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比阿里山神木還巨大？嘉義「拉拉喀斯神木」 需拉繩而上、過溪都要再訪

健行筆記 / 健行筆記陳素恩

再探拉拉喀斯神木    恩仔2020/01/17

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拉拉喀斯神木

拉拉喀斯神木群，位於特富野溪上游的深山內，海拔近1700公尺。拉拉喀斯神木為兩株紅檜巨木，樹圍寬逾24公尺，生長於40度的山坡地，預估超過3000年，比阿里山的神木還大。

今日臨時起意再到拉拉喀斯神木，且不走前年的溪谷線（2018/06/09），感謝小翰＆阿治提供航跡，他們上週及上上週連著2次拜訪拉拉喀斯神木，才促成我們今日成功達陣。

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石桌櫻花

一早5：00離開家，上二高於中埔下交流道，接台18線，7：00抵石桌加油站，下車小休，一旁櫻花火紅盛開。之後換由阿全開車，於169線道右轉，往達邦、特富野方向，於33.5K左轉特富野，進特富野部落後於三岔路右轉拉拉克斯聯絡道，循著往特富野古道指標行，8：00抵叉路，左有一指標往特富野古道300公尺，在此停妥車，8：25取右產道行。

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岔路取右往特富野溪

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往特富野溪

fa41354e85310102889e4f4dfa536681.jpg第一帆布獵寮

e123336b99c10915ef4e80791f3223d9.jpg第二帆布獵寮

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拉拉喀斯神木005號

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陡上往拉拉喀斯神木006號

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拉拉喀斯神木006號

8：45抵岔路，前行為下溪底路，取左經第一帆布獵寮，續前行經竹林，再經第二帆布獵寮，8：50終於再次看拉拉喀斯神木（樹幹上噴有5紅漆），釘有一5121號林務局小圓鋁牌，另標註大埔195林班編號005號，樹形挺拔雄偉，綠意盎然，拍完照後，9：10回至第二帆布獵寮，取左穿越第二帆布獵寮走步徑約60公尺遇岔路口，取直續行不遠即緩陡上的山徑，9：15抵第二棵神木（樹幹上噴有6紅漆），釘有一5122號林務局小圓鋁牌，另標註大埔195林班編號006號，比5號神木略小，沒5號神木好看，左有拉繩可環繞一圈，照相後原路回程。

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黑色水管取左

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拉繩陡上

eeddae3102cbe409ebeac02c52756f90.jpg青剛櫟

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下溪谷

0b5904dc21c8cd09ad026f2ca3e1a981.jpg過溪陡上

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拉拉喀斯神木

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拉拉喀斯神木

9：45回抵黑色水管岔路，取左行，一路有黑色水管相隨，9：50拉繩陡上，抵一平坦地，地上滿是青剛櫟，10：00過溪，10：02取右上，10：05抵拉拉喀斯神木，終於圓了上次未竟之遺憾；鄒族人稱杜鵑叢生之地為拉拉喀斯，拉拉喀斯神木共有兩株仍生機盎然的紅檜巨木，當中一棵樹圍粗估24.75公尺，另一棵為20.5公尺，都比倒塌的阿里山神木粗，其中一棵不但大於眠月神木，全省應是數一數二的巨木。拉拉喀斯神木大概因生長於40度的山坡地，根部裸露許多，樹幹中空、扭曲，才能在當年的伐木災難中得以倖免。

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抱石巨木

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巨木

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老舊路條

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2棵纏繞巨木

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中空巨木

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三岔路

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4號神木

5223618064c1531d61646b672eda5313.jpg過小溪澗

02b0c70e4aee734e654ba5282d8efb59.jpg過倒木

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巨木

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3號神木

於神木前後盡情拍照後，10：40往神木後方陡上，路徑不是很清楚，10：45經一棵抱石巨木，之後右方出現一老舊繩索，10：50抵一巨木，11：00抵兩棵樹根纏繞的巨木，11：15抵一中空的樹，接著隨即抵三岔路，看到左右都有路條，先取左，過小溪澗後，11：22抵第4號神木，沒有編號，拍照後，原路回三岔路，取直續行，11：40過一倒木，拉繩陡下，11：45抵第3號神木，釘有一5126林務局小圓鋁牌，另標註大埔191林班編號004號。

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過溪澗

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過溪澗

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廢棄帆布獵寮

beca9c193c638ea8e70349a02c19affe.jpg林道三岔路（取左）

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4f8612faae82173170eda91a36bd94e1.jpg過特富野溪

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接產道

c79a469aeb814bd60dcd2513c7636197.jpg回抵第一帆布獵寮岔路

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回程產道（樹抱石）

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回程產道（竹林）

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回抵停車處

拍完照後，12：00續行下山，之後步徑上都是滑滑的石頭，有拉繩，12：10過小溪澗，12：15過廢棄帆布獵寮，取左行，12：20抵林道三岔路口（前方有岩石山壁），取右行，12：25過乾溪溝（特富野溪此時為枯水期），12：27回抵早上（8：45）第一帆布獵寮岔路口，續走產道回程，12：53回抵停車處，13：00開車離開，14：10回抵二延平，欣賞盛開的櫻花，14：45順便拍拍地久橋，16：20回抵家門。

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二延平櫻花

b5778b361701f7c67a576c007899c079.jpg二延平櫻花

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地久橋

後記

今日走一圈拉拉喀斯神木群，花費約4.5小時，沿途巨木處處，令人驚豔！

航跡檔

交通路線

國道三號→中埔交流道下→接台18線至石桌轉169縣道→33.5K左轉特富野→沿指標續行可抵特富野古道。

阿里山鄉神木之旅--拉拉喀斯1號神木及巨石神木 2018/06/09

PS：更多內容請參閱「恩戀山情」部落格  http://suan1219.blogspot.tw/

神木 阿里山 古道

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