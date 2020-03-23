「中央山脈大縱走」帶什麼上山？背包、睡袋、營地裝備全看這（下）

這一篇是裝備篇 Part 2，會介紹背包、睡袋、營地裝備等，還沒看過裝備 Part1 衣物篇的點這邊！

我們這次大縱走所使用的裝備，可以點此看到裝備表，下方則是我們這次兩個人全部帶的裝備以及公裝表格，如果想要看完整清楚版，可以點圖片說明的連結，有雲端的Excel連結。

最初準備時，裝備打算就用平時上山的一套，再加上跟朋友借一套山下備用來完成大縱走，但我們很幸運遇到兩家登山用品專賣品牌，願意提供贊助，讓我們得以用更好的裝備來挑戰大縱走！

兩家贊助品牌分別是 RockLand 和百岳。他們各自代理眾多國外知名的戶外品牌，像是RockLand 有小狐狸Fjällräven、神秘農場 Mystery Ranch，百岳則有 Hilleberg、ZAMBERLAN 等等，這次很幸運都有體驗到，能有機會來分享這些我使用到的裝備，主要會以自身登山這幾年使用裝備去做比較，絕對百分之百真實使用心得！

P.S照片為了真實性，盡量選用此次大縱走過程中所拍攝的照片，因為後面走得實在太累，沒能力也沒精力拍出網美那種唯美的特寫照。不過還是有在大縱走結束後，趁著機會與攝影朋友上山，有請他針對一些裝備拍特寫照，大家一看就知道差異，就不再做解釋啦～

大背包：Mystery Ranch Terraplane 82L

我的登山歲月大部分都是背著小狐狸Fjällräven的80L大背包，說真的現在回想起來還是不可思議，因為這顆包包其實不算是熱門包，背包淨重就高達3.8KG，背負系統就還行，但怎麼想都不該拿這顆入門，只能說當時新手不懂自己的需求。在登山這一段時間，一直知道神秘農場這個品牌，每個用過的人都滿推薦，但是那個價錢實在令學生下不了手，這次有幸跟RockLnad借用神秘農場的大背來縱走，算是一場完成心願的體驗！

體驗心得

大容量就是可以亂塞哈哈哈

果然神秘農場沒有讓人失望，在背比較重的時候，就能明顯感受出來Mystery Ranch Terraplane跟我之前大背的差異，我認為造成這樣明顯差異的地方在於，Terraplane系列的大背包，在腰帶的部分是由多塊軟墊組合而成，相對一體成型的腰帶，更能完美與腰部契合，達到更好的支撐效果。像我這次有一段最重背到28kg，可以感覺肩帶雖因重力完全貼合在肩膀上，但並不會感到很不舒服，此時大部分的重力還是由腰帶分擔！相較於之前的大背，我認為這一顆包讓我能用相對輕鬆地出力方式，達到一樣的背負效果。

收納系統就是見仁見智了，每個人習慣的收納方式不同，就會影響到他對大背的收納空間設計的評價。像是我在台灣登山，不管晴天雨天都習慣罩著背包罩，主要原因是台灣的植被相對複雜，很容易勾到包包，罩著背包罩能有效延長背包壽命。另外一個原因就是背包罩收起來很難塞，還不如罩著簡單哈哈。也因為這樣，像是神農這樣在背包前側裝上兩個魚雷包的，如果需要從魚雷包拿小東西，則需要多一個開背包罩的動作，相較於之前大背是將類似的空間設計在背包兩側，能夠不拆脫背包罩使用，算是比較方便，不過這樣有一個壞處，就是背包容易橫向太寬，在走狹窄的林道時會不太方便，所以這就是個人使用習慣的取捨而已。

帳篷：Hilleberg 黃標 Anjan 2 GT 輕量二人帳篷

出發前，帳篷的選擇的確也是讓我們苦惱了一陣子，因為我們是冬天走，實在不想要為了輕量化，只帶了外帳來遮風避雨；也因為打算要一起吃飯，不想要準備很輕量的單人帳來使用。原本已經想要折衷方案，就是帶輕量雙人帳，帳篷就是睡覺用。另外再帶一小塊外帳，拿來搭天幕放背包跟煮飯用。後來有幸跟百岳合作，他們很大方地出借帳篷之王 Hilleberg 的隧道二人帳給我們使用，我們當然二話不說答應啦，平常可沒機會用到那麼高級的帳篷誒哈哈

