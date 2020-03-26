三刷「北大武山」 穿梭中級山密林賞無敵美景

第二天，早上4點早餐。

「檜谷廚房」的掌廚李大哥很客氣，早餐時間大部分都能配合。因為分別有兩天與三天的行程，所以大家所希望的早餐時間不一樣，他都是「服務業以客為尊」的態度。但其實李大哥可是大有來頭，他是台灣很有名氣象學專家，這幾天與他聊天，關於氣象的資訊他也傳授很多判斷與觀察方式，受益良多。

早餐後整裝完畢，4：45出發，檜谷山莊高度為2150公尺，北大武山頂高度3092公尺，兩者的距離約5K，上升高度為約942公尺。從4K到6K的這段上坡也是整段路程最為陡上，我們因為是摸黑出發，也看不清楚到底有多陡（第一次來也是摸黑出發，第二次天亮才出發，但覺得走起來還好）。但我一直覺得北大武山是一座很像中級山的百岳，而中級山的路況大多就是那樣，很剛好的我們走到6K之後才天亮。

此時還有片刻雲海可欣賞，滿心期望7.5K之後的稜線上，能夠再次飽覽壯闊的雲海，一償我多年後的夙願。

而這段上坡雖然不太「親子」，但滿山的台灣鐵杉型態幽雅、姿態萬千，不妨放慢腳步，好好的欣賞她們美麗阿挪的枝椏伸展。

北大武山的台灣鐵杉純林是台灣最大的鐵杉原始純林，也是台灣鐵杉分布的最南界，在植物地理學上有極特殊的意義。

感謝同伴美拍

台灣鐵杉主要分佈於海拔2,000-3,000公尺的山區，樹高可達30公尺，她們在此生存幾千年，與美麗的媽媽共同守護南台灣的過去與未來。

大約7：45抵達7.5K的稜線，這裡有一條岔路可通往南大武山。

南大武山高度2841公尺，是一座很經典的中級山，也是我夢寐以求的名單之一。目前大多從瓦魯斯溪床走到佳興山莊登頂而不是從這裡。

上到稜線之後，天空明顯飄著霧雨，地上的泥土也都是濕的，偶爾還有幾處小積水

彷彿身在一個超大的造型盆栽內

8K處的大武祠紀念碑，這裡海拔高度約2940公尺。

大武山神社遺跡分為上下兩層，下層是中魂碑，上層是神社的鳥居與神龕

大武祠最早建於1931年，為當年日本人祭祀天照大神的處所。二戰期間，日本在南太平洋的戰況吃緊，因此召募（強徵）台灣軍伕與原住民高砂義勇軍參戰。而結局當然是傷亡慘重，日本政府為了表彰其忠烈，在這裡建立一座紀念碑，並刻有台灣總督長谷川清的提字「忠魂碑」，此碑落成於昭和19年（1944年），也是日本投降的前一年。

如此看來這個紀念碑總共耗時13年才蓋好，想像當初肯定是路途遙遠又艱辛，然後還要揹那麼重那大的石頭，所以也算是工程浩大，只是不太懂非要把紀念碑蓋在這裡的意義是...？（聽說當初日本人很堅持要蓋在山頂上，但是屢遭雷擊所以退而求其次蓋在8K此處）

走上階梯就是上層的大武山神社遺址

神龕是水泥製所以保存良好，但是木作鳥居早已毀損倒塌，只剩下這根木頭還有基座。

幾十年前俺爹娘到此一遊時，鳥居還屹立不搖

剩下最後1K，繼續加油（大概再三個假山頭就到了）

繼續幫樹爺爺樹奶奶們拍寫真集

最後500公尺

大約早上10點，恭喜各位順利登頂，也恭喜自己三刷成功（暫時不想再刷了），可惜還是一片白牆...Orz

山頂風大，拍完照就準備下山

我們回到大武祠的神龕處吃中餐，幾隻不怕人的金翼白眉也飛到一旁想要分食

天空不時飄著霧雨，所以也就不停留太多時間

離開稜線、離開台灣鐵杉林，回到這片中級山的密林

而我因為不信邪的一路拍照（沒有任何保護與遮蔽），所以相機又開始起霧

有一位「玉山懸鉤子」說過，空氣好的地方才會長滿松蘿

感謝同伴美拍

回到紅檜神木（上山時因為摸黑所以沒拍）

神木全景（感謝小戴哥賜照）

這棵樹長的好筆直

有表情的樹

因為時間尚早（此時才下午2點），我們的領隊決定要慢慢走（像散佈的速度）

不知道這是什麼，長在樹幹上...

浪漫的雨中漫步 XD

而回程大家才發現原來這段上坡這麼陡啊！早上摸黑走的時候都沒感覺...（摸黑的好處）

回到檜谷山莊時間尚早，只好聊天喝酒喝茶配零食打發時間

這瓶2/3的58金高揹上尤命再到檜谷山莊，希望能在這裡吼搭啦～～

檜谷山莊的管理員瓦歷斯說，這裡起霧最美，所以他幫我拍下這張（網美...）XD

想要上個臉書，於是打開網路沒多久，電話就響了...Orz

真是一刻不得閒啊！

未完待續......