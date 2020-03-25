北半球生物的諾亞方舟！攻下「玉山前五峰 」 行程、路線、裝備一次看

個人攜帶裝備 :

★ 身份證件，健保卡★ 雨衣/雨褲 (兩截式為佳)★ 頭燈/電池★ 口哨 (低音哨為佳)

★ 個人藥品 (單木斯，止痛藥，胃藥，感冒藥 等)- 小背包 (50L 左右)- 禦寒衣物- 換洗衣服兩套 (一套可放東埔山莊，下山時可換)- 水壺 2000cc / 保溫瓶 500cc

- 冬天建議攜帶保溫壺，水袋在走動時會搖晃，若溫度低於攝氏-5度才有可能凍結，但冬天還是喝溫熱開水為佳，攜帶保溫瓶建議至少1公升，考量配重可以攜帶兩個小的保溫瓶。另外多喝溫開水注意頭部保暖可以減少高山症發生機會。水袋雖然方便，但比較適合中低海拔 (2500M)以下。天氣冷，喝溫開水，可以提升體溫，降低失溫風險

- 三天中午行動糧- 帽子 (寬沿為佳) & 頭巾- 防曬油- 工作手套- 衛生紙 (濕紙巾)

- 注意山上廁所無供面紙，需自行攜帶。排雲山莊若與協作訂餐不需要帶碗筷。

- 登山杖- 雨傘

個人攜帶裝備 (雪季) :

- 雪季 行走速度一定要慢。防止流汗以 避免失溫。慢慢走 還能確定踩穩不會踩空，以確保安全。要學基本結繩，如果有必要 登頂需要結繩隊。雪季，因為還要攜帶 冰爪，冰斧、安全吊帶等裝備，登頂包太小不適合。帶大背包上去就可以了，不需要再小背包。如果沒有雪，建議可帶登頂包 (25L)。背包容量至少要55L以上，背包外需有吊掛冰斧的鉤環設計。

- 登山杖 (兩隻 & 雪地用擋泥板)

- 一般登山杖僅附擋泥板，雪季登山選較大面積擋片防止登山杖陷入。

- 防寒帽 & 頭巾數條- 太陽眼鏡 (或 雪鏡)

- 防止雪盲發生。

- 保暖手套 (Goretex 為佳，兩雙)- 高統登山鞋 (硬殼)

- 硬殼登山鞋是指當用手指壓鞋面時，鞋面不會凹下去。不是硬殼的話，套上冰爪後，腳會非常痛。

- 綁腿 - 防止雪水進入鞋內。

- 護唇膏