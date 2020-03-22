「中央山脈大縱走」裝備怎麼選？一篇教你挑選適合行走的衣物（上）

今天要來跟大家分享，我們這次大縱走所使用的裝備，這是我這一次最後帶上山的裝備表，下方則是我們這次兩個人全部帶的裝備以及公裝表格，如果想要看完整清楚版，可以點圖片說明的連結，有雲端的Excel連結。

思考該帶哪些裝備上山，也是煞費苦心啊！

最初準備時，裝備打算用平時上山的一套，再加上跟朋友借一套山下備用來完成大縱走，但我們很幸運遇到兩家登山用品專賣品牌，願意提供贊助，讓我們得以順利完成。

兩家贊助品牌分別是 RockLand 和百岳。他們各自代理眾多國外知名的戶外品牌，像是RockLand 有小狐狸 Fjällräven、神秘農場 Mystery Ranch，百岳則有 Hilleberg、ZAMBERLAN 等等，這次很幸運都有體驗到，能有機會來分享這些我使用到的裝備，主要會以自身登山這幾年使用裝備去做比較，絕對百分之百真實使用心得！

P.S照片為了真實性，盡量選用此次大縱走過程中所拍攝的照片，因為後面走得實在太累，沒能力也沒精力拍出網美那種唯美的特寫照。不過還是有在大縱走結束後，趁著機會與攝影朋友上山，有請他針對一些裝備拍特寫照，大家一看就知道差異，就不再做解釋啦～

內層：Fjällräven Singi Henley 亨利領羊毛排汗衣

曾在一次冬季攀登有穿過羊毛衣，當時是在登山用品店亂逛時，店員推薦給我的羊毛衣，說是穿起來很暖，就算濕掉也有一定保暖效果。那ㄕ我第一次穿在內層，當時風很大，羊毛衣外還加上一件中層跟雨衣走上坡，到營地時整件羊毛衣濕透了，整個人冷得職打寒顫，原本以為跟排汗衫類似、很快就會乾，或像店員說的一樣，就算濕掉還是有保暖效果。

大概只忍耐了半小時，就凍到受不了，直接把羊毛衣脫掉、換上備用內層，才慢慢感受到溫暖。從此之後，對羊毛衣就留下了不好的印象，覺得它的保暖性可以被其他材質取代，不需要為了抑臭這個特點而犧牲排汗效果，後期爬山我都是穿 Patagonia 的刷毛排汗衣，有一定透氣效果，而內裏有帶一點刷毛、冬穿不會太冷。所以這一次是睽違四年，我又再一次穿上羊毛衣爬山，選擇原因：

相較於一般聚酯纖維的排汗衣，羊毛衣的一大特點就是有抑臭效果，標榜穿不臭！

這一件 Fjällräven Singi Henley 亨利領羊毛排汗衣 ，相比我之前穿過的羊毛衣，不一樣的地方在於採用美麗諾羊毛/ polyamide 混紡製成，所以會比全羊毛的保暖內層能更有效快乾，不會只單純有吸汗的功能，能在衣服吸汗完濕掉後、快速變乾，讓身體不會感到濕冷，達到更佳保暖效果。雖然羊毛衣標榜說濕掉也能保暖，但我想不管怎樣濕掉的保暖效果，一定都不會比衣服乾爽的狀況下好吧？所以快乾反而是一個很重要的特性！

好看！真的就是好看，即便山下單穿也不會突兀，適合我們這種錢全部拿去買登山裝備，結果山下都沒有置裝費的愛山人士哈哈哈

太帥到被偷拍

體驗心得

真的沒有臭味，好到不可思議，除了在第7天下大禹嶺有用清水稍微洗過衣服以外，到第42天下山這一段期間完全沒有洗澡洗衣服，一下山馬上請來接我們的朋友鑑定，除了一點草味以外，真的沒有明顯的汗臭味！

快乾效果是有比之前穿羊毛衣的體驗好很多，不過跟主打排汗速乾的聚脂纖維衣服比起來，我覺得濕掉的時候，羊毛衣還是會跟肌膚黏得比較緊，在大量出汗的情況下會比較沒那麼舒服！不過這本來就是取捨，如果要有那樣的排汗透氣效果，就不會像羊毛材質一樣，能在任何情況（乾燥/濕掉）提供保暖效果。

