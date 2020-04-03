全台唯一與鐵道相依！嘉義竹崎「獨立山國家步道」沿途景色美翻

位在嘉義竹崎的獨立山，屬於阿里山國家風景區，海拔840公尺，為一個獨立的山頭，編號58台灣小百岳之一。

雖然整段國家步道大多走在森林林蔭處，不過我們也遇上，爬山以來的最大一次的雨勢。

從台中出發近10點來到，樟腦寮附近村民的收費停車場，依著指標前進。

獨立山國家步道是嘉義的熱門登山路線，這天人真的不少。

半小時候來到獨立山吊橋，這段步道約莫3年前來過一次，不過那時還沒熱衷爬山，也沒直上獨立山山頂。

前些時候斷斷續續的下雨，出發時遇上好天氣，站上吊橋，沖刷而下的瀑布更是清涼。

步道皆是拾階而上，前方的爸爸牽著兩個幼小的孩童，時不時還得抱在懷中。

有些步道，看似有沖刷而下的土石塊。

11點我們來到途中，約莫755公尺的休息涼亭停歇，這裡可以遠眺樟腦寮聚落。

接著一段產業道路，沿途兩側多有檳榔樹。

來到森林鐵道，左側可以前去奉天岩，依舊拾階而上。

階梯上來，又接產業道路，我們還在一旁的農家攤販中，買了新鮮蔬菜。

再沿著左邊的道路前進，奉天岩下的明海良心站，簡單的日用品販售，一旁還可瞧見排列整齊的塑膠箱子，原來這是常態爬山山友的餐具。

奉天岩這裡有提供烹煮的器具，不少山友會自帶或沿途買些新鮮的蔬菜，簡單煮個午餐。據說只要隨喜的添香油錢就可以。

旁邊小徑則是紅南坑森林古道，可以前往大巃頂。

再沿著奉天岩回到鐵道處，這裡有家販售愛玉冰的小攤，不少山友都會在這裡喝一碗清涼一下。

小攤前往下可抵~獨立山車站。因地形關係在獨立山，環繞三次而達山頂的「螺旋狀三迴旋」。

車站旁提供了火車時刻表，方便鐵道迷的遊客，從這裡開始飄起雨。我們還沒抵達三角點呢??

幸而遇上了也來檢小百岳的山友，方知獨立山車站旁的小徑可以前往。

雨開始漸漸大了，加上午後地處山區，終於在下午1:25，來到獨立山山頂。

不過~不畏風雨的可不只我們呢

擔心雨勢更大，克難的拍了三角點的認證照片後，趕緊從另一側下山(因為我們又看見了上山的山友)，而且還氣定神閒的模樣。

雖然從這段步道下山，時間縮短但卻更陡坡，雨還下著，撐傘的我們更要小心翼翼，以免滑倒。

木階梯，石階交錯的路徑後，我們來到獨立山步道二號橋。

原先行走時，耳邊就不時傳來瀑布聲響。接近二號橋時，看著扮隨雨勢沖刷而下匯入瀑布的土石，些許驚恐……

所幸行走沒有安全之虞。

匯入鐵道的一側瀑布區，水流之大不遑多讓。

回到鐵路段，雨漸漸停了，遠方的山覆上了淡淡的山嵐。

頭一次爬山遇上不小的雨勢，還好我們都有準備雨傘雨衣，我們決定回到市區，喝碗羊肉湯暖暖身。不過肉圓+羊肉湯的組合還滿少見的。

但這樣似乎沒有飽足感，繼續想加碼霧峰光復新村的蔥油餅+滷味，運氣不太好，心念的蔥油餅竟然休息… 獨立山步道沿途可以欣賞古樸的石階、溪瀑、吊橋、山林芬多精、鐵道、山嵐……景色優美，就是蚊子多了些。回家後發現隔著褲子，都被叮上好多處呢！

城市漫遊。 gina