙峋銳利的礁石岩洞、蓊鬱的盤榕樹根，還有著名的台灣獼猴群，是高雄市的天然地標。

這次要探訪高雄秘境ig熱點「泰國谷」、「一簾幽夢」，超美的「巴西鐵樹」廊道及地圖上找不到的「大榕樹」。

887312f99e21832780d061dd60fc2f6d.png

行程時間：約4小時（含休息）

行程：北壽山停車場→龍泉宮→龍泉寺步道口→龍皇亭→龍泉亭→龍門亭→鳥瞰高雄景觀平台→榕樹下→小坪亭→蛇岩→大榕樹→（原路回程）→石厝→北壽山三角點→小坪亭→泰國谷→一簾幽夢→猴岩→雅座→中心亭→龍泉寺步道口→北壽山停車場

a77de85a22b53624f22ac9d0887ac50e.jpg

▲北壽山停車場位在鼓山中學旁，汽車平日單日收費最高50元。早上10點半離開停車場左轉往龍泉宮方向，兩旁行道樹開滿花。

ec3d941fc89c403a8c37bcb981c58302.jpg

▲龍泉宮左轉近巷子內，續行到達龍泉寺步道口，入口有台灣獼猴雕像，像告訴我這個外來客這裡是獼猴的地盤。

b076f61d9d03c5f8b630046224775b7b.jpg

▲沿著木棧道走，分別經過三座休息涼亭「龍皇亭、龍泉亭、龍門亭」。龍門亭旁乾枯的攔砂壩，據說當年因設計圖研判誤差，發揮的功能有限，被稱為「蓋錯地方的攔砂壩」。

f422f52755688831bfef4bd80d317e44.jpg

▲鳥瞰高雄，今天空氣指標顯示橘色，只能霾中看城市。

e02b653453e3e567c7def31e88b3af62.jpg

61e1a227ab25032a10d2ca427a357504.jpg

4f1ce81b5d71b4c3f585f9cf075bfc08.jpg

▲「榕樹下」前方岔路，右邊林道小徑可前往「美麗海景」，取左上往「榕樹下」，榕樹茂密的氣生根如鬍鬚。

f8168c090d01ef17761a4c1328202f32.jpg

▲木棧道端點「小坪頂」，離開木棧道，進入土徑。（★山徑岔路多易迷路）

ac81e21b183a1e1e540aac04f37b247e.jpg

▲不久接上部分舊木棧道，經過榕樹根形成的天然拱門。

a22c6f1cdc6f1e1d49faadc6acd1290a.jpg

▲走著走著，不知不覺闖進了榕樹的奇幻世界。

120a8a4e17252f8323ab4548258b7798.jpg

▲岔路口，左邊往「呂家果園」，取直行往「蛇岩」方向。

f3a410ded4cdd2d134bd0cca016af755.jpg

▲岔路口，左往水塔哨，取右邊續行。「蛇岩」是石灰岩崩落過程中，散落的獨立石灰岩塊。

fe832673ae1308cff2f60225b1f789f0.jpg

▲岔路口，取左往「新樂園果園」方向，樹幹上有白色噴漆「新」字及一塊紅色告示牌。

fffd7f149a13fb8f103fdd7c2fa0c5ad.jpg

4908cb7790d3c806e50bbe5613872757.jpg

da7b0c3acd18ed32b3ced361a8795c08.jpg

▲終於看到今天的美景之一，地圖上沒有這棵大榕樹的地標。榕樹強韌的生長特性與柴山的石灰岩地形，形成了奇特的景象。

1d1f41731b7cf37a453827e1f912a149.jpg

▲美景之二「巴西鐵樹」，站在「巴西鐵樹」廊道，望向後方的大榕樹。

0ec51d0f36507a0553d5cf4000a68bfa.jpg

▲另一側巨大石灰岩上也長了一顆大榕樹。拍完照原路回程。

6ee0694ded90230f5c2cdbb8d3723a1c.jpg