保暖部分我認為非常適合怕冷的人在冬季高山使用，這一款是加厚款，如果大太陽走稜線時，只要一沒有風就會暖到散發熱氣，個人還可以接受，但夥伴覺得過於悶熱，只有在停下來休息時才是剛好舒服的程度。在多風稜線上或多雲陰天，走路單穿這一件非常剛好！

如果你是屬於不怕冷、或是四季想穿的話，推薦使用 Fjällräven 這一款，是比較薄一點的羊毛衣，多混一點尼龍材質，讓衣服本身排汗透氣效果又更好，抑臭效果我相信一定不會差太多，除非你要夏天走中央山脈大縱走，不然一定夠用的。

中層：Fjällräven Keb Fleece Hoodie 彈性刷毛夾克

中層衣我認為是上衣穿搭中，差異性最大的一層，有些不怕冷的人就帶一件薄風衣，只要擋掉一點風，靠自體發熱跟內層衣服就足夠；有些人很畏寒，中層就會想要帶到軟殼類的外套，防風且具備保暖效果、甚至防一點潑水，不過就是重量問題。

我個人是不喜歡中層帶軟殼衣，軟殼為了要有一定的防風加防潑水效果，會讓衣服透氣性變差，在我眼裡中層就是要在比較冷的時候，穿著走路的衣服。如果為了很防風，搞得外面風被擋住，裡面卻變得悶熱，走起來不舒服反而不好受，加上軟殼的防潑水用途在台灣效果不彰，（其防潑水的設計，是讓歐美使用者拿來防雪濕掉滲透到內層的）

在台灣，只要昨天下過雨，走在箭竹叢裡面依然需要雨衣，這時候用軟殼衣包準內層一定會濕光光，相較起來，軟殼為了這個防潑水效果，讓衣服變不透氣，在台灣登山環境下我認為沒有很值得！

而這次會選擇小狐狸的這一件，就是想說冬天如果真的冷，走的時候加輕薄風衣可能夠用，但中途休息可能就不夠了，考量到中間休息的時候不會想拿羽絨出來穿，所以決定穿 Keb Fleece Hoodie，有些微防風，又能提供保暖，剛好適合冬天行走或是休息時穿搭保暖。最後老話一句，小狐狸的衣服就是帥！

體驗心得

保暖效果的確如事先預期一樣，非常適合在行走間的休息使用，提供足夠抗風和保暖效果。除非是在風很大的稜線上行走，不然用這一件就夠了，當時11月底在走北一北二的時候，風雨衣沒有拿出來過，天氣好就在休息時候穿上，風大、陰天的時候則是行走時使用。

不過也因為它只是刷毛夾克，保暖防風效果沒有軟殼這麼好，冬天晚上在營地的時候，還是需要多加一件羽絨，才夠暖和！

在衣服設計方面，因為其彈性布料的關係，穿起來相當舒適，不會像軟殼或是風衣那樣，因為要有強抗風效果，布料材質會偏硬（偏向雨衣那種感覺）。

話說，因為彈性布料的關係，帽子帶起來滿蠢的哈哈，會跟你的頭型整個融合在一起（如下圖）雖說這樣風的確不會灌進去，也更能好好保暖頭部啦！只好在這邊建議心動的各位，穿這件上山記得拍照的時候不要帶上帽子

這一件中層在肩膀部分還有做加強，使用小狐狸的專利布料 G-1000® 強化耐磨度，這樣就不用擔心這種纖維布料會因為跟背包摩擦而起了很多毛球！能夠安心被很重的大背上山，還不怕衣服被弄壞囉！

羽絨：Nanga SUPER LIGHT DOWN JACKET 超輕量羽絨外套

很抱歉圖片光線不太夠，通常穿這一件羽絨的時候，就是在天色昏暗之際，加上我們走得好累，沒力氣再拍好看的裝備照，還真找不到我的正面羽絨照，後面照片會用一些在家裡拍的實體給大家參考看看。

