登山很有感！ 大小劍黃金路線 一路仰攻天堂路+吃不完的麥當勞M型山頭

為了陪公務繁忙的大哥上山取劍，兄弟們情義相挺拔刀再戰大小劍山、佳陽山，這是大哥的第81-83顆百岳，二哥三哥完百後第二次取劍之旅，至於身為老弟的金牌，天注定身不由己，別無選擇爬不完的山，活得比別人辛苦，責無旁貸不厭其煩的陪兄弟們一個個完百，百岳一輪又一輪，走到厭世爬到懷疑人生，不小心完成了三輪百岳及這次的第六次大小劍。

我對大小劍有一份特殊的感情，菜鳥爬山初體驗即是選擇大小劍，讓20多年前帶隊領隊一直勸退，曾由雪山西稜縱走西南稜、雪劍縱走逆走聖稜線…；大小劍有岳內著名的天梯防火巷，一路仰攻天堂路，及四大鳥山之首的小劍山，吃不完的麥當勞M型山頭，爬升總落差大，登山很有感覺，是⼀條鍛鍊腳程磨練意志⼒的黃金路線。

攀登山岳：

1.推論山：標高 2801 公尺，三等三角點6311號。

2.油婆蘭山：標高 3308 公尺，無基點。

3.布伕奇寒山：標高 3295 公尺，無基點。

4.佳陽山：標高 3314 公尺，百岳第49，二等三角點1462號，921地震時崩落。

5.小劍山：標高 3253 公尺，無基點，百岳第67。

6.大劍山：標高 3594 公尺，三等三角點6610號，百岳第17。

行程記錄：(航點編號)

2/27 二哥三哥由阿蓮開車北上，到麥寮六輕接大哥後到二林接我，我和大哥各請兩小時假提早下班以避開車潮，直接google到台7甲線61.5K環山部落環清宮，22：00夜宿環清宮，每人400元。

2/28 03:50環清宮出發(001) ，H1594 m，3點起床整裝後在車上吃早餐，不少山友要爬大小劍，昨晚問過環清宮管理員張小姐，車子可以開到仁壽橋頭。

04:15橋頭停車(002)，H1484 m，車經台7甲線66.5K松茂林道入口取右進入，行約1.1公里過仁壽橋後停在橋頭，後面跟了一部車是獨行俠山友小李開的，車停妥後邀他一起同行；再往前30公尺左側有一大片空地也已停滿了車。

04:46管制鐵門(003)，H1534 m，約在林道2.3K處，前面200公尺原有個小坍方已修復，有兩部藝高膽大的4WD車開進來，停在管制鐵門前轉彎處；鐵門左側留有通道可供山友進入。

(去程摸黑回程補拍)

05:23崩蹋高繞處(004)，H1570 m，約在林道4.3K處圍有黃色警示帶，立有紅色告示牌『前面100公尺處步道坍方，請按指示牌改道高繞』，依指示取右離開林道陡上，高繞山徑均有架繩確保，陡上再陡下在松茂水文站後接回林道(005)。

松茂水文站

(去程摸黑回程補拍)

05:51樂山斷橋(006 )，H1500 m，約在林道5.5K處 ，天還未亮，遠遠的就聽到斷橋下的流水聲，水源豐沛傾洩而下注入大甲溪，3年前和三哥在這裡各背水10公升上天梯，這次有帶濾水器，只要求兄弟們各背水4公升上天梯，背水駝上天梯或就近取油婆蘭咖啡水或由劍南鞍部花90分鐘取水，擇一而行；斷橋後架有鋁梯可以爬下接回林道。

06:20天梯登山口0K(007)，H1564 m，在松茂林道約6.8K盡頭處，右側仰望天梯防火巷似乎漫無盡頭，感覺前面這段路好像是『站』起來的；20幾年前第一次爬大小劍時曾把車子開到這裡，以前這登山口是個大廣場，現已被芒草覆蓋，路旁有紅色路標『←大劍山11.4K，登山口0K』，每隔100公尺都有一樣的紅色路標指示，今天的目標油婆蘭約在8.5K。

天梯之字形陡升

09:20獵寮遺址(008)，H2309 m，約在大劍山步道3.4K處，由登山口上來因太陡，只能沿之字形蜿蜒而上，芒草夾道，一路陡陡陡…；上次來到這廢棄獵寮還有帆布覆蓋，現已被移除，除了倒木依舊在；這平台乾淨清爽又遮蔭，適合大隊人馬休息。

11:34推論山基點(009 )，H2801 m，立有基石三等三角點6311號，基石過後不久有一座雨量計，再走約100多公尺左側箭竹林有缺口，進去裡面就是推論池(010)，約在大劍山步道6.2K處。

推論池有上下兩池，顏色呈褐色，大哥三哥拿出濾水器濾水，居然把黑咖啡水濾成透明乾淨的水，二哥忙著開爐泡茶，在山上水源最珍貴，何況泡茶，兄弟們不吝分享路過的山友，阿母說有量才有福！ 推論池咖啡水泡茶甘甜好喝

