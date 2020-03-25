北半球生物的諾亞方舟！攻下「玉山前五峰 」 行程、路線、裝備一次看
玉山群峰 - 前五峰(玉前、玉主、玉西、玉東、玉北)
此次有幸參加響導JOE大的團，本文摘要此次登山所學並引述部分與登山同好分享。
- 包括玉主、前峰、西峰、北峰、東峰、北北峰、南峰、鹿山、東小南山、小南山、南玉山等十一連峰
- 以玉山主峰為中心成雙十字狀交叉分布，除北北峰及小南山外，其餘皆為百岳名山。
- 本步道自塔塔加登山口起全程約 33.8 公里，均在海拔三千公尺以上，玉山主峰高聳雲霄、玉山東峰岩峰陡哨及鹿山路程遙遠...等。
- 路線自玉山西稜末端的塔塔加鞍部向東蜿蜒而上，沿途可見到林相隨海拔高度而有不同的變化，依序可見到雲杉、鐵杉、冷杉、玉山圓柏、玉山杜鵑等植物。
★ 玉山主峰 (A百岳)海拔約為 3,952 公尺，為台灣第一高峰。全峰為毳碎裂崩解的頁岩構成，裸岩重疊，具有雄偉岩峰景觀。(參考相簿: 東亞之巔 冰封玉主)
★ 玉山東峰 (C+百岳)海拔約為 3,869 公尺，為玉山東稜最高峰，三面斷崖，全峰裸岩，峰頂石堆中凹，如堡壘，為台灣高山「十峻」之首。
★ 玉山北峰 (B百岳)海拔約為 3,858 公尺，玉山北稜隆起的最高峰，山勢尖聳，峰頂有一中央氣象局測候所，北坡玉山杜鵑。
★ 玉山西峰 (A百岳)海拔約為 3.518 公尺，為玉山西伸支稜上的三叉峰，山頂有一山神廟，滿山冷杉高大，箭竹綿密，可眺望玉山風口與主、北峰。 (參考相簿: 西山神祠 玉山西峰)
★ 玉山前峰 (A百岳)海拔約為 3,239 公尺，登山口位於玉山步道 2.7 公里處，坡陡頂瘦，峰頂腹地不大，滿生箭竹，南側山坡有完整白木林景觀。(參考相簿: 石瀑天梯 玉山前峰)
參考行程規劃 :
第一天 : (約 5 小時，總步行距離 8 公里，落差 800 公尺)
07:30 台中高鐵站 (七號出口樓下) 集合；11:00 出發搭接駁車到塔塔加登山口；16:30 排雲山莊 (3,402M)
第二天 : (約 12 小時，總步行距離 10.2 公里，落差 600 公尺)
01:00 起床；02:00 出發；05:30 玉山北峰 (3,858M，台灣第四高峰)；08:00 玉山主峰 (3,952M，台灣第一高峰)；10:00 玉山東峰 (3,869M，台灣第三高峰)；12:00 返回玉山主峰；14:00 排雲山莊
第三天 : (約 8 小時，總步行距離 14.9 公里，落差 800 公尺)
03:30 起床；04:00 出發玉山西峰 (來回 4.4 KM)；05:30 玉山西峰 (3,518M，百岳排名 #25)；07:00 排雲山莊 (3,402M)；09:00 玉山前鋒登山口 (來回 1.6 KM)；10:00 玉山前鋒 (3,239M，百岳排名 #69)；11:00 返回玉山前鋒登山口；13:00 塔塔加登山口；15:00 水里慶功宴；17:00 台中高鐵站解散
雪季行程計畫參考 :
第一天 : (約 5 小時，總步行距離 8 公里，落差 800 公尺)
07:30 台中高鐵站集合；11:00 出發搭接駁車到塔塔加登山口；16:30 排雲山莊 (3,402M)
第二天 : (約 9 小時，總步行距離 9.2 公里，落差 550 公尺)
07:00 出發；11:00 玉山主峰 (3,952M，台灣第一高峰)；14:00 排雲山莊
第三天 : (約 6 小時，總步行距離 12.9 公里，落差 800 公尺)