一開始，我是打算要自己去買一件 Mountain Hardwear 或是 Patagonia 的羽絨，結果在與RockLand 談贊助時，發現他們有代理日本一家很厲害、專門做羽絨相關產品的登山品牌－Nanga。確認合作贊助後，當然第一時間提說我們想要幫忙體驗這個我沒用過的羽絨品牌啦！（真的是為了幫忙體驗，絕對不是自己想要省錢！）

我原先是想要找有帽子的羽絨外套，剛好 Nanga 有出兩種版型，一個是有帽子款，但這一款填充只有65g，衣服重量卻跟我們後來選擇的這一件一樣重（270g）。而重點來了，這件羽絨量填充量達到了100g，羽絨愈多、保暖效果當然愈好，為了讓怕冷的自己能過得舒服一點，後來還是選擇了 Nanga SUPER UPER LIGHT DOWN JACKET超輕量羽絨外套，它很輕又好收納，羽絨量夠多、能夠應付冬季高山的寒冷氣候！頭部戴厚一點的毛帽加上中層帽子，就可以解決啦！

體驗心得

沒話說，在這個重量下能有這樣的羽絨填充量，保暖效果非常驚人！除了能高安有幾天因為下豪雨搞得身上裝備、帳篷濕掉時，即便穿上全部衣服還是會冷外，不然基本上這一件就能保證我們每晚的溫暖，不太冷時穿在最外層就可以，真的遇到寒流就穿上羽絨和雨衣，把熱氣全部集中在身上。

這件稍嫌可惜的地方就是沒有羽絨帽，如果穿羽絨待在戶外的話，風還是會從脖子灌進去，另外還有羽絨外層大多為了輕量化，不會採用高強度抗撕裂的尼龍，所以我和夥伴的羽絨經過這42天的洗禮，還是不小心破了一些小洞、跑出羽絨，圖片下方的白色透氣貼布，那就是我們在山上臨時補救的痕跡。

最後一點，身為一個型男登山客，不得不多填充量太多也是有壞處的，就是衣服超澎，穿起來看上去直接胖了3-5公斤！

Gore-Tex 防風防水雨衣：Tierra Nevado Jacket Gen.2 Gore-Tex® 防水外套

這次使用的 Gore-Tex 雨衣是 RockLand 獨家代理的瑞典品牌 Tierra，這個品牌聽過的人可能不多，但我相信它的品質絕對值得放進去你的購物首要清單當中，尤其是熱愛滑雪或是爬雪地的你！

距離我上次使用 Gore-Tex 的外套已經有3年之久，大部分學生上山的第一件雨衣就是像夥伴那樣帶機車雨衣上陣，我因為老爸剛好跟朋友買了一件「大特價」的Gore-Tex雨衣，在爬山初期就會使用這樣偏中價位的風雨衣。不過老實說，當年對於 Gore-Tex 觀感沒有很好，第一、外套本身非常地重，濕掉的時候更是如此，感覺水分完全被外套吸收。其次是表層完全沒有防水該有的效果，透氣也不怎麼樣，後來才知道很大原因是那件雨衣本來就放太久，讓它的材質跟塗料有點失靈。

之前可以說是因為舊的布料材質跟技術，讓我感受不到 Gore-Tex 的魅力，但這一次我穿的這一件 Tierra Nevado Jacket，是使用最新布料－GORE-TEX® C-Knit，相較於過去的 GORE-TEX® 布料，GORE®C-KNIT 重量降低了 10%、透氣性則提高了 15%。試穿的時候的確感覺外套不會厚重，那透氣效果呢？就讓我們看下去囉！

體驗心得

我們這次比較幸運，42天的路程，雨天只佔了8天左右，但其中有4天是豪雨連續一直下，所以可以來好好測試外套的效能啦！

天氣好風大也是會冷啊，穿上這一件讓你抗風無敵

如果跟我上一件雨衣（Event 布料）做比較，兩者在透氣性表現不相上下。以往 Gore-Tex 比較弱的環節，就是透氣性比較差，這次個人感覺這個新布料有在透氣跟防水間達到很好的平衡！一個不錯的地方是，這一件外套在側邊有做拉鍊、可以將拉鍊拉開，讓熱氣從旁邊散出，不會整個悶在裡面。像是在小雨的上坡路時，不可能把整件雨衣脫下來，但走起來穿著外套又會有點熱，這時候將側邊拉開一點，就能達到更好的透氣效果，不會外面下小雨，裡面下大雨！