13:02防火巷終點(011)，H2926 m，約在大劍山步道6.8K處，這裡是森林防火巷的終點，自此鑽入箭竹林內，昨晚沒睡好，體力有點不濟，請二哥三哥先上油婆蘭搶營地，大哥陪我在箭竹林裡的樹林內坐下來小休，一坐下來竟然睡著了。

14:20出箭竹林(013)，H3172 m，這一段箭竹林約600公尺，約需陡升250公尺；撐著登山杖邊走邊打盹，後面山友一直超越，這時有位山友叫出金牌名字，一聊之下才知是在補給站認識十幾年未見過面的北插小黃，他帶龍潭山岳來爬大小劍，開心之餘精神一振，勉力的爬上油婆蘭。

15:13大小劍岔(014)，H3298 m，在山丘頂立有紅色路標『左往劍山，右往大劍山』，及『油婆蘭營地』，俯瞰下面的油婆蘭營地好熱鬧，滿山滿谷點綴著五彩繽紛的帳篷像菜市場。

15:30油婆蘭池營地(015)，H3263 m，先到先選營地，龍潭山岳搶走了較平的大營地，二哥三哥只能選在油婆蘭池邊較不平的營地，凹凸不平的地面叫人一夜難眠，還好取黑咖啡池水方便，天冷四兄弟就擠在帳篷裡泡茶小酌糜爛一晚，19:00早早就寢以儲備體力，準備明天小劍佳陽一場硬仗。

2/29 04:10油婆蘭池營地出發；昨夜天冷應有零度以下，放在帳篷外的水都結冰了，早餐簡單的吃些泡麵果腹以節省時間，出發前已看到龍潭山岳頭燈燈龍長長一排在稜線上往油婆蘭山移動，擔心今天行程會塞車。

04:15油婆蘭山岔路(016)，H3308 m，左側接回大小劍岔路，取直往小劍登山口，油婆蘭山徑錯綜複雜，要兄弟們及小李緊跟著，以前曾發生有山友半夜出來方便，完後找不到回帳篷的路。

04:20小劍登山口0K(017)，H3305 m，路旁有紅色路標『←劍山6.2K，油婆蘭0K』，每隔100公尺也一樣有紅色路標指示，今天的目標劍山約在劍山步道6.3K；登山口0K之後鑽入箭竹林，前面人龍塞滿整條山徑，地形崎嶇，摸黑中移動緩慢，小黃由後面趕上來時跟他示意，讓後面的自組隊先走。 (去程摸黑回程補拍)

5:10布伕奇寒山1.1K(018 )，H3295 m，無基點，有路標指示『←劍山5.2K，油婆蘭1.1K→』，樹下掛有鐵牌寫『布伕奇寒山』，我把保暖衣毛線帽脫下放樹下，小黃hold住前面大隊伍，天未亮，安全起見，請我帶著阿蓮五虎兄弟5人及響鈴自組隊7人共12人先走。

(去程摸黑回程補拍)

05:53老伍營地(019)，H3104 m，約在劍山步道1.9K，包覆在箭竹林中一個小營地，勉強可搭一頂4人帳，再往前不久下降到最低鞍後開始陡升，此時東方曙光已現，透空處已可看到佳陽大崩壁，收起頭燈請響鈴他們先走，分批登頂佳陽山怎麼拍都行。

07:20~07:40佳陽山 (020)，H3314 m，再往前30公尺就是路標『←劍山3K，油婆蘭3.3K→』，還需再走3K才能到小劍山，原本山頂立有二等三角點基石，921地震時崩落，現新增一個不鏽鋼基點；今天天氣晴朗，山頂可做360度無敵展望，由右至左北一段、雪山聖稜線、西稜線諸名峰群峰環抱，歷歷在目。

佳陽山是往小劍途中的最高點，也是中間點，來時七上八下，鑽箭竹過岩稜，地形險峻崎嶇難行，過了這裡山勢雖急遽的陡下，最後再陡升至小劍山，但途中有著無限延伸蒼勁挺拔的鐵杉林一路相伴，走來令人心曠神怡。

10:00~10:30終抵小劍山(021)，H3253 m，無基石，新增一個不鏽鋼基點，山頂包覆在鐵杉林中無展望；小劍山是四大鳥山之首，有人登頂一次，吃不完的麥當勞M型山頭就已情緒崩潰，列為百岳拒絕往來戶，這是我第6次登頂小劍山，難怪有山友說我頭殼壞掉腦筋有問題，但兄弟要走我沒得選擇；響鈴他們年輕體力好已先到，在山頂等著一起團拍，能爬到這裡真的不簡單，拍照時大夥兒笑得很開心，團拍完大夥兒準備『哭』著回去。

小劍下來約1小時回到鐵杉林才遇上小黃押著一隊娘子軍準備最後攻頂，按照這時間推算回油婆蘭營地應該會超過晚上八點，隔天才知他們八點半才回到營地；小黃頭殼壞得比我嚴重，因為小劍山他已走了10次，哈哈~

