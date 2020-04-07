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陡下陡上都值得「北三段縱走」！水鹿大軍伴遊絕美高山水池、與安東軍山共眠

健行筆記 / 健行筆記小威

▼二訪屯原登山口，朝著奧萬大吊橋前進，gogogo ~ 2019/2/27

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▼15:30 到天池山莊，休息片刻，來補一下上回沒有景的南華山

- 2019/2/27 -PM 16:30

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▼到天池山莊後獨攀南華山，一路上包場，經過天池時無展望，但下山時再經過天池，看到了即將西下於雲中的太陽，太陽光映在天池上，此刻的幸福感無語言喻... - 2019/2/27 - PM 17:30

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▼上回來也是白牆的光被八表，這次是好天氣，近觀此行的第一個山頭 - 卡賀爾山

- 2019/2/28 - AM 7:20

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▼在登頂卡賀爾山前的休息處，遠眺來時路；前一天的能高越嶺古道、南華山，及去年走過的山岳：奇萊主、南峰，回憶著以前的美好，現在是更好了 <3 - 2019/2/28 - AM 8:50

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▼卡賀爾山，標高 H3,105 m，往前望去即是此行的第一座百岳，能高主峰 - 2019/2/28 - AM 10:40

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▼到能高山時已風起雲湧，當它與層層山巒陪襯時，特別美

- 2019/2/28 - PM 13:10 - 能高山 H 3,262m

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▼第三天從大陸池營地出發，一路上是落差極大的陡上，以為登頂了，但其實是假山頭；後方是前一天下午才登頂的能高山，原來我們已經離那麼遠了... - 2019/3/1 - AM 9:10

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▼能高南峰，H3,349m，在這個距離望著後方的奇萊東稜稜線，顯得特別有氣勢... - 2019/3/1 - AM 10:20

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▼回到能高南岔，上肩準備往前推進，還是不捨離去，便多看了山頭及滂礡雲海幾眼... - 2019/3/1 - AM 10:50

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▼從能高南峰下到南峰營地，一路陡下了約 350 m，回頭看來時路，覺得非常壯觀... - 2019/3/1 - AM 11:30

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▼後來又陡上，努力爬坡一小時，登頂後以為到了，抬頭ㄧ看，光頭山還在遠遠的那方... - 2019/3/1 - PM 13:50

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▼站在這一大片金黃色的箭竹草原，美到讓人想展翅高飛！心之所動，就隨風去吧⋯

2019/3/1 - 光頭山登頂前 - PM 14

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▼光頭山，標高 H 3,060 m，暖陽及基石上的觀音像，讓我補充了滿滿的正能量 - 2019/3/1 - PM 14:40

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▼你是否也曾像我一樣，試著想要跳進雲海，尋找白色的我們... - 2019/3/1 - 光頭山 - PM 15:00

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▼光頭山後方的草原、山景、雲海使我強壯... - 2019/3/1 - PM 15:10

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▼下光頭山是在下認為能高安東軍行程，最為險峻的路段，當時風大且起霧，舉步維艱，需特別小心！ - 2019/3/1 - PM 15:30 - 回望光頭山

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▼Day 3 宿營地：白石池營地，一早晴空萬里，藍天及草原照映在白石池上，站在巨石感受這一切，是至高的享受 - 2019/3/2 - AM 7:00

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▼白石池水鹿群，此行最棒的是，能與可愛的水鹿，那麼近距離的接觸 <3 - 2019/3/2 - AM 7:29

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▼認真注視著遠方的水鹿... - 2019/3/2 - 白石池 - AM 6:50

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▼水鹿群與賴著不想走的老男孩... - 2019/3/2 - 白石池 - AM 7:00

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▼白石妹池與白石池，特別美的高山水池 <3 - 2019/3/2 - AM 7:40

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▼Day 4 在前往白石山的路上，休息時，回頭望，看到好多曾造訪的山頭：光頭山、能高南峰、能高山、奇萊山、中央尖山，心中是無限的感動！淚水已不爭氣的流下，喔，對了，還有汗水💦... - 2019/3/2 - AM 8:45

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▼白石山，海拔 H 3,110 m，後方是四大障礙路線之一 - 干卓萬橫斷，第一次見識其山勢，特別敬畏！ - 2019/3/2 - AM 9:40

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▼舉凡星期一的開工日，是不是心都飛走了？不過要好好賺錢及存錢才能繼續飛，不管是像始祖鳥，還是像我這隻快禿頭的胖鳥，都要好好的展翅高飛～2019/3/2 - 白石山 - AM 9:35

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▼與這次北三段縱走的夥伴合影；他們是我在加里山認識的哥哥、姐姐，很幸運有他們帶著我一起爬百岳，每次都能學到很多，特別感謝！ - 2019/3/2 - 白石山 - AM 9:3

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▼白石山全景，左起安東軍山、干卓萬、能高南峰、光頭山、能高主峰 - 2019/3/2 - AM 9:50

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▼下白石山時，眼前的萬里池及安東軍山，實在是太美了，就算要陡下再陡上，也覺得值得！ - 

2019/3/2 - AM 10:00 - 萬里池

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▼陡上時回頭望著白石山，看著走過的路徑，覺得很壯觀也很感動 - 2019/3/2 - AM 11:00

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▼屯鹿池望安東軍山與屯鹿妹池，絕美動人... - 2019/3/2 - AM 11:50

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▼三叉營地望安東軍山 - 2019/3/2 - PM 14:30

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▼安東軍山 - 海拔 H 3,068 m，北三段縱走圓滿完成，躍上雲海，感謝一切順利 - 2019/3/2 - PM 15:30 - #41

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▼盡情揮灑自己的色彩，年輕不要留白～2019/3/2 - 安東軍山 - PM 15:40

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▼2015/12 奧萬大 VS 2019/3 安東軍山的小威，歲月不饒人，光陰似箭，跳一下，三年過去了...

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▼夕陽西下，打亮了干卓萬山...2019/3/2 - 三叉營地 - PM 18:15

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▼三叉營地夜景：與水鹿、安東軍山共眠的夜...Photo by Energie - 2019/3/2

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▼從三叉營地下溪谷；在高山草原待了五天，又再看到潺潺流水時，心裡是特別激動... 有誰看見轉山轉水轉不出自我？看不完的塵世裡看不出遼闊...有沒有這樣的水能洗去所有的沉迷？讓眾生輕盈... - 2019/3/3 - AM 8:50

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▼下溪床後沿著萬大南溪走向奧萬大，寬闊河床及霧氣縱橫的壯麗山景，讓我感覺親身於山水畫中...

 - 2019/3/3 - PM 13:00

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▼來到了能高安東軍的終點：奧萬大，第二次來到這個一樣的場景，當下是回想到三年前，和同事來這旅遊，三年過去了，從一年的實習後，又工作了快三年，是否還記得自己的初衷？ - 2019/3/3 - PM 17:30

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奧萬大 吊橋 登山

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