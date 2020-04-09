超狂婚紗照上山拍！一生一次的「高山婚紗」，全程規劃報你知

若說大山給我的最浪漫的事，莫過於認識了一樣愛山的另一半。兩年前，在臺灣最高的建築物－玉山北峰氣象站，我們完成彼此的約定，約好要一起走一輩子。

今年是我們結婚兩週年，因為老婆我曾經任性的許願每年至少要上山拍一次婚紗，我們來到大霸尖山。看著神隊友－老公每次肩上的包袱，心裡總是滿滿的感動。

『男人的肩膀，扛著一隻廢豬的夢想。』大概就是我們的寫照！(掩面)

大霸婚紗紀錄影片(內有成品照片)：

而這個夢大概已經醞釀了十幾年。從大四那一年愛上大山後，心裏默默的決定，未來的另一半，一定也要是個愛山人，也默默的許願希望可以拍到夢想中的高山婚紗。

玉北婚紗紀錄影片(內有成品照片)：

這兩年中，我們也到合歡北峰、嘉明湖拍下了一系列的婚紗。

因為拍了有點多次，拍出了一點心得，在這裏也分享一點點心得給想要拍高山婚紗的山友們參考。

ㄧ、行程安排：拍照需要時間，所攜帶的東西也會較多較重，建議把行程拉長以便有充份的時間拍照（但如果你是健腳這條就直接忽略）。以今年大霸婚紗來說，我們總共排了五天，也拍了幾個不同場景：

Day1 大鹿林道0k-15k (宿15k工寮)

Day2 大鹿林道15k-九九山莊 (宿九九山莊)：中午前或中午左右就可到九九山莊，有整個下午可以拍。

Day3 九九山莊-中霸山屋(宿中霸山屋)：這天可到中霸坪或中霸山屋後方有個小平台拍照，傍晚可拍黃金大霸。

Day4 中霸山屋-中霸坪拍照-九九山莊(宿九九山莊)：這天摸一點黑到中霸坪等待日出，拍早晨的黃金大霸。

Day5 九九山莊-登山口：這天和一般三天行程的最後一天行程一樣。

二、婚紗挑選：高山上真的很冷，不管什麼季節只要是早晨或傍晚溫度都不高，但這兩個時間的光線又很美，這時婚紗的穿脫方便迅速就很重要了。在這裡強烈建議買拉鍊款的婚紗（若買到綁帶款的都可以改成拉鍊式的），穿脫方便也就可以換取更多時間拍照。買婚紗的部分，由於上山拍攝的時間可能會因為天氣因素延期等等，或是妳可能跟我一樣不只想拍一次？所以建議直接買二手婚紗，台北有兩家知名的二手婚紗專賣店，全部一律3000元含修改費用，還可現場試穿。款式方面，若能買到魚尾款通常體積都較小、重量也會較輕，但如果妳的隊友是專業氂牛且背鋁架，就可以不用考慮重量和體積問題了...XD 也可以考慮直接請揹工幫背。(梗圖：有批揹工好便宜啊有需要就打這電話吧)

三、髮妝問題：這個應該是新娘子最在意的問題，好多朋友都問我說不會化妝怎麼辦？高山婚紗的髮妝當然無法像坊間拍婚紗一樣，把髮妝弄得漂漂亮亮的，但我想會想要拍高山婚紗的人在意的應該是大山的景，而不是自己的髮妝。即使妳請了一位可以爬高山的新秘上山，請她幫妳弄髮妝，但可能在髮妝上就會花掉1-2小時，會壓縮了拍照的時間，而山上的天氣變化莫測，可能一下子就沒有了藍天，起霧變白牆，先問問這是否是自己想要的？若不是自己想要的，我的建議是把握住幾個重點就好：種睫毛、眉毛、口紅。

(1)直接去種睫毛：由於平時根本都不化妝，除了玉北那一次婚紗有新秘朋友幫忙，後來我都是學著自己化妝，睫毛這部分我超不會畫的、也很手殘，山上也很不好卸妝，所以睫毛部分直接在上山前種好睫毛就好了。