13:00回佳陽山，山頂無人終於包場了，再請小李幫四兄弟補拍一些照片丟臉書。

15:30回布伕奇寒山，早上摸黑通過這裡，整座山頭站滿人，利用回程包場再拍一些以補充記錄，取回早上放的衣物後回營地。

16:40回到油婆蘭池營地，小劍來回爬昇總落差，上下坡各約1700m，走了約13K，四位花甲兄弟共走了12小時半，還有餘力到處走走拍拍，及各帳篷串門子，不禁要對自己按個讚；回帳棚泡茶小酌，晚餐後山上唯一的夜生活就是睡覺。

3/1 04:10 出發往大劍山，早上4點就摸黑出發，難怪清晨黑漆漆的山徑，到處都有頭燈在移動，其實大家想的也一樣，期盼大劍山攻頂時出大景賞日出。

04:15大劍山岔路口，油婆蘭往大劍山須從下營地往東，一出去就接上大劍山岔路，有路標指示『←大劍山3K，登山口8.5K→』。

(去程摸黑回程補拍)

04:37劍南鞍部(022)，H3195 m，山徑兩側是矮箭竹草原坡，這裡是往大劍山的最低點，也是取活水源的岔路口，由左側山坳下去來回約需30分鐘，前天小黃和響鈴他們都下來這裡取水，聽說小黃背了20幾公升；取直緩上坡續行。

06:00~06:30大劍山 (023)，H3594 m，約在大劍山步道2.9K再多一點點，不到3K；⼭勢巍峨，⼗峻之⼀排名老六，東坡緩⻄坡急，南稜斷崖尤顯壯麗；這次是我第七次登頂，來得正是時候，剛好日出賞大景，曙光乍現，霞光萬丈，對面北一段的南湖大山、中央尖山在雲海中載沉載浮，近一點東方的雪山主峰、北稜角環虎視眈眈環伺在側。

山頂有山友留下大小兩隻劍，大夥兒話題性十足的虎神舞塞杯，拿出雙劍舞弄幾招，響鈴最誇張，團拍時表演吞劍絕活，最佳演出。

坐『海景』第一排，賞波濤洶湧的壯闊雲海。

07:22回劍南鞍部，由下劍南鞍部到上油婆蘭這一段緩降及緩升坡山谷，藍天白雲、綠草如茵，徜徉在矮箭竹小徑上，猶如置身圖畫中。

07:50~09:00回油婆蘭池營地，小黃因昨晚壓隊回來已晚上8點半，今天請特休在營地逍遙，回來時他給兄弟煮了一壺熱水，感恩啦！登大小劍有您真好！省了開爐時間，迅速拔營還有時間曬裝備，剛好預定計畫9點前下山。

10:00回防火巷終點，公糧吃得差不多了，背了4公升上山也只剩1公升下山，背包頓時減輕不少，一路輕鬆下山。

10:12回推論池，再進去補拍幾張方便做記錄，為節省時間不泡茶了，看樣子大家明天都能趕回去上班。

13:15回天梯登山口，一下由油婆蘭山H3308 m下降到天梯登山口H1564 m，光帳面上的落差就近1800公尺，一路陡陡陡降，下坡下到兩腳無力，差點給他〝溫〞下去。

14:18回松茂水文站前崩蹋高繞處，大家都歸心似箭，強弩之末無心再戰，響鈴在那裏等友人前去探路，看是否可通過，結果無功而返，還是乖乖回來再爬高繞路。

15:20回仁壽橋頭停車處，響鈴他們已先到，他們的車停在前面大空地；簡單擦洗換裝後揮別小李，謝謝他這三天來的陪伴；剛過仁壽橋遇一部救護車疾駛而來，心裡感覺不妙，事後才知剛好是朋友的救護車，有山友高山正發作要趕去就援，希望平安無事。

16：00回程經過梨山本欲到常去的萬國餐廳慶功，但時間未到未開賣，先到前面新開的小七買金牌啤酒補充水分，7點再回到霧社塔羅灣餐廳慶功，依例大哥請客，酒足飯飽後賦歸。

這次適逢228連假加上山下武漢疫情嚴峻，把人都趕上山來了，油婆蘭營地盛況空前，生平僅見，而且大家行程安排都一致，三天標準行程，第一天重裝上油婆藍營地，第二天輕裝往返小劍佳陽，第三天再輕裝往返大劍山後拔營下山；不止行程一樣連時間作息都一樣，以致山徑上摩肩接踵，絡繹於途，

如果可以選擇，還是非假日來比較好，可以獨享山上所有資源。

以前上山遇上的山友年齡大都40-60歲左右，這次來爬大小劍的都是年紀僅一半的年輕小夥子，上山爬坡看不到車尾燈，下山劈劈啪啪又難望其項背，長江後浪推前浪，歲月真是一把殺豬刀(哭)；其實阿蓮五虎兄弟也不差，我們沒妄自菲薄，雖已年屆花甲，三天三顆百岳，一個都沒少，而且還在第三天下午三點多即已完成行程，值得喝采；恭喜大哥完成第81-83顆百岳，二哥三哥及我都已完成百岳，看來要挑戰四兄弟全部完百，值得期待！

金牌的第六次大小劍山航跡連結