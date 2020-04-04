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小孩也能爬的百岳！南投「石門山」高海拔卻超親民

健行筆記 / 健行筆記徐寶芬

回頭紀錄帶孩子的第一座百岳~也是開啟一份回憶

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登山口開始,堅持用鼓勵方式代替抱孩子爬山,即使石門山並不長,但對3歲的孩來說,除了要適應高山氣壓之外,腿兒還真的比較短小

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小心牽著孩子的手一步步往上走,姐姐自己獨走

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好棒的步伐,小心走,相信從這開始會讓腿兒越來越強壯的

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累了,坐著休息看風景也很棒,慢慢走才會快快到

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天氣真的很棒,每處都是拍照的好地方,兩個孩子也好開心

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兩個玩的甚麼姿勢都出來了,在大自然裡的孩子最健康可愛

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回頭看,孩子也靠自己走上來了耶!

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山上紫外線強,兩個躲在底下納涼一下(人小才可以躲進去^^)

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小小孩完登短短的高海拔石門山,那一年一個3歲,一個5歲的姊妹

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永遠不會忘記我們的爬山就是從這裡開始的

曾經的回憶,多年後開啟,依然是這麼美好,相信合歡也依然是那樣的美麗著

登山

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