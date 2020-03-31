南投一流景色！合歡北峰「黃金草原」沒車也能到　大眾交通攻略看這裡

親自站在上面才能感受到它的廣闊-

觸爬山也半年了，也該百岳了吧，而合歡北峰成了我的首要目標。-

行程規劃 *文末附交通小攻略

D1. 10點起登 > 13點小溪營地 > 搭帳 > 攻頂

D2. 5點30起床 > 6點20日出 > 7點早飯 > 收拾下山-

考量友人沒有負重登山經驗，行程抓得很鬆散，放飛靈魂只求安全(笑)第一次自己主導一場登山露營，希望友人塔塔能玩得盡興，身為無車族事前花了超多心神準備功課，最頭痛的就屬交通，官網資訊詳細但雜亂，圖表密密麻麻的，豆頁疼。-10點30起登，陡上至1.7K處休息，這是我的第二次負重，約13公斤，看景吃包子，笑不出來。原定行程先至小溪營地紮營丟重量再開心攻頂，結果沒注意到下切小徑，就這樣扛著重量到頂峰腳下(欲哭無淚)。

-攻頂後撿起包包堅強的往小溪營地走，一下子走進剛剛在北峰主步道上看到的草原，瞬間忘了疲憊，步伐精神很多。

搭好帳後，周遭樹林霧起，趁天還亮時前往水源處取水，這次也不免俗現喝一口新鮮的

-入夜後風之大，嘯聲不停，營地沒有植被，碗飯煮好前早就滿嘴土，只剩部隊鍋能溫暖我風中殘燭的理智。

必須提一下這麼可愛的魚板是我特地前往火鍋料店挑的，那是企鵝，不是小雞謝謝。吃完喝飽暖湯，抬頭一看一顆星星也沒有，水氣太濃，我與友人果斷入帳睡覺，毫無留戀。-天色偷偷亮起來，我們坐在迎風的草皮上等日出

終於贏來黃金時刻，草坡上回頭望向我們的帳篷-

吃一半才想起來拍照的奶油煎薯餅，不是我要唱邱，真的很好吃。吃完起登下山。

心得到這裡，接下來是交通分享

大眾運輸攻略

交通規劃全貌-

6664的班次很多，但能順利接應上6658A的勉強只有四班，其餘等車時間都超過一個小時，這邊整理圖表給大家方便閱讀，我最推薦7點的兩個班次，不論單攻或露營都有充沛時間享受過程。

我們原先預計搭乘6658A埔里轉運站首班，沒有預約的我們提早五分鐘到現場發現已經好多人現場排隊，想當然沒搭到。上下山難講人流量多寡，6658A班次很少，行程受影響或困在山上花更高額交通費下山大家都會跟負重陡上的時候一樣，笑不出來。點這裡>預約避免笑不出來-6658A的官方只寫首站及終點站發車時間，你在中途下車就是乾等，沒錯就是乾等，我與塔塔在國民賓館下車後，只能憑印象推算班車到站時間，這裡我用車乘時間推算回去，各位可以參考參考。

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後記

補免俗來個後記，這次文章前置作業特別長，包含修圖後製、資訊整合、圖表設計等等，自虐大王94我。其實這篇圖這麼多應該發相簿，但我就是想要寫文章嘛打到這裡好累，先收工吧!喜歡的話請幫我拍拍手