體驗心得

非常惹人注目！如果你喜歡眾人的目光，這一款絕對推薦給您！每到營地，一定會被指指點點的帳篷，山友都會議論紛紛，說著「帳篷之王誒、這個很貴捏、前庭感覺很方便耶…」，我們聽到的時候都有點不好意思了哈。不過這頂帳篷真的對得起他的價格，非常開心當初有決定帶這一頂帳篷上山！

雖然重量真的不算輕，兩人隧道帳含地釘，大概重2.2公斤，相比外面的超輕量二人帳，重了大約300-700克，但是這一款帳篷內帳空間足夠，又有超大前庭的設計，真的非常值得多背這一點重量啊！

之前打算帶的雙人帳，基本上只有睡覺的空間，沒辦法放下背包，也一定很難在內部煮飯，但因為有了這個超大前庭，即便下雨的時候，也能窩在睡袋裡面煮飯，不必擔心空間不夠，要跑出去淋雨煮飯。更可以將包包、鞋子都放在帳篷內部，讓寶貝的裝備不用風吹雨淋！有一個遮風避雨的前庭，真的讓我們在惡劣的環境中，能夠過得相對舒服一點，不用因為空間太小，將濕掉的衣服放在內帳裡面，而是可以把所有濕掉的裝備，擺放在前庭，既不會讓這些裝備繼續淋得更濕，又能保持內帳的乾燥！

內帳空間有算是滿大的，我們兩個人躺下之後，左右都還各有個20公分左右的寬度，可以放一些衣服跟雜物，還不會嫌得壅擠！不過這一頂帳篷因為要抗風，所以做得非常地低，像是我身高178公分左右，是沒辦法挺直地坐在帳篷裡面的，頭部會跟帳篷頂部常常親密接觸，晴天倒是還好，雨天就會不小心把內帳頂到跟外帳貼在一起，導致雨水滲透到內帳來！所以我後來在帳篷的時候，大多是以躺姿為主，不只避免水滲進來，也比較不會腰痠背痛。不過一般人應該不會跟我們ㄧ樣，長時間睡在帳篷，因此這一點也就還好。

另外就是我們使用的是Hilleberg上一代的隧道帳，有一個地方真的很討厭，就是外帳離地面太遠了，大概有10公分左右的縫隙，導致風很容易從下方灌進來，雖然內帳還有一層擋風的保護，但是平常內帳沒拉上的時候，在前庭煮飯，就會邊煮飯邊冷到吱吱叫。這一點倒是在最新一款隧道帳獲得改善，不過我本人沒親自試過，所以喜歡的朋友，歡迎至百岳店面自行體驗啦～

整體而言，我非常推薦常走長程縱走的人使用這一款帳篷，讓你能夠在各種天氣型態，都能保有最後一席舒服溫暖的空間。不過就是帳篷本身佔地很大，找適合的營地會比較辛苦，但我個人認為是非常值得的！

睡袋：Nanga UDD 450 防水羽絨睡袋

費盡千辛萬苦，發現有睡袋的照片只有這種．．．後面那一藍一黃的就是此次的睡袋本人，怕大家實在看不清楚，以下放官網高清圖。

此次睡袋的挑選重點就是重量在800g上下，然後舒適溫度在0度上下，最好是能些微防水，因為要住在帳篷，難免會碰到下雨濕掉的情況。沒想到，Nanga就有一款非常符合我們需求的睡袋（這樣有太刻意嗎哈哈）而且因為Nanga是日本品牌，所以在其版型上更適合亞洲身材，像是它的M號尺寸就是165-178 cm的人適用，我本身178公分，就非常剛好。如果用歐美的睡袋，雖然也是選M號，但就稍嫌大一點，保暖效果就會打一點折。

體驗心得

這些天用下來，我覺得保暖效果反而不是Nanga這顆睡袋的最大優勢，反而是其表層的防潑水處理，讓我們這次在比較惡劣的天氣下，還能保持溫暖。像是我們有幾天實在太冷，睡覺時呼出的水氣都凝結在內帳、睡袋表層，雖然如此，我們在睡覺時倒是沒有感覺到睡袋因為水氣濕掉，而導致保暖效果降低。而且水氣不會內滲到裡面羽絨的另外一個好處，就是行程間要曬乾睡袋比較容易，表層乾了就好了，不用等待填充羽絨乾的時間。

