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生死一瞬間的「鋸齒陵」　挑戰北台灣刺激性登山路線

健行筆記 / 健行筆記Bear 台灣熊蓓兒

<<故事背景>>

原本要去大小鬼瀑布，結果只因為勸濟堂有廁所，所以臨時改成劍龍稜。然後爬到一半後，路過的山友聽到我們要從這裡上去劍龍稜，莫不投以敬佩的眼神。等我們爬上去後，敬佩眼神的山友大哥告訴我們：這裡不是劍龍陵 這裡是鋸齒稜 ?.....

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<<行程>>

8:30am 勸濟堂停車場出發

10am 登龍牙岩

11am 登555峰

3pm 返回勸濟堂

<<旅遊小撇步>>

1. 勸濟堂不讓外人停車，而停車場收費一小時$100, 公車站旁邊有塊空地可以停車。

2. 登山口在收費停車場的裡面，看到隧道走進去就對了。

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大約走五分鐘有個煙囪管，沿著他走到底 有很好拍照的點。

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但拍完照記得回頭繼續朝鋸齒稜前進。

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整個山頭爬滿了這些廢煙道，這是為了避免當時台金公司煉銅廠製煉過程中，產生的有毒廢氣影響員工、居民健康而興建的。所以這些廢煙道是將煉銅廢氣排放至後山，所以才會有這些煙囪裡面是毒氣的說法！但我們還是爬了.....

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3. 如果以為這些照片「矮油 還好嘛！不會很危險啊！」那就太不了解黃金十稜了?最危險的路段完全無法拿手機 根本沒地方踩 沒地方抓 全靠哈雷路亞走完的?.....

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如果以為我就是喜歡探險 那更不了解我了！爬到沒有心臟病也快高血壓了?

山友一直叫我站起來，但腿軟是要我怎麼站....

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因為上龍牙岩的攀岩太恐怖

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所以不想原路折返，改走O型從茶壺山回去，沒想到前面迎接我們的大概是十倍以上的攀岩 ? 騎虎難下 悔不當初！幸好兩個人一路鬼叫 也這樣走完了

（兩個人分別表示：如果只有自己一個人，肯定會放棄..........那為什麼兩個人湊在一起就會走完？？）

4. 繼續往前走，可以上半平山，但我們這次因為已經心力交瘁，就直接從岔路下山。雖然岔路的攀岩阧下落差很大，但都有踩點，很好爬。

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5. 下山的路徑沒有直接往茶壺山走，而是繞了一圈牛伏礦體 ＆黃金洞。

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結果沒想到又迷路了，這裡要小心，雖然都有布條 ＆軌跡，但下去的路應該很久沒人走，雜草＋誇張的阧下，越走越不對，最後不得不認輸，繞回去重新走

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沒想到原來五分鐘就回到了大馬路....... 我們到底怎麼走到那個很可怕的亂草堆 真的是可意會不可言傳

東北角的攀岩真的好精彩 蜘蛛人蜘蛛女千萬別錯過

#台灣熊蓓兒 #黃金十陵 #鋸齒稜 #龍牙岩 #555峰 #煙囪陵

登山 瀑布

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