22daeca5f475a9559aa020e754a65a79.jpg

▲山徑左側一天然的石灰岩明洞「石厝」，左右路徑相通，左上右下繞回原山徑。

6d7377503e9196a1f375e77fd9619ef6.jpg

a5dc73f41ce58cb6cd862747b32ea258.jpg

546caf26ac6519df79abcb2c077d358a.jpg

▲續行至山徑終點附近左側石頭有噴漆記號，取左往北壽山三角點，拍照後原路回至小坪頂，往「雅座」方向續行。

9cba04089d29ddd03b15316152e554f9.jpg

619b728a2bd1a0f18499919c2cf0539e.jpg

▲經過兩側岩壁的木棧道後，左側岔路立著「泰國谷」指標牌。

f607636ce57439d158a72b2a175af05a.jpg

▲將將！網路知名景點「泰國谷」，節理發達的石灰岩層，受崩塌作用形成狹長帶狀的溝渠，極其壯觀。

d793c1db55889f181278e230bdcf7bae.jpg

▲在岩壁上層抬頭可以看到一座小橋

54f4ff510ff2acaa2e020150ff3c083a.jpg

▲岩壁上層往下俯瞰，站在岩壁旁人變的好渺小。續往岩壁旁山徑方向上攀。

1dcd578b06aa9daccea1f127e049ca2a.jpg

572532eeaf56e989d9fe6a805d0127cf.jpg

▲循著繩索方向，周圍佈滿錦屏藤，攀過藍色噴漆，到達熱門ig美拍景點「一簾幽夢」，舊名「米粉嶺」。

1516a1f491ab2f026534867b73868ce5.jpg

8e96380aa707fedbe4f8fa1ea71466cb.jpg

5077c2163c75ec47904504d75471cb52.jpg

▲榕樹盤根交錯與藤蔓植物的氣根「錦屏藤」完美結合，似珠簾垂掛在谷間，有「一簾幽夢」美稱。但「錦屏藤」其實是外來種植物，是個美麗的錯誤。

0b1f05e34d70e617ddba7bdf6fa30905.jpg

▲退回泰國谷岔路往「雅座」方向續行，經過「猴岩」附近，一股屎味撲鼻而來，木棧道上各種奇形怪屎，想必是樹上毛茸茸猴群的作品。

b7c844969257a83c130acef9a2e572fb.jpg

▲「雅座」旁景觀平台可居高臨下俯瞰台灣海峽，有兩顆大葉雀榕。柴山特有的奉茶文化，來柴山不只爬山看美景，還有濃濃的人情味。

02b011a63c90700751b1283dbc0e46a6.jpg

▲下午2點半回到停車場，獼猴群在車頂上納涼，心裏慶幸著，好險不是我們的車子XD，收拾裝備，慢慢長路，驅車回台北。

?我的部落格【本丸愛納涼】?

步道 美景 巴西

延伸閱讀

衛福部長登外媒被讚爆 泰記者熱情喊「阿中」3.4萬人笑了

泰國新增106例新冠肺炎確診 累計827例

泰國明起進入緊急狀態一個月 受影響者可月領4,600元

泰國確診病例激增！總理證實26日起進入緊急狀態

相關新聞

高雄天然地標！「泰國谷、一簾幽夢、大榕樹」超壯觀 一起探尋柴山自然地景

（泰國谷） 高雄的綠色瑰寶「壽山」又稱「柴山」，擁有天然的珊瑚礁石灰岩地形，隨處可見嶙峋銳利的礁石岩洞、蓊鬱的盤榕樹根，還有著名的台灣獼猴群，是高雄市的天然地標。 這次要探訪高雄秘境ig熱點「泰國

超狂婚紗照上山拍！一生一次的「高山婚紗」，全程規劃報你知

若說大山給我的最浪漫的事，莫過於認識了一樣愛山的另一半。兩年前，在臺灣最高的建築物－玉山北峰氣象站，我們完成彼此的約定，約好要一起走一輩子。 今年是我們結婚兩週年，因為老婆我曾經任性的許願每年至

