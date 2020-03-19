「中央山脈大縱走」竟背紅酒烤雞上去吃？縱走路線補給看這裡！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中央山脈大縱走，總長超過 330 公里，上升 27,000 M 下降也是 27,000M 左右，一路上只會下到兩次公路，這樣的路線，到底該如何補給呢？

每次遇到補給的第一個步驟，喝酒先啦！

其中會抵達公路的地方只有在大禹嶺、以及尚未開放的南橫路段，所以基本上，只有大禹嶺可以開車補給，其他地方可是沒那麼方便！不過也不可能背著 42 天的糧食上山，因此最主要的補給方式，都是在主段段路上，找到適合的補給點進行補給，但每個的人補給點跟補給方式都略有不同。

大致上在安排「一般」40天上下的大縱走時（有很不一般，花17天走完的不在此討論範圍），在出發的時候，會從南湖登山口，先背 7 天的糧食，為北一段＋北二段的食物，接下來會有以下五個補給點：

第一個補給點：大禹嶺（台八與台十四甲交界處）畢祿山 820林道出口

補給食物天數：5天，為接下來的屏風山＋奇萊連峰補給

第二個補給點：天池山莊

補給食物天數： 7-8天，為能高安東軍＋草山摩即到七彩湖補給。因為草山摩即這一段很少人走，行程難以估算，所以通常會多帶一到兩天的食物在身上。

第三個補給點：七彩湖

補給食物天數：10天，為六順大南三段補給

第四個補給點：大水窟山屋

補給食物天數：5天，為南二段補給

第五個補給點：嘉明湖避難山屋

補給食物天數：5天，為南一段補給

這些地點都是整段旅程中，相對好補給的地點，最簡單的補給點為大禹嶺，可以開車抵達。最遠的補給點為南二段的大水窟山屋，來回路程要最少三天。其中天池山莊以及嘉明湖避難山屋都有長駐的協作單位，只要付協作費，就能輕鬆請人幫忙背物資上山。而七彩湖就要看丹大林道的狀況，若林道狀況不佳，就無法請協作大哥騎機車補給，這樣的話，可是要花上最少 3 天的來回時間補給了！

大致上補給會是這樣安排，但最終的結果還是依造每個人的行程、登山理念有所不同，像是有前輩，就是希望全程自己獨立完成，所以在真正的大縱走出發前，先帶著補給品爬到預計的補給點放著。接著在後續大縱走開始時，就可以拿來使用，這方法非常累人、耗時，如果不是對著獨攀有很深的執著，可是沒辦法輕易辦到的！也有像是 16年前，我們政大的學長姐一樣，堅持整段路程只補給一次，就是在中間點七彩湖補給一次。所以他們要一次背著 20 天左右的糧食走，這也是很具挑戰性的事情，平均背包可是要到快 40公斤呢！

那我們呢？這一次我們很幸運，有政大在校生跟畢業學長姐的支援！也因為這次都是熟悉的朋友來補給，所以也在補給的過程中，發生了很多趣事，以及獲得很多意想不到的爽糧聖品！接下就一一介紹每一個補給點發生的趣事，以及補給了哪些東西吧！

Day 8 第一個補給點：大禹領

縱走隊/畢業學長的 523 登山會/ 政大山隊 另類的三代同堂

我們當時提早一天從畢祿山下來，晚上就住在大禹嶺的民宿，等待隔天中午從政大上來的補給隊！這一次補給隊除了幫我們帶上之後要吃的食物以外，還會順便帶上兩位來陪走一段的學弟！

當我們還在畢露山時，學長就傳訊息來問我說「你們在大禹嶺有想要吃什麼嗎？」想當然，在山上飢腸轆轆，早就已經想好許多清單。不過因為是麻煩學長，實在不好意思主動開口跟學長要求除了基本補給以外的爽糧，沒想到學長自己就主動問了！當然不客氣，馬上開始列一大串清單出來，清單打出來的時候，覺得有點太誇張，只好刪刪減減一下，最後就是請學長準備火鍋上來為我們加油打氣了哈哈（好像也沒特別簡單）

感謝大嘴巴學長的豪華火鍋

補給糧食總重：6 Kg （此重量都是兩人份）

附贈：大禹嶺羊肉爐火鍋、手作水果乾數包、陪走屏風奇萊學弟兩枚

Day 11 第二個補給點：奇萊稜線山屋

原本我們是排定在天池才做第二次補給，但剛好那時候有學長們要單攻奇萊主北，所以我們就麻煩學長，中間順路帶一點補給上來，這樣我們就不用從大禹嶺背那麼多爬奇萊北壁了，還剛好可以當作他們的負重訓練！是不是有夠貼心哈哈。

