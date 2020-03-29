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壯觀雲海、草坡全都有！「奇萊東稜」5日縱走　跨過障礙路線&斷崖地形

健行筆記 / 健行筆記小威

奇萊東稜縱走延期了數次，內心就有幾次的僥倖，因為有懼高症的我，最難以跨越的就是先進所稱的障礙路線及斷崖地形；既然成行了，那就謹慎小心的跨越，感謝隊員一路相伴照應，平安歸來；跨越了這道障礙，就要更努力的體驗生活。

完整相簿請點我

▼奇萊北峰路線遙望守城大山，為守護城舍的中部四大名山之一；前年來走奇萊主北時是摸黑走這段路，所以這回彷彿第一次來，沿途的景色還有合歡群峰，特別好。Feat. 山友 桂哥 - 2020/2/27 - AM 9:30

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▼從成功山屋海拔 2,880 m 推到北峰岔路海拔 3,450 m，高海拔的爬升總讓人喘不過氣，到達後能躺在草坡上晒太陽大休息是件相當幸福的事 ~ Feat. 山友 Energy - 2020/2/27 - AM 11:00

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▼二訪奇萊北峰，上回到達的時間是日出時分，這次則是正中午的雲霧翻騰，截然不同的感受，熱情的雲霧為我們揭開奇萊東稜的神秘面紗... - 2020/2/27 - PM 12:10

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▼奇萊北峰＞月型池，下北峰的緩草坡後，迎來的是氣勢磅礡的岩峰；從東稜線近觀曾走過的奇萊山；在高聳萬叢的箭竹林後，是壯觀的雲海，好像隨時會淹上來，悠閒地躺在短箭竹上享受這一切，是障礙路線的小確幸... - 2020/2/27 - PM 13-14

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▼海拔 3,340 m 的月型池，這時在雲層之上，為山行者提供舒適的休憩點，幸好枯水期的月型池還有水可用，其中有水鹿貢獻的養分，但煮沸後卻也還算清澈；無光害的夜晚，繁星點點；早起水池結冰，這也才發現昨晚沒深眠的原因... - 2020/2/27 - PM 15:40~

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▼月型池＞磐石山 - 愜意的遊走草坡，經過特色水源驚嘆號池；遇到單邊懸崖瘦徑，就緊靠一側增加安全感；迎來壯觀的青蛙石，從上俯看，視覺更是開闊，也和準備迎來的奇萊東稜三岳打聲招呼，從上頭體會人類雖渺小，卻也偉大 - 2020/2/28 - AM 6:40~9:00

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▼磐石山 - 海拔 3,106 m，海拔雖然不高，從北峰來看是下降 500 m，路徑跟後幾天比起來也算清楚，但可能昨晚在月型池太冷沒睡好，看似下坡卻沒有好走的感覺，印象中一路上也是上下坡好幾次，不過辛苦是值得的，迎來了豔陽高照的山頭，這裡充滿上次在頭鷹山上的既視感，特別溫暖，跟昨晚的氣溫形成了強烈對比... - 2020/2/28 - AM 9:50

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▼鐵線斷崖，奇萊東稜的困難處之一，這段路數度經過高聳懸崖峭壁的地形，一個閃神，沒抓、踩好就可能慘摔，不過在森林中的斷崖卻意外的有安全感，但還是得繃緊神經小心通過，通過後手臂發麻...辛苦了一下午，在森林裡陡上陡下，到達北鞍營地，是能近觀太魯閣大山及仰望藍天的寬廣腹地...- 2020/2/28 - PM 12:00 ~ 17:40

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▼奇萊東稜縱走的另一困難之處是水源，活水源取水大約需花一小時，其他就得養賴看天池了，從北鞍營地推到平安池，整個隊伍被箭竹海淹沒，因為此路線較少人走，滿多看起來是路徑卻是錯誤的方向，全神貫注三小時後，迎接我們的是水量豐沛的平安池，到此處彷彿得到平安的祝福，大夥大休息一番，吃飽喝足並養精蓄銳，準備迎接那陡上陡下，前往廣寒宮的路程 - 2020/2/29 - AM 9:50

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▼大理石營地，四周圍繞著大理石，因其吸寒特性又稱為廣寒宮；太陽下山前營地旁風起雲湧，彷彿真的來到了月亮上的宮殿；原本擔心會比在月型池還冷，但沒想到還好，算是有深眠片刻... - 2020/2/29 - PM 17:20

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▼立霧主山 - H 3,070 m - 從營地登大理石坡後緩上腰繞即可到達，登頂觀賞壯觀雲海伴隨著耶穌光，下山時還看到了觀音圈，大概拍完後5秒就消失了，真是幸運，得到了雙重祝福，對於這次旅程也就更有信心了- 2020/2/29 - PM 16：25

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▼廣寒宮＞三叉營地 - 隔日一早 4：30 登大理石坡後，回首來時路，是昨日的太魯閣大山伴隨著東部的城舍夜景，此時的我們雖然與世隔絕，此刻卻又覺得充滿一線生機，從東稜線的中繼點，繼續努力走下去吧！接下來的路程還是在箭竹林中穿梭，腳下的松針甚至一度淹沒了雙腳，時不時能看見今日要登的帕托魯山，有五葉松、白色枯木、箭竹來陪襯，美哉！ - 2020/3/1 - AM 4：30～9：00