(2)練習畫好眉毛：臉上的妝，我自己認為眉毛很重要，也是我自己覺得比較難把握住的地方，需要一支好眉筆以及在山下就練習好怎麼畫眉毛。

(3)挑選口紅：口紅這部分，若穿白紗可能還好，可用有顏色的護唇膏代替就可以。但若妳有準備紅色婚紗，可以挑選鮮豔一點的口紅。

以上三個是我認為比較重點的部分。我簡單介紹我的化妝方式：先戴上日拋隱形眼鏡、上一點底妝(cc霜或粉底液)、畫眉毛、再加一點腮紅和眼影，到拍照定點再塗有顏色的護唇膏或口紅，最久10分鐘可以搞定。爬山因為有運動，氣色都會很好，其實拍起來都會很漂亮，真的不需要太在意妝容部分。但若是妳非常在意妝容，覺得花多一點時間化妝沒關係，或是本身就是化妝高手，那可以直接忽略這一條XD （小叮嚀：拍完照後要卸妝時，請使用卸妝棉，千萬不要使用任何清潔用品，也請將垃圾帶下山喔！）

好，那頭髮怎麼辦呢？尤其爬山會流汗又沒洗澡洗頭，頭髮一定會很油，山上沒電也很難做造型。我的推薦重點是：(1)乾洗髮或嬰兒爽身粉 (2)戴假髮。

(1)乾洗髮或嬰兒爽身粉：請新娘子一定要帶乾洗髮，非常好用！想要省錢的話可以用嬰兒爽身粉代替，此次大霸婚紗我就是用嬰兒爽身粉。

(2)戴假髮：想要頭髮有造型的話，可在上山前挑好一頂假髮。假髮有分很多種，有全罩式和半罩式、髮片等等，我用的是半罩式，前面是自己的真髮往後梳，看起來會比全罩式假髮自然。另外，戴半罩式假髮時，最好的做法是將自己的頭髮染成跟假髮同樣的顏色，看起來就會超級自然，我的合歡婚紗就是這樣做。而這次大霸婚紗比較懶沒有去染髮，所以看得出來和假髮有色差，但還在可接受範圍。戴假髮還有一個好處，就是可以保暖頭部喔！在高山上頭部的保暖很重要！

四、換裝問題：在高山上怎麼換裝？如果很能背，可直接帶帳篷或是更衣帳上去 (或是有批揹工好便宜啊有需要就打這電話吧XD)。若是講求快速方便，拍攝地點有箭竹可稍微躲一下（如嘉明湖），一支大傘其實還滿好用的！只是若是用傘換裝的話，建議在宿營地點就先把內衣換成nu bra (除非妳穿的婚紗是不用換成nu bra也可以)，會比較有安全感。

五、鞋子與道具：一開始我考慮過鞋子問題（是否要準備拍攝的婚鞋？），最後覺得高山上地不平，萬一扭到腳就不好玩了，因此全部都是直接穿登山鞋拍照。拍攝的道具部分就看個人發揮創意了，目前用了長紗、紅扇子、捧花、單支人造花、氣球。

六、飾品：髮飾部分，強烈建議用髮夾式的髮飾就好，快速方便，此次大霸婚紗拍紅色禮服時用了髮夾式的髮飾，攝影師覺得效果很好！至於耳環、項鍊，個人覺得可以省略，不一定要準備。

若覺得以上太麻煩的女山友們，其實還有一個選擇：直接選擇飄逸的輕婚紗。若您看了我的嘉明湖婚紗照片覺得可以接受，那恭喜妳！妳多了一個輕便的選擇，因為那次我完全沒上妝、也沒戴假髮唷！

最重要的，是找到願意跟妳一起上山的神隊友 (另一半) 與強大攝影師。若有朋友一起上山充當攝助，就可以玩更多東西，例如長紗的拍攝方式可以更多。

誒誒怎麼沒有男生注意事項？男生嘛...換裝超方便，像我家另一半每次都不換褲子直接穿某牌的登山褲，上衣直接套襯衫與西裝就好，頂多準備一頂帽子。最要注意的應該是你打算幫你家老婆背幾公斤？請好好練體力！XD 當然女生也不能太廢喔！願有高山婚紗夢的大家都能拍到自己心目中理想的照片！