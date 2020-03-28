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手腳並用、CP值最高！ 「皇帝殿東西峰」經典Ｏ型登山步道

健行筆記 / 健行筆記AwesomeEric

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今天來講講石碇皇帝殿經典東西峰Ｏ型登山步道

名稱：皇帝殿

地點：新北市-石碇區

路線：東峰（海拔593公尺）、天王峰、西峰登山步道

路程：4個半小時（輕裝，過程不休息）

必備：手套（工人手套即可）

易達性：4.8/5.0

推薦度：4.7/5.0

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先總結再上圖片

我覺得整體路線是好玩的，相較一般健走式登山步道，皇帝殿登山步道擁有需要手腳並用的過程，所以帶來的挑戰與歡笑會比較多，當然隨之而來的就是跌倒的風險。當天前往時由於天氣屬於時晴時陰，加上前兩天山上似乎有雨，整趟皆是較濕滑的泥巴路，所以建議大家『別穿白鞋』『穿登山、運動鞋』『戴工人手套』，如果分段評分的話（Ａ段東峰、Ｂ段天王峰、Ｃ段西峰），個人最愛東峰到天王峰的Ｂ段，給予4.9/5.0，CP值最高，所以建議大家爬完東峰拍完照，不要急著回家啊～～～再走一段別有一番風味（而且愛拍照網美網帥也沒這麼多，大家可以好好在Ｂ段拍哈哈哈）

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往東峰的路其實不難（相較於從西峰口上來的各種階梯），從登山口到東峰大概花１個小時左右就可以抵達，但...最難的就是拍照需要排長長的隊，所以各位如果Ｐ圖技術好的話不介意後方一堆人的話，時間就會縮短很多的哈哈哈哈（提醒一下：希望大家拍完照就移位下一站，別讓整個東峰都堵塞，因為東峰其實蠻危險，路也相對較小，堵塞或在峰頂泡茶很容易影響其他用路人><）

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最愛的東西峰稜線縱走，往天王峰的路段，這一段可以看到高速公路真的超美，而且人真的少很多，整個走起來就會舒適很多，所以誠心建議大家，爬完東峰不訪走來天王峰這段路，真的很推薦，而且稜線縱走步道設置得很安全，大家可以放心的在稜線拍照及欣賞風景。

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在東峰沒好好拍個人照，只能在Ｂ段這稜線上好好取個景了哈哈哈哈哈，真的不要穿白鞋，絕對髒得徹底><

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天王峰往西峰的路段，會有幾個長鐵梯路段，真的很穩，所以大家可以放心地攀爬（衷心致敬過往山友及相關工作人員鋪設這些為了讓路線順利及安全所設置的鐵梯及繩索。），由於往西峰的路比較少標記，所以大家整趟路除了記得使用GPS Hiker登山客和Hikingbook照著GPX走。

最後，還是提醒大家，記得帶回自己的垃圾，為台灣這個美好環境努力。

登山 步道 公路

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