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▼帕托魯山 - H 3,101m - 登頂之路展望極佳，可以近觀從太魯閣大山到帕托魯山的奇萊東稜線，遠方還有奇萊山陪襯著；路線周圍的數棵白色枯木更是讓人為之驚嘆，登頂後站在帕托魯山著名的大理石上，覺得不管結局是什麼，一切都是最好的安排吧？ - 2020/3/1 - AM 10:30

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▼三叉營地＞研海林道 - 從海拔 2,750 下降到 2,300，這段路感覺在森林裡洗三溫暖，不同路段有不同的感受，轉個彎環境就改變了，從烈日乾燥松針地到霧雨濕滑爛泥樹根，歷經瞬習萬變的路程，到達研海林道，平緩路程和清澈活水源讓我們得以重振士氣；目前還留下的兩個工寮，12k 處的已倒塌，9k 處的尚可入住，為奇萊東稜縱走的旅人提供溫暖可安身的住所；林道的路況可堪比雪山西稜的大雪山230林道，路徑較不明顯，需隔外注意...

- 2020/3/1 - PM 15：30

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▼江口山 - H 2,441 m - 是太魯閣七雄的老么，走奇萊東稜縱走可順撿，也是此路線的最後一個山頭；天已破曉，身心靈再次燃起希望，手機網路復活，表示重返人間已不遠矣，豐饒的馬醉木及雲海山景來迎接，還沒喝就先醉了，雖已疲累卻甚是欣喜，直挺的朝著出口岳王亭前進。 - 2020/3/2 - AM 7:00

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▼江口山 > 岳王亭 - 5 km 的距離要從海拔 2,400 踢回 500 m，身心先做好準備，縱走第五天，身體也開始進入狀況了，連續陡下需踩穩每一步；沿途先通過箭竹海，再到濕潤的神木森林，在橫越壯觀碎、巨石堆後到達曾運送木材的索道頭午餐，後續的陡下路線幾處有著虎頭蜂告示牌，實際上看到了一隻，速速通過，再往下看到立霧溪，表示出口就在不遠處了... - 2020/3/2 - AM 11:00

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▼岳王亭 - 過了岳王亭吊橋即看見岳王亭，這紀念民族英雄〝岳飛〞的寶地，藏著多少奇萊東稜歸來者的回憶；換好衣物到停車場旁整理完，接駁大哥帶上了台啤，能量瞬間先恢復一半，準備從花蓮漫遊回工作岡位竹南 - 2020/3/2 - PM 12:25

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▼清水斷崖 - 在花蓮餐廳用完令人感動的合菜，口口盡是縱走吃不到的美味；返家走最近開通的蘇花改，沿途去了台灣八景之一；平時在西台工作的我，一直嚮往能親眼目睹花東此景呢～ - 2020/3/2 - PM 15:10

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羅東夜市 - 晚餐時間剛好到達吾鄉宜蘭，大家討論後決定到羅東夜市晚餐，上次來已是去年過年，爬完大小劍後下山來的；平日的夜市人不多，但阿灶伯羊肉湯還是要排隊雖然是簡單的食物，但這對在深山久待的我們來說，絕對是最珍貴的寶藏... - 2020/2/3 - PM 17:10

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羅東夜市 神木 吊橋

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「中央山脈大縱走」裝備怎麼選？一篇教你挑選適合行走的衣物（上）

今天要來跟大家分享，我們這次大縱走所使用的裝備，這是我這一次最後帶上山的裝備表，下方則是我們這次兩個人全部帶的裝備以及公裝表格，如果想要看完整清楚版，可以點圖片說明的連結，有雲端的Excel連結。

「中央山脈大縱走」竟背紅酒烤雞上去吃？縱走路線補給看這裡！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 中央山脈大縱走，總長超過 330 公里，上升 27,000 M 下降也是 27,000M 左右，一路上只會下到兩次公路，這樣的路線，到底該如何補給呢？

新北健行必去！朝聖「淡蘭古道中路」 走在特色水路與神同行

淡蘭古道全部地圖 (圖片取自新北市觀光旅遊網) 百年淡蘭之路 『淡蘭古道』為清代淡水廳(台北)到噶瑪蘭廳(宜蘭)的主要交通道路，200多年前(西元1800-1900年間)，正值西部移民大量往

宜蘭「加羅湖」遇上日出染上大片粉紅　枯水期也不減魅力

原本228連假安排了松蘿湖，結果因下雨機率>50%而取消。原本想改去中部，沒想到她隔壁鄰居的加羅湖下雨機率只有30%！！同樣是宜蘭，怎麼差這麼多？！30%應該只是陣雨，而且如果只是濛濛細雨，聽說這樣的

健行新秘境！賞景級「尤命神木步道」 連續下坡仍可駕馭

某天打開臉書，看到「玉山懸鉤子」（註：台灣山岳界名人，不能隨便呼其名，只能用別號）的活動邀約：一個近年來發現的新秘境－尤命神木。 內容很多，但是我大致上瞄到幾句重點：「道路平緩難度不高，是一條適

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