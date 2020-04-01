值得一走再走！阿里山眠月線「塔山車站包場野營」體驗，CP值超高

眠月線是一條隱藏在阿里山森林遊樂區的舊火車支線鐵道，以前相當熱鬧！但自從那場把所有人都搖醒的921地震以後，隧道崩塌、鐵道毀損，眠月線從此封閉只能成為眾人的回憶。

好在，就在前幾個月林務局重新在幾處已經殘破不堪的鐵道上加訂了新的木板，讓原本的路走起來更安全安心。除了中間有個大崩壁需要攀繩而過以外，整段路線相當親民好走。從遊樂區出發走到最後的"石猴車站"約10公里爬升100米左右，是條非常適合新手的入門路線。

在爬眠月線之前，記得先上林務局網站申請：

1、區域類型：自然保留區。

2、選擇區域：台灣一葉蘭保留區。

3、申請資料：選「眠月線鐵道 眠月線鐵道中心線左右各1.5公尺(石猴車站-塔山車站) 」

4、申請目的：民眾為環境教育之需要。

👉 林務局網站：https://pa.forest.gov.tw

眠月線整段走完會經過12個隧道及24條高空橋樑，有水源的地方僅有兩處：要到塔山車站前的第二個隧道內，以及石猴車站前的路邊，兩個地方皆有腹地可以紮營。

由於之後我還有其他行程，所以這次選擇開車去，時間整個抓的非常寬鬆，根本廢物行程XD

【Day1】

12：00 阿里山森林遊樂區

13：30 吃完飯準備出發

13：50 沼平車站

15：00 明隧道大崩壁

16：30 塔山車站紮營

=》Strava紀錄：https://www.strava.com/activities/2894812656

【Day2】

9：10 吃完早餐出發

11：40 眠月車站折返

12：40 塔山車站午餐

14：00 折返回程

14：30 明隧道崩塌處

16：00 沼平車站

=》Strava紀錄：https://www.strava.com/activities/2894812656

我們來回都走得非常慢，可能拍照時間真的太長了吧哈哈！正常人從阿里山森林遊樂區出發到終點石猴車站大概走4~5個小時(看我們的回程時間就知道了)，結果我們沿路玩耍所以連最後的石猴車站都沒走到XD

不過沒關係～眠月線有幾個重點，可以依自己的需求調配腳程，不一定要全部走完：

明隧道崩塌處（拉繩子通過）

塔山車站（有水源）

第19號橋樑（最長）

第22號橋樑（最高）

眠月車站（無水源）

石猴車站（有水源）

一般來說這條路線有兩個走法：一種是走到石猴車站原路折返，另一種是繼續往前往到水漾森林，多安排一天紮營水漾森林，從杉林溪出來。不過因為我們只有兩天假，且有接駁問題，故不考量A進B出的行程。

考量到搭車時間無法配合，所以我們選擇開車前往，一早從台北出發，中午抵達阿里山森林遊樂區。這次完全是悠閒行程，吃完午餐下午一點多才出發，預計紮營在塔山車站。

建議下雨天不要前往，鐵軌會因為濕氣變得相當滑，明隧道崩塌處也可能形成瀑布以至於無法通過，還有落石的風險！如果怕高的朋友建議帶登山杖，畢竟要過的橋樑有點多，有個東西支撐走起來會比較安心。

從園區搭乘接駁車到沼平車站車票60元，大概7分鐘左右。看到沼平車站後，沿著鐵道旁的步道往前走，會走到左邊是階梯往下、右側是鐵道往前的岔路，此時走右邊鐵軌，就可以正式開始這次的眠月線之旅了。

我們沿著鐵軌行走，徜徉在阿里山森林與舊鐵道交織的美麗空間，陽光偶爾穿過枝葉灑落，隨風搖曳像是在褐色地毯上跳舞。走著走著、心情放鬆、芬多精吸飽飽，真的會捨不得離開這樣的環境氛圍。

走了大概一個小時左右，視野逐漸開闊起來，我們到了從阿里山森林遊樂區也能看到的地標：明隧道。

穿過第六號橋樑，馬上就到了眠月線唯一的難關：明隧道大崩壁。短短的20公尺對於既不懼高又不怕死的我當然僅是一塊蛋糕，但我想對許多人來說要克服岩壁裸露的恐懼。

從岩壁上裸露的鋼筋鐵條都向下彎可以看的出來，當初落石坍方下壓的力量有多麼大！還好過去的路都有好心人拉好繩索或鐵鍊，一步一腳印的小心走過，對大多數人應該都不是大問題，要注意轉身不要卡到登山包。

過完大崩壁後是第七號橋樑，接著就是內部有崩塌需要穿洞對高個不友善但中間有水源的第二號隧道。我們帶著頭燈前進，穿過崩塌障礙，馬上就能看到右側岩壁有好心人用水桶接的水源。

我們拿上需要的水量，走出隧道即可看到整遍木棧板月台的塔山車站，估計搭個15帳也沒有問題的廣大腹地，今天又被我們包場了。我們悠閒的搭好帳篷、拿出椅子，四點半，等待黑幕降臨。

因為剛過聖誕節不久，所以這次比較特別，帳篷多了聖誕節的燈飾，薑餅也入住我們的鍋蓋，而營燈照亮了我們的生活空間，今天的晚餐照慣例牛排煎到飽，多了一點肉、少了一點菜，蛋白質滿滿。

夜晚的塔山車站沒有一點光害，我們關上所有光源，將睡墊從帳篷拉出來，席地而躺。星空是大自然最美的風景之一，無聲寂靜的山林，搭配幾顆流星畫過，是上天給的最好的禮物！

第二天

清晨的塔山車站感覺只有五度，早上被帳篷內帳凝結的水珠滴醒，濕氣形成朝露滿佈在外帳上，就好像昨晚下過雨一樣。因為太陽斜射的角度與我們的位置有所差異，我們只好靠早餐暖和自己。

簡單的麵包、現泡的濾掛咖啡，穿上了久違的冬裝，今年第一次戴毛帽就獻給塔山車站了。

After愜意的早餐時光以後，迎接我們的是下一站的高空鐵軌與隧道。由於之前林務局有增修木板於鐵道，走起來更不需要提心弔膽。走鐵道的技巧，就是剛好走在底下有枕木的木板上，即便板子殘舊也能避免踏破風險。

經過許多或長或短、或高或低的鐵道，有種走平衡木的感覺。站在鐵道上，望向山林、張開雙手，感覺就像擁抱了這個世界。煩惱拋開腦後，只需享受當下。生活是一種選擇，而我選擇來體驗大自然的美好。

大約接近正午，我們從眠月車站折返；回程就相當快速，花不到一小時就回到塔山車站。

中午吃了用水就可以泡開的乾燥飯與現煎炒蛋，在午餐之餘順便收拾曬好的帳篷。出太陽的正午時分氣溫顯得溫暖舒適，雖然不想離開但也無法任性選擇；整裝出發踏上回家的路，留下迷人的風景與流連忘返的心。

回到了阿里山森林遊樂區，遠方的高空雲海層降在遙遠的山頭，搭配色溫怡人的陽光與搖曳的芒草，風景依舊迷人。遊客們紛紛拿出相機捕捉，就好像自己無法記住此刻的感受，需要用些什麼紀錄下來。

眠月線真的是一條值得一走再走的路線，風景優美空氣好，漫步悠閒、爬升緩慢，難度不高CP值卻很高。如果不習慣過夜的朋友，再往上一點的特富野古道也是相當棒的選擇，千萬不要錯過囉！

特富野古道： https://bikepackingtaiwan.com/bikepacking15

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