03:30 起床；04:00 出發玉山西峰 (來回 4.4 KM)；05:30 玉山西峰 (3,518M，百岳排名 #25)；07:00 排雲山莊 (3,402M) 09:00 玉山前鋒登山口 (來回 1.6 KM)；10:00 玉山前鋒 (3,239M，百岳排名 #69)；11:00 返回玉山前鋒登山口；13:00 塔塔加登山口；15:00 水里慶功宴；17:00 台中高鐵站解散
個人攜帶裝備 :
★ 身份證件，健保卡★ 雨衣/雨褲 (兩截式為佳)★ 頭燈/電池★ 口哨 (低音哨為佳)
★ 個人藥品 (單木斯，止痛藥，胃藥，感冒藥 等)- 小背包 (50L 左右)- 禦寒衣物- 換洗衣服兩套 (一套可放東埔山莊，下山時可換)- 水壺 2000cc / 保溫瓶 500cc
- 冬天建議攜帶保溫壺，水袋在走動時會搖晃，若溫度低於攝氏-5度才有可能凍結，但冬天還是喝溫熱開水為佳，攜帶保溫瓶建議至少1公升，考量配重可以攜帶兩個小的保溫瓶。另外多喝溫開水注意頭部保暖可以減少高山症發生機會。水袋雖然方便，但比較適合中低海拔 (2500M)以下。天氣冷，喝溫開水，可以提升體溫，降低失溫風險
- 三天中午行動糧- 帽子 (寬沿為佳) & 頭巾- 防曬油- 工作手套- 衛生紙 (濕紙巾)
- 注意山上廁所無供面紙，需自行攜帶。排雲山莊若與協作訂餐不需要帶碗筷。
- 登山杖- 雨傘
個人攜帶裝備 (雪季) :
- 雪季 行走速度一定要慢。防止流汗以 避免失溫。慢慢走 還能確定踩穩不會踩空，以確保安全。要學基本結繩，如果有必要 登頂需要結繩隊。雪季，因為還要攜帶 冰爪，冰斧、安全吊帶等裝備，登頂包太小不適合。帶大背包上去就可以了，不需要再小背包。如果沒有雪，建議可帶登頂包 (25L)。背包容量至少要55L以上，背包外需有吊掛冰斧的鉤環設計。
- 登山杖 (兩隻 & 雪地用擋泥板)
- 一般登山杖僅附擋泥板，雪季登山選較大面積擋片防止登山杖陷入。
- 防寒帽 & 頭巾數條- 太陽眼鏡 (或 雪鏡)
- 防止雪盲發生。
- 保暖手套 (Goretex 為佳，兩雙)- 高統登山鞋 (硬殼)
- 硬殼登山鞋是指當用手指壓鞋面時，鞋面不會凹下去。不是硬殼的話，套上冰爪後，腳會非常痛。
- 綁腿 - 防止雪水進入鞋內。
- 護唇膏
實際行程與相關經驗總結:
- 若山頂起大霧、風勢強勁，下起大雨，地面結冰等，考量安全問題，需取捨玉北玉東路線。
- 本次前五峰，因天氣因素取消玉北與玉東行程，將玉西由第三天改至第二天下午。
- 玉前雖短短0.8公里，但一路約75度陡上，需要衡量身體狀況安排。最後一天若連走玉西與玉前會不會對整個團隊有太大的負荷。若兩天一夜走玉主與玉前，則玉前建議上山時先走完。
- 玉山沿途路至排雲山莊路線好走，若下起大雨可以撐傘行走較為方便，GORETEX在長期淋雨下會失效，建議還是攜帶雨衣雨褲。雨傘選擇折疊傘面大者為佳。
- 走路到時候一定要深吸慢吐，以不喘為原則，下坡可以加大步伐。
- 山屋睡袋可能不保暖(當天天氣約0C，深夜低於0度)，視需要穿中層衣物，羽絨衣一同入睡。
- 要快速乾燥衣物的方式僅有一個，把浸濕的衣服放到睡袋跟熱水壺一同伴自己入睡。
- 高山反應吃止痛藥，睡一覺可以有好的調適。
- 枕頭方面可以用衣服放置袋子，用外套包裹高度較為剛好，獲攜帶充氣枕頭。
- 水壺與頭燈各放置於床頭，頭部的兩旁，便於拿取。
- 要控制好飲用水量，山屋盡量喝，行進間含住，淺嚐即可。
- 山屋中若遇山友吵鬧，晚上記得帶耳塞，毛帽可以充當眼罩。
- 台灣天氣4-5月，10-11月較為穩定，適合長程縱走。
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