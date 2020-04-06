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日落雲海超驚艷！屏東「北大武山」攀登全攻略

健行筆記 / 健行筆記Winter溫特

北大武山位於屏東縣泰武鄉，北大武山被當地排灣族視為聖山，稱之為「Meli-miligang」，意為夢幻之美，是中央山脈南端最後一座海拔超過3千公尺以上的高山，名列台灣五嶽之一，百岳排行#92。本篇文章將詳細介紹北大武山登山口、申請、難度、交通、行程記錄等相關資訊！ 

一、北大武山介紹

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「南臺灣不可錯過的美景」

北大武山為臺灣最南端的一座高山，位於中央山脈，海拔3092公尺，是台灣百岳，更列為台灣五嶽之一。

北大武山屬於國家級步道，從新登山口至北大武三角點約12公里，前往攀登需申請入山證，以及向檜谷山莊申請床位或營位，北大武山最著名的喜多麗斷崖，其日落雲海有著令人驚豔的美景，更有「雲海的故鄉」之美名。

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● 北大武山行程安排大多為2天1夜或是3天2夜：

2天1夜行程安排：

D1：新登山口 → 3.8k喜多麗斷崖 → 檜谷山莊（宿）D2：檜谷山莊 → 大武神木 → 高砂義勇軍紀念碑 → 大武祠遺址 → 北大武山三角點 → 原路折返回登山口

3天2夜行程安排：

D1：新登山口 → 3.8k喜多麗斷崖 → 檜谷山莊（宿）D2：檜谷山莊 → 大武神木 → 高砂義勇軍紀念碑 → 大武祠遺址 → 北大武山三角點 → 原路折返回檜谷山莊（宿）D3：檜谷山莊 → 3.8k喜多麗斷崖 → 新登山口

建議如果時間允許可安排三天兩夜的行程，不需要那麼趕時間之外還非常愜意，最重要的是能好好享受美景喔！

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● 北大武山路線圖 (資料來源：檜谷山莊網站

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二、 北大武山登山口、申請、難度、交通等相關資訊（水源、網路）

1.登山口

北大武山現在只能由新登山口起登，新登山口距離舊登山口約2.8公里，大概多1小時20分鐘的路程。

2. 申請

進入北大武山需申請入山證，住宿需向檜谷山莊進行申請入山申請：內政部警政署山屋及營地申請：檜谷山莊

3. 難度 （三天兩夜行程）主觀難度：☆☆☆

安排3天2夜行程，每一天的路程都不算長，北大武山的路徑明顯好走，雖有些地段需手腳並用、拉繩攀爬，但都還算輕易，也沒有強烈的岩石裸露感。

▲ 北大武山GPX參考：健行筆記

4. 交通資訊 （來源：檜谷山莊網站

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由國道3號下麟洛交流道後接台1線，往內埔市區至昌黎祠，左彎接縣道187甲即可到達沿山公路（185縣道），共有下列三條路線可達北大武山登山口（登山口前1.4公里路段為碎石路面）

● 路線1由沿山公路轉入佳平村，經泰武檢查哨、逍遙山莊，循佳泰公路上行約20餘公里，即可到達。

● 路線2由沿山公路轉入西方道堂，經泰武檢查哨，與第一路線在逍遙山莊交會，循佳泰公路抵達登山口。

● 路線3經來義鄉大後部落方向前進，通過來義大橋，再進入泰武鄉佳興村，經泰武國小即可到達。

5. 水源北大武山水源處有：舊登山口管制站（水龍頭）、2.5K（水龍頭）、檜谷山莊（水龍頭）、6.3K（岩壁取水）

6. 網路訊號我使用的是遠傳電信，在舊登山口管制站時有訊號，但在繼續往上走幾乎就收不太到訊號了～除了在喜多麗斷崖收得到微弱的訊號外，在檜谷山莊也沒有訊號，但是同行的隊友使用的是中華電信，在喜多麗斷崖居然還可以用網路打遊戲呢！（殘念）

三、 北大武山 照片文字記錄

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 （交通天）

出發前一晚夜宿 屏東縣泰武鄉法蒂瑪聖母堂旁的風雨操場

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07:50 由新登山口出發

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09:20 抵達舊登山口管制站，在此檢查資料

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沿著步道續走，沿途路線指標清楚

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12:40 抵達喜多麗斷崖，正中午的雲海也很漂亮！

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13:20 抵達檜谷山莊

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檜谷山莊周圍營地

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05:30 檜谷山莊出發06:48 經神木

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08：11 距三角點1.5K標牌處

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08:50 抵達高砂義勇軍紀念碑

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紀念碑旁的可愛鳥兒 不知道是什麼鳥呢？

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10:00 抵達北大武三角點 標高3092公尺 登頂啦！！！

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10:40 拍照、午餐後離開三角點約14:20 回到檜谷山莊耍廢吃下午茶XD 哈哈～

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07:30 出發07:43 抵達喜多麗斷崖一路慢慢原路下山～

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約10:40 抵達新登山口下山！

這三天加上上下山經過的次數總共去了喜多麗斷崖五次（兩天早早到檜谷山莊後就跑去喜多麗斷崖看風景XD 畢竟路程才10分鐘左右～）看了喜多麗斷崖早晨、中午、下午、傍晚、夜晚的樣貌，真的好喜歡這裡，尤其是那夢幻的日落雲海。

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更多北大武山照片可見 → 健行筆記相簿 （拍攝／Winter溫特）

原文出處  Winter溫特 | 荒野探險

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