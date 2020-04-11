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小孩也能輕鬆走！「合歡山主峰」視覺炸裂 加碼高山杜鵑美翻

健行筆記 / 健行筆記徐寶芬

2013年小小孩走過合歡最短的石門山,其實也喜歡上風景超優的合歡。2015年再次帶上來度假,順便隨緣賞賞5月高山杜鵑

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主峰登山口很好找,就在合歡公路旁,清晰的指示,想找不到都不容易^^,這一次短短腿兒有長大些了

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出發向上行,環顧360度所有美景,天氣好處處都美,視覺就是超滿足

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哈,孩子在大自然就是如此輕鬆,整個合歡都變成他們的舞台,無論其他登山客怎麼看,就是盡情跳,努力扭

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主峰的路算好走,只是依然在高海拔上,孩子走來仍不是這麼快。孩子遇上其他登山客,見他可愛就牽著她跟她聊天,似乎也教他如何踏腳步,瞧她好認真呀!

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高山杜鵑,許多登山客也是慕其美而來賞花,我們也運氣不錯有看到許多

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每個角度都吸引目光~

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孩子越來越會對焦鏡頭,怎麼拍都是可愛又好看

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姊姊貼心牽著妹妹,我們快到三角點囉!加油!

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到了!恭喜你們又完成一座百岳囉!

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一路上其實也可以看見很多漂亮的高山花種,這也是另一種視覺上的飽足。那一年我們一起走過的合歡主峰,回憶依然深深刻畫心中,有機會我們可以再重遊一回,話當年囉!^^

登山 美景 公路

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