醉人的阿里山！對高岳車站「星空銀河」絕美震撼，加碼日出、花旗木一次看

每年的阿里山櫻花季總是吸引魚貫般的遊客上山賞花，若曾親身體會過被花海包圍的震撼與浪漫，大概就能理解阿里山的櫻花為何具有如此的魔力！從小到大，阿里山起碼也去了十次以上，但只有其中兩次讓我印象深刻。一次是

陡下陡上都值得「北三段縱走」！水鹿大軍伴遊絕美高山水池、與安東軍山共眠

▼二訪屯原登山口，朝著奧萬大吊橋前進，gogogo ~ 2019/2/27 ▼15:30 到天池山莊，休息片刻，來補一下上回沒有景的南華山 - 2019/2/27 -PM 16:

日落雲海超驚艷！屏東「北大武山」攀登全攻略

北大武山位於屏東縣泰武鄉，北大武山被當地排灣族視為聖山，稱之為「Meli-miligang」，意為夢幻之美，是中央山脈南端最後一座海拔超過3千公尺以上的高山，名列台灣五嶽之一，百岳排行#92。本篇文章

小孩也能爬的百岳！南投「石門山」高海拔卻超親民

回頭紀錄帶孩子的第一座百岳~也是開啟一份回憶 從登山口開始,堅持用鼓勵方式代替抱孩子爬山,即使石門山並不長,但對3歲的孩來說,除了要適應高山氣壓之外,腿兒還真的比較短小 小心牽著孩子的手一

全台唯一與鐵道相依！嘉義竹崎「獨立山國家步道」沿途景色美翻

位在嘉義竹崎的獨立山，屬於阿里山國家風景區，海拔840公尺，為一個獨立的山頭，編號58台灣小百岳之一。 雖然整段國家步道大多走在森林林蔭處，不過我們也遇上，爬山以來的最大一次的雨勢。

值得一走再走！阿里山眠月線「塔山車站包場野營」體驗，CP值超高

眠月線是一條隱藏在阿里山森林遊樂區的舊火車支線鐵道，以前相當熱鬧！但自從那場把所有人都搖醒的921地震以後，隧道崩塌、鐵道毀損，眠月線從此封閉只能成為眾人的回憶。 好在，就在前幾個月林務局重新在

南投一流景色！合歡北峰「黃金草原」沒車也能到　大眾交通攻略看這裡

親自站在上面才能感受到它的廣闊- 觸爬山也半年了，也該百岳了吧，而合歡北峰成了我的首要目標。- 行程規劃 *文末附交通小攻略 D1. 10點起登 > 13點小溪營地 > 搭帳 > 攻頂 D

登山很有感！ 大小劍黃金路線 一路仰攻天堂路+吃不完的麥當勞M型山頭

為了陪公務繁忙的大哥上山取劍，兄弟們情義相挺拔刀再戰大小劍山、佳陽山，這是大哥的第81-83顆百岳，二哥三哥完百後第二次取劍之旅，至於身為老弟的金牌，天注定身不由己，別無選擇爬不完的山，活得比別人辛苦

壯觀雲海、草坡全都有！「奇萊東稜」5日縱走　跨過障礙路線&斷崖地形

奇萊東稜縱走延期了數次，內心就有幾次的僥倖，因為有懼高症的我，最難以跨越的就是先進所稱的障礙路線及斷崖地形；既然成行了，那就謹慎小心的跨越，感謝隊員一路相伴照應，平安歸來；跨越了這道障礙，就要更努力的

手腳並用、CP值最高！ 「皇帝殿東西峰」經典Ｏ型登山步道

今天來講講石碇皇帝殿經典東西峰Ｏ型登山步道～ 名稱：皇帝殿 地點：新北市-石碇區 路線：東峰（海拔593公尺）、天王峰、西峰登山步道 路程：4個半小時（輕裝，過程不休息） 必備：手套（工人手

熱門新聞

高雄天然地標！「泰國谷、一簾幽夢、大榕樹」超壯觀 一起探尋柴山自然地景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。