如果你覺得這樣還不夠，側邊拉鍊還有一個更厲害的用法。相較於其他品牌側邊拉鍊的設計，Tierra 這件外套，將拉鍊範圍擴大，從腰側延伸到上臂。這樣的結果就是能做出以下的動作。將手臂整個從袖口抽出，而且必須強調，這個動作是可以在背著大背包的時候完成的。

先不要黑人問號，我知道大家會想說，我變成這樣是要幹嘛，其實就是可以變成下面那樣，讓你一瞬間從防風外套，變成防風背心，達到最有彈性的穿搭組合！走在稜線上，太陽跟風都很大，如果你總是覺得穿風衣走，防風但是太悶熱，代表你該試試這樣的組合了！

不過老實說，在上山變這樣次數不超過3次，因為下雨天不可能這樣，而如果穿風雨衣太熱，我會傾向選擇脫下來，然後走快一點維持身體本身熱度。會用到這樣穿搭的時候，通常是朋友們上來陪走，因為人多速度快不起來，又不好意思一直停下來穿穿脫脫，這時候我才會使用這一招！

防水部分，我認為只要防水係數有兩萬以上的衣服，已經足夠讓自己不會淋濕，像這次我們在走能高安東軍接七彩湖的時候，剛好一波鋒面來襲，別人家是雪山、南湖下雪，我們這邊淒風苦雨。

下雨很討厭，但藉由好的 Gore-Tex 雨衣，能讓我上半身盡量保持乾燥！這次濕掉很大一部分因素是從袖口跑進來的雨水，在行走時難免會用手去撥開箭竹或使用登山杖，一不小心就會有一點水滴往裡面流，一直持續一整天後，水分就會藉由衣料的毛細作用，慢慢往上爬，不管哪一件外套都免不了，只能在行走間盡量避免。

最後我覺得必須稱讚的地方是耐磨度！我之前的風雨衣雖然輕、只有 350g ，其表層布料卻非常不耐刮，穿個幾次就因為動作比較魯莽，不小心被有刺植物跟石壁弄到，在袖口跟腋下弄破了幾個大洞！

如果像是我們這一次重裝走這種超長天數，又會碰到一些難走的路段（草山、南三段），一不小心把雨衣弄破就會很麻煩，好險這件 Tierra 布料用得極好，能夠在雜枝叢生的艱辛路中硬闖前行、翻滾或跌倒，依然保有一件完整的雨衣！這個特性非常適合像我這樣魯莽爬山的人！

不得不說，Tierra 這件外套的配色與剪裁實在深得我心，穿起來直接帥十倍，金黃色的配色，讓你在山林顯得耀眼無比哈哈哈

褲子：Fjällräven Abisko Trousers

小狐狸的褲子大多是拼貼剪裁，穿起來修身好看

相較於上半身的選購，我對褲子的要求就比較低，因為自己下半身比較不會怕冷，只要是排汗透氣、讓我走起來舒服，然後不要穿起來鬆垮或是太卡的褲子，我接受度都滿高的。這一次到 RockLand 的小狐狸專賣店挑選時，才發現原來褲子的選擇也是一大學問啊！我記得光是長褲，就有四種不同型號，各個型號又各有不同的特色，主要是拼接與布料的差異，像是 Keb Trousers 就是在布料選擇上，使用更多耐磨的 G-1000 布料，在膝蓋、臀部等重點部位做加強，不過強化耐磨性讓它變得厚重，走起路來我不太習慣，所以後來選擇的是 Abisko Trousers，相較於 Keb 系列，它也有在重點位置作耐磨處理，但大部分區塊還是選用彈性布料，讓我穿起來不會感覺太卡。

其他系列還有專門走輕量取向，使用更輕盈的耐磨布料去搭配，這一種就比較適合走大眾路線的人使用，像我們這種要鑽箭竹樹叢、爬上爬下的，耐磨部分就稍嫌不足。

體驗心得

先說結論，耐磨真的很夠，中間在走草山摩即那一段探勘及大南三關門北那一段，感受最為強烈。那邊植披雜亂、少有人走過的路徑，沿路得不斷用身體硬擠出路來，一直被樹枝、玉山圓柏勾到，不然就是一不小心走在陡坡上，沒注意就被絆到滑倒，用屁股跟石頭親密接觸，在這樣高強度地行走中，這件褲子完全沒有破掉，頂多只有被摩到起毛球而已！

