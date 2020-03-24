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垂直懸空的刺激！新北平溪「孝子山登山步道」 挑戰快速攻頂的陡峭路線

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登山路線：[新北平溪] 孝子山登山步道(孝子山-慈母峰-普陀山)

登山日期：2020/01/04

路    程：3.8公里

時    間：約3.5小時(含休息、拍攝)

登山相關資訊：連結

登山GPX：連結

部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：

登山口->分歧點：約10分鐘，大多是陡上，但路線清晰

分歧點->孝子山：約15分鐘，大多是陡上，視覺上很驚悚，懼高者不建議

分歧點->慈母峰：約30分鐘，大多是陡上，路依然窄，畫面較沒那麼驚悚

慈母峰->普陀山：約30分鐘，陡下坡後，後續會繼續陡上，但感覺沒前兩座陡

普陀山->觀音顯聖巖：約10分鐘，緩下坡的石階路

觀音顯聖巖->分歧點：約10分鐘，緩下坡的石階路

影片及圖片如下

孝子山這幾年變成一個很紅的步道景點，所以到現場時，有被眾多的人群驚訝到，不過，不論甚麼原因讓大家喜愛登山，只要不造成環境髒亂、破壞環境，都是很不錯的結果。

孝子山位於平溪車站不太遠的地方，因此也滿多人是搭火車來的，登山口附近有個流動廁所，也有停了一些車

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孝子山的山頂視野遼闊，路程不長，是個不錯的快速攻頂路線，只是步道聳立，感覺非常的嚇人，但好在有護繩相隨，所以實際走起來個人感覺並不會真的驚悚，但拍出來的畫面卻是蠻令人驚嚇，因此滿吸引人的，不過，步道雖然有護繩，但是坡度陡峭，所以也不能大意，踩穩每一步再跨出下一步。

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當天人的確滿多，由於步道並不寬，所以常需要“會人”，減少卡在半路，尤其孝子山的山頂，位置很小，大家又都想在上面多拍些照片，因此都會等山頂的人群下來一批才又上去一批。

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也由於孝子山的登頂之路並不長，因此可以順道再去慈母峰及普陀山。慈母峰雖然也是陡上的路線，但是視覺上比較沒有孝子山這麼驚悚，且一樣有護繩在旁，人也較少一些些，慢慢登頂即可。

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至於前往普陀山的路線，除了返回分歧點再上之外，也可直接從慈母峰轉往普陀山(可以參考影片)，只是也是陡下坡，也許有的人會覺得恐怖，不過今天走的時候，覺得石頭並不滑，所以抓著護繩，慢慢的、斜斜的往下走，並不會恐怖，也算是超點進路。

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普陀山的路況大致上與慈母峰雷同，只是山頂的平面比較大一點，樹蔭也比較多，因此比較多人在此休息，順便欣賞風景，也望望前面走過的孝子山、慈母峰路線，會覺得，原來前面走了這麼陡的路程啊!

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下山的時候，路過了一個標示，寫著“觀音顯聖巖”，於是順道瞧了一瞧，此處望出的視線剛好可以看到孝子山，也可以來走走喔!

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今天的步道，其實還不錯，因為路程不長，只是陡峭，若不會懼高的話，可以來走走，可以拍出很多驚悚的畫面，但個人覺得其實不是真的很驚悚啦!(因為有護繩的關係吧!)，但還是記得，步伐依然要踩穩，不能輕心待之喔!

登山 步道

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