另一個不錯的地方就在於其頭部位置，有設計肩頸寶軟羽絨隔間、跟立體擋風襯片，讓脖子也能被完整包覆，同時最大程度阻擋外部冷空氣進入睡袋內部，讓我不用像以前睡覺一樣，要把頭部包緊緊才能鑽進睡袋。 不過我覺得這一顆睡袋稍嫌可惜的地方，就在於腳部沒羽絨有做加厚，後期幾天比較冷的時候，我的雙腳還是容易冰冷。如果是四肢比較怕冷的人，可以像我一樣用一件保暖衣物包住腳底，增加腳底的保暖度！

登山杖：Komperdell PowerLock 3.0 碳纖強力鎖定泡棉長握把登山杖

登山杖我過去是習慣用鋁合金的，因為我走路方式很粗魯，感覺鋁合金的比較不容易被我用到凹掉或是斷掉。這次剛好有機會試用Komperdell的碳纖維登山杖，就想說來用看看，體驗一下不同手感，以及碳纖維的耐用程度。

體驗心得

我覺得比起之前使用的鋁合金觸感，碳纖維的確能達到比較好的避震效果，之前我如果一整天都使用登山杖的話，手腕部分會比較容易有點痠痛，這一次使用下來，卻是沒什麼特別的感覺，使用起來都算是滿舒服的。而且這一款登山杖的握把部分也有做泡棉加長跟不同觸感設計，可以讓你針對自己的喜好，選擇握的地方。而且這樣的設計，在走一些上上下下的地型也很好用，可以針對不同坡度，透過握不同地方，來即時調整登山杖的長度，就不用一直調整快扣！

而我覺得這一支登山杖比較不好用的地方，就是在於它的快扣部分，會很容易扣不密合。（如下圖），即便有用十字起子調整，讓快扣跟登山杖完整密合，也會在用了一段時間後，有些微的鬆開。這樣的結果就是在走一些會被箭竹包圍，或是路上植披比較複雜的地方，很容易勾到快扣跟登山杖之間的縫隙，導致快扣被拉開，或是整根登山杖卡住，讓人也跟著被往後拉。不過這部分如果是走大眾路線的朋友就不需要特別擔心，基本上在好走的路上使用，是不會自行鬆開的。整體來說，這一組登山杖完全可以負荷高強度且長時間的使用，用下來也都沒有變形凹掉，最重要的是真的能提供良好的支撐，減緩下坡時膝蓋的痠痛！

防水袋：100mountain 超輕量防水壓縮袋

過去我都是使用迪卡儂的防水袋，雖然便宜，但其實防水效果非常地差，只要外面有一點濕掉，時間一長，就很容易滲透到防水袋裡面。而這次使用的是百岳自製的防水袋，有各種size任君挑選，從小到裝電子設備的、大到能夠裝下帳篷的都有。重點是價位也都比國外品牌的防水袋便宜不少！

體驗心得

像這種兩升大小就很適合裝隨身電子設備

我很滿意這次防水袋的效果，能使用不同尺寸的袋子裝我的不同裝備，像是行動電源放一個、備用衣物放一個、保暖的放一個，最後甚至連帳蓬都被我放進了最大的防水袋當中。不只雨水不會從外面滲透進去，也能確保濕掉的裝備裝在防水袋裡面不會外漏。像是下過雨後的帳篷，也都被我放進防水袋內，確保不會波及到其他裝備。我覺得百岳這款防水的很棒的地方在於它每個尺寸的顏色都有區別出來，而且顏色也夠鮮豔，能夠一下就從大背包裡面，找到自己要拿的防水袋。

不過使用上，有一個我個人不太習慣的地方，就是因為其密封性很好，只要將開口折疊扣上後，內部空氣就會很難擠、或是根本擠不出來，導致整個防水袋變很大個，不像是之前迪卡儂的，只要在密封後將空氣擠出來即可。百岳的防水袋就要習慣在密封之前先將空氣擠出，才能減小收納空間。或是像我一樣，除非遇到下大雨，才會將開口多折疊幾次，確保防水萬無一失。不然我都習慣折一次開口就扣起來，讓開口保留一點縫隙，不會殘留空氣，反正小雨的時候，東西放在有背包罩的大背也很難濕掉。

濾水器：KATADYN BeFree Army 個人隨身濾水器 1.0L

濾水器我其實沒有太多研究，只要能將水濾到乾淨清澈我覺得都已經夠了，深入到細菌那種，我其實也很難喝出差別哈哈。所以在選擇的時候，我反而是比較在乎濾水效率，因為過去曾使用過濾很慢的濾水器，濾水一公升大概要花3-5分鐘，而且還要擠得非常辛苦！後來有朋友推薦KATADYN Befree的濾水器，說濾水效率不錯，又可過濾至 0.1 微米，有效隔絕細菌、微生物。一用之下驚為天人，濾水速度真的快上許多，官網上寫說一分鐘可以濾水兩公升，我自己實測是沒有那麼快，但是一分鐘濾個1公升以上是真的沒問題！