厚薄度則是非常適合冬天高山縱走使用，如果是夏天的話，這一款式就會稍嫌太熱一點。行走非常舒適，除了幾天冷氣團南下的時候，晚上單穿這一件還是會有一點冷，需要塞到睡袋裡面，白天只要一開爬，腿部是一直在保暖跟排汗透氣間獲得不錯的平衡！

只有一種情況比較困擾我，大熱天走上坡的時候，鼠蹊部還是會流汗，而我習慣將手機放在腰側的口袋，拿出來的時候，就會因為口袋內布料較薄的關係，讓螢幕都沾上汗水，使用手機前就需要先把汗水擦掉。不過這是可以避免的，像是夥伴習慣把手機放在腰包或是膝蓋上方的大袋子裡面，因為裡面還有彈性網袋，加上上方有鈕扣扣住，基本上也是能保護手機不會因為劇烈運動掉出來的！

雨褲：Tierra Back Up Gen.3 Gore-Tex® 防水長褲

下山後在整理照片才發現，雨褲根本沒拍幾張，主要是因為要用到雨褲的時候就代表天氣很惡劣了，那種天氣根本連休息都是奢侈，因為一停下來就好冷！因此也就沒啥閒情逸致拍照片了！

這次雨褲選購重點在於，能不能夠從大腿側邊拉拉鍊到褲尾，這樣的設計根本超重要，可以讓你輕鬆穿上雨褲！不然下雨的時候穿脫雨褲，還要因為登山鞋太大沒辦法直接穿上，要先脫到鞋子再套上雨褲，這根本就超級折磨人的！所以看到這款 Tierra Back Up，就知道不管怎樣我一定會選這種款式！

體驗心得

果然選用 Gore-Tex 材質，防水效果就是讓人放心！加上這一款在腳踝部分有做耐摩加厚，對於沒有用綁腿習慣的使用者來說，算是很貼心的設計，不然腳踝部分會容易因為頻繁跟樹枝花草接觸，一不小心被刺破。另外這一件雨褲為了達到無死角的防水設計，是沒有設計口袋的，像我這種不管什麼褲子都習慣有口袋的人，用起來就覺得彆扭！

這一件雨褲，主打的就是輕量且易於收納，所以布料選用 Gore-Tex Paclite® 布料。相較於Gore-Tex 或Gore-Tex Pro 系列，它比較輕，但耐磨係數相對較低，這一次我們也用實際經驗驗證了這一點，剛好在最難走的草山摩即山時遇到全台豪雨，逼不得已只能穿著雨衣雨褲在一片用樹枝、箭竹交織的蜘蛛網中前進，不斷地被樹枝刺到、絆到和勾到，經歷了兩天的強行硬闖，終於走出那一片難以忘懷的探勘路。抵達七彩湖可以好好休息一下，整頓裝備時就發現雨褲破得洞，還真是不少。主要集中在膝蓋上下，大部分都是半個一元大小的破洞。

如果你也跟我們一樣，需要走過披荊斬棘的路段，那這一件雨褲可能不太適合你，但如果你是登山新手，想要買一件好看好穿又舒適的雨褲，那這一件會是很不錯的選擇！

鞋子：Hanwag Tatra II Wide GTX 寬楦高筒防水健行鞋

最近山岳愈來愈流行輕量化路線，也因為背包的重量減輕，有些人發現穿著越野跑鞋，就能給予腳部足夠的保護，，不需要穿上登山鞋來爬山，讓自己能用更舒適的方式登山。我一度很心動，想要試試看穿越野跑鞋登山，但當時考量到我們背負的重量大概都會落到22-25公斤左右，實在沒有能力將背包重量減到15公斤以內，所以在包覆性與安全的考量下，還是選擇高筒登山鞋來完成這一次的大縱走！