後來因為我們走得比原本預計的行程快，所以在預定見面的前一天，我們就抵達約定交貨的奇萊稜線山屋了！當時已經抵達登山口附近過夜的學長們，還慫恿我們下到屯原登山口一起吃個晚餐、睡一晚，隔天再一起單攻回去！說真的有點小心動，因為他們一直傳民宿吃的好料給我們看！可惡，為什麼奇萊訊號要那麼強，一不小心就會被誘惑到！

學長拿美酒好料照片誘惑我們下山

後來，還是被理智說服沒有一路跑下去吃好料，決定在稜線山屋，等他們明天上來就好。沒想到，晚上7點多，可能是學長們聚餐喝太多太 High，突然傳訊息要我們明天一早，從 3200M 的稜線山屋往下走到 2850M 的成功山屋拿補給，說他們體力不好，怕幫我們背那 3-5 公斤會走不完主北單攻！

收到訊息的當下，真的很難判斷學長到底是認真，還是喝醉在亂開玩笑！ 但為了表示我們誠意，我們昨晚也確認會下去找他們，原本以為他們大概一早 8:30 才會到山屋。結果我們隔天 6 點清醒時，看到學長們準時出發，我就問他們說我們 8:30 到成功山屋可以嗎，走第一的學長就「太晚了！」， 他們先鋒隊 7 點就會到了！看到ㄧ驚，只好趕緊吃好早餐收拾一下，出發去拿補給了！

清出一個大背拿來裝補給後，就開始趕下去找他們，大概 6:50 從營地出發，走到 7:2x 在三叉路口碰到第一個學長，超級開心的，看學長除了從背包掏出我們的補給以外，還把台啤跟雞排拿出來，感覺很像在玩闖關遊戲，找到npc就能獲得獎勵，拿完補給拍完照後，往下沿路找其他學長拿補給！

沒 5 分鐘就遇到下一個學長，一樣開開心心地看他從背包掏出什麼，結果是一罐紅酒😂，我們就想說背著下去怕弄破，在附近找個樹叢藏起來，等等上來再拿，又沒幾步又是下一個學長，一樣把他幫忙背的補給拿走，拍張照片後，繼續往下走，大概 5-10 分鐘，終於遇到主隊了！

沿路找 NPC 領獎勵！

一看到主隊，趕緊搜刮補給，還看到學長從背包掏出半雞，當下心情非常雀躍，這才是我們要的補給啊哈哈。休息寒暄一下，學長說「只剩一位學長在下面，可是他好像走很慢，你們斟酌要下去哪裡找他」，雖然我們不是很想再繼續往下，因為這些下坡路，等等都是要再走的上坡啊！但學長那邊也是有一袋補給品，不能不去啊，而且都下來了，不去接待最後一個學長很怪捏！

我們只好跟主隊分別，繼續往下走，結果不超過10分鐘，還沒到成功山屋就攔截到學長了，原本想說不用再下切了，可以往上走回去，沒想到學長翻了包包發現他把補給放在成功山屋忘了拿上來！！！

我們只好分兩隊，一隊先把裝滿食物跟補給的大背背回去營地放，再趕去北峰跟單攻隊會師，一隊下去成功山屋拿補給！最後終於將所有補給跟爽糧都拿到手，完成這一次補給驚魂記！而且最後回營地，打開帳篷還發現有一包吃過的肉乾，剛開始還想說可能是別人放錯，後來一問原來是學長塞給我們的最後餞別禮，他還很怕塞錯帳篷，好險 Hilleberg 隧道帳夠顯眼！

好料大集合

奇來稜線補給糧食總重：6.5 Kg

附贈：紅酒一罐、雞排四片、烤半雞一隻、啤酒一手、肉乾、小甜食數個、麵包兩個

Day 12 第三個補給點：天池山莊

沒錯，相隔一天又有另外一批學長姐來爬奇萊南華，不過因為南華這一隊是號稱千歲團的隊伍，平均年齡在65歲上下，實在不好意思請他們背太多。所以當時就把能高安東軍的補給拆成兩份，一份請奇萊北單攻隊帶上來，一份就是請奇萊南華的學長姐帶上！

當時抵達天池山莊的時候，學長姐還沒到。所以我們就先到房間放東西休息一下，算了一下時間，感覺學長姐應該快到了，就想說走一段路去迎接他們。結果在山莊門口就剛好迎面領隊游大哥的到來，哇他背後包超大，後來得知他一個人背了快25公斤，我們所有補給都他一個人扛上來的，實在是感激不盡啊！

晚上的時候，在山莊跟學長姐吃飯聊天，熱心的學長姐當然會問「你們還有沒有缺什麼啊？」剛開始一定是要說「沒有啦！學長幫我們帶補給上來就很夠了，哪好意思再跟你們要東西！」其實內心是很渴望，能拿到一些好料來加菜的！後來就被學長姐識破，開始把他們家當拿出來一樣ㄧ樣問有沒有什麼需要的，不小心就又多拿了 2 公斤的食物回房間放進背包了哈哈

天池山莊補給糧食總重：7 Kg

附贈：臘肉一小包、蘋果6顆、下酒小菜一包、小零食數包

Day 20 第四個補給點：七彩湖

這一個補給點，原本也是有熱心學長要組團來補給，不過後來因為時間沒辦法兜上，只能忍痛取消！雖然最後學長沒辦法親至補給，但他為了支持我們，主動幫我們找了認識的協作大哥，騎機車上七彩湖幫我們補給！

在抵達七彩湖當天下午，才終於有訊號可以跟協作大哥確認，他大概什麼時候會到七彩湖，最後大哥跟我們說他大概隔天的凌晨五點會抵達。沒想到晚上十一點多的時候突然被吵醒，聽到外面有人在喊政大縱走的在哪，我們就知道是協作大哥上來了，原本以為他們是隔天大概五點到，結果竟然這個時間來！晚上的高山冷颼颼的，原本想說明早再出去清點補給，不過大哥可能想說給完補給就要下去了，所有要我們先清點。

我們只好穿上衣服，跑出帳篷拿補給開始清點，在我們確認補給的時候，協作大哥可能覺得這時候下去會冷死，就決定在我們旁邊的帳篷睡一晚再說。原本我們確認完補給，就要準備繼續睡，結果大哥突然喊說過來吃麵啊，原來是大哥知道我們明天休息，所以就多煮宵夜，要來慰勞我們一下！所以我們就跑去他們帳篷吃起泡麵喝起酒來，吃著有放三層肉的湯麵配著十年威士忌，整個人暖呼呼好舒服！

七彩湖補給糧食總重：16 KG

附贈：宵夜一份、隔天早餐、下午茶（炸雞、煎豬排）、晚餐各一份！因為後來又有其他協作大哥上來，他們就很熱情地招待我們當天休息的所有正餐，超級開心的哈哈

協作招待的下午茶與晚餐

Day 31 第五個補給點：中央金礦山屋

南二補給兼陪走隊

原本預計是要在 Day32 時，到大水窟山屋跟南二段補給隊會合，但因為我們大南三走得比預期快，因此最後決定不跟補給隊說，提前一天到中央金礦跟他們會合，嚇嚇他們！

提早一天抵達中央金礦，當天晚上遇見久違的人群，協作鋼鐵人跟阿諾、來爬山的大哥大姐，看我好像餓很多天，趕緊把包包沒吃完的糧食全部倒給我，還請我吃晚餐，讓我在還沒遇到補給隊以前，就能好好飽餐一頓了！太感謝了！

當天一早，趁著中央金礦有訊號的時候，跟補給隊的領隊串通好，請她在有訊號的地方，跟我們匯報他們走到哪了！我準備在他們走完八通關大山以後，再沿著古道往回走，去前面堵他們！

後來算算時間差不多，就從中央金礦輕裝出發，往東埔方向走去。原本以為大概走個兩公里就會看到人，沒想到不知不覺也快 3公里，走著走著，過了一個轉角，突然發現在巴奈伊克山屋前面，有幾個人在那裡！我心想八九不離十，絕對是我們的陪走隊，顧不得古道的腰繞路很小條又緊鄰斷崖，直接跑了起來，就為了給他們一個大大的驚喜！

攔截到驚魂未定的好友們

第一手驚嚇畫面

事後跟朋友聊到，他們當時只看到一個黃色的物體，快速地朝他們移動，還以為是水路！連知情的領隊，都沒想到會是我，嚇都嚇死了！定眼一看，發現是我，腦子一時半刻還轉不過來，心想不是應該明天才會碰面嗎。那一刻大家傻掉的表情，真的讓我覺得這樣跑下來，超級值得的啦哈哈。一陣寒暄後，就一起往中央金礦走去，到了山屋以後，才是重頭戲，每個人都掏出他們特地為我們