體驗心得

這一款濾水器就像我之前使用過一樣，的確能快速地完成濾水，雖然也是需要用力擠，才能更快地把水濾出來，但是比起其他款的濾水速度，這樣的效率已經替我們省很多時間與力氣了。而KATADYN 這一隻1L個人隨身濾水器，還有一個對個人很方便的地方，就是能夠直接用嘴巴吸，隨時在路邊看到看天池，就能補充水源，渴的時候就很方便，直接對著口喝濾過的水。

另外這次軍規版的水袋也有做強化，比起一般款更不容易摩破，過去我總是很擔心水袋會被刺破、壓破，現在有推出這種袋身加厚的款式，很適合跟我一樣很容易把裝備用壞的人哈哈。清洗也挺方便的，只要將濾心放入水中輕輕搖晃就可以清洗了，不過雖然標榜髒水也可以洗，但實際測試下來，還是要用乾淨的水才能有效地將濾水效果恢復到百分百的狀況啦～

還有這一次濾水的知識，算是沒有準備齊全。走能高安東軍的時候，在大陸池的時候看到像甘蔗汁的看天水，也是一樣直接用KATADYN過濾，沒想到濾沒兩口，濾水器就卡死了！我們事後才想通，雖然水看起來沒什麼雜質，但會變綠色就代表有很多雜質混在裡面，應該先拿三角巾初濾，再用濾水器精濾才對，不然再怎麼好用的濾水器，一定都會堵塞的！後來看到有顏色的水，灰色、草色…，反正不是透明的，我們都會先用三角巾，也就沒有再遇到濾芯被卡死，水出不來的狀況！這樣分級濾水，一方面延長濾水器壽命，二方面也能更快速濾水好水，請大家不用跟我們一樣蠢哈哈哈

爐具：MSR快速爐

體驗心得

比起一般的爐頭，MSR這一款快速爐的特殊構造，能夠將燃燒效率最大化，在最短的時間將水煮滾！對於我們這種餓死鬼來說，真的非常實用！平均把1L的水煮滾不用超過三分鐘（一般來說，用普通爐頭大概要6-7分鐘不等），不只快速還能省瓦斯！我們平均7天才用掉1.5罐的瓦斯，省下了不少背瓦斯罐的重量！我們在七彩湖遇到的協作大哥們，也都是使用這一款爐頭來煮水，你們就知道這一個爐頭多麽好用了！

萬年煮水神器

不過這一款顱頭，原本設計就是拿來融雪的，所以比較適合都只拿來煮水，不太適合拿來煮泡麵。最主要原因就是鍋底瞬間熱度很高，一不小心就會讓固體食物黏住燒焦，即便經過清洗過後，未來煮出的水也會有異味。像是我們就有再準備一個小小的攻頂爐，通常都是先用MSR將水煮滾，再用攻頂爐煮湯跟泡麵！

小背包：Sea to Summit Ultra-Sil 輕量日用背包

體驗心得

這次用的是超輕量的小包，主要就是一些單攻路線、以及取水時候使用。收納起來比手掌還小，打開時候卻有20L的空間，雖然材質非常輕薄，但是我用來裝10公升的水都沒問題，肩帶沒那麼容易扯壞，背包表層也沒想像中容易勾破，42天去一些奇怪的溪溝取水，都還沒被用破，算是非常適合想輕量化的人入手的單攻包！

手套：Outdoor Research Vigor Midweight Sensor Gloves 觸控手套

體驗心得

這一款手套原本是用來在寒流時行走間使用，讓手部不會一直冰冷不舒服。但後來走路的時候習慣帶Costco買的工作手套，一是比較耐磨，二是便宜不怕用壞。所以這一雙手套就變成營地保暖用的了，但我個人覺得這一款手套的保暖效果沒有很好，加上它雖然主打可以觸控，但是效果真的不太好，簡單的操作還可以，但如果是要打字的話，就不太容易戴著手套操作。

如果是內層手套的話，我還是比較推薦用Power Stretch材質的，之前使用起來，覺得材質更柔暖包覆，能提供更佳的保暖性！

我們在 3/27、4/12 將會舉辦兩場分享會，如果有興趣的話，歡迎點此報名！