這次穿的品牌 Hanwag，也是我第一次接觸，聽 RockLand 店員介紹才知道原來此品牌跟Lowa 是來自德國製鞋家族的兩兄弟，他們分別創立的登山鞋品牌，在歐洲是很知名的登山鞋品牌，但相較於熱門的 Lowa 軍靴，Hanwag 在台灣市場算是鮮為人知。

鞋子跟背包是登山裝備裡面，絕對、絕對需要親至現場試用的裝備，這兩個需要跟身體很match，只要尺寸或是版型有一點差錯，就會讓使用者非常不舒服！所以這次我們在 RockLand的店面試穿了 Hanwag 幾種不同的鞋型，最後選擇了適合亞洲鞋型的寬楦高筒登山鞋！

體驗心得

比起我上一雙高筒登山鞋，我真的非常非常滿意 Hanwag 帶給我腳踝的包覆性，即便走在崎嶇的路上，時不時會被石頭絆到翻船，這雙鞋提供了完整的包覆，不會因此輕易地扭傷腳踝！加上 Hanwag 有專為亞洲人設計寬楦鞋頭，在腳趾的部分不會被擠壓到不舒服，能夠同時兼具舒適與良好的包覆保護作用。

唯一讓我意外的小缺點，反而是防滑效果，因為這一款登山鞋跟我過去的鞋子都是使用黃金大底，照理來說，防滑效果應該差不多，但或許是因為紋路設計不同，這一雙鞋在走松針地形時，會感覺抓地力沒有預期中好，上下坡容易滑一下。除了此種地形以外，Hanwag 的登山鞋能提供足夠的抓地力，能用最少的力氣前行。

縫合處經過42天的不斷使用，還未發現有裂開或是破損的狀況，只有在皮革表面被一些尖銳的石頭、樹枝刮出幾道小傷痕，不影響其防水效果。整體來說是一雙提供舒適與安全，而且又好看的登山鞋！

襪子：ENFORMA TREKKING 中筒羊毛登山健行厚襪

當初在挑選襪子時，第一考量就是需要是羊毛襪，不然走了一整天，襪子也悶了一整天，終於紮好營，準備要脫鞋子進帳篷休息，結果卻被襪子的臭味熏得整個帳篷都是，那多不好受啊！

後續挑選的重點就是厚薄適中，不能選太薄的襪子，因為腳很容易冷。不能穿太厚的襪子，因為穿鞋子不舒服，走起來很容易太熱。後來就挑選了這一雙 ENFORMA 中筒羊毛登山健行厚襪，厚度對於冬季的高山非常剛好。

體驗心得

羊毛內層衣不臭，這點我還覺得不稀奇，襪子這種悶一整天的東西，說它會不臭？出發前我還真不相信，因為我之前的襪子也是羊毛襪，但走到第五天後，脫下來還是有一股怪味冒出，不過比起一般襪子的味道已經好聞許多，所以我這次依然選擇用羊毛襪上山。

沒想到這一次使用下來，我還真的被它抑臭的效果給驚豔到，前面十幾天用下來，都不會在脫鞋子的時候感到不好意思，因為沒有什麼特別的味道。要一直到大概第30天以後，如果當天路線比較累、又出個大太陽，流比較多汗的話，才會在脱下鞋子的瞬間，感覺有一點點味道飄出，但還說不上是汗臭味、反而比較偏向草味，這我真的很難形容，如果你家裡有養寵物的話，大概就是你去近距離聞寵物毛的味道，說不上好聞，卻也不會感到不舒服。（吸貓人士除外）

唯一覺得這雙襪子噁心的時候，就是在南一段最後幾天連續淋了三天雨下山，登山鞋裡面從來沒有乾過，走起路來像是襪子直接踩在小水窪上一樣，每一步都噗吱噗吱作響，經過那兩天又濕又悶，我們下山時候脫下鞋子的瞬間，讓每個來迎接我們的朋友馬上倒退三步，那個味道已經不是汗臭味的問題了，是霉味混合著草味，還有一點臭酸味！這個我想，即便是再貴、再高級的襪子，被這樣悶在濕悶的登山鞋走個三天，都會是一樣噁心的吧！

這就是 Part 1 的裝備介紹，如果想看背包、營地相關裝備的介紹，歡迎點這！

我們在 3/27、4/12 將會舉辦兩場分享會，如果有興趣的話，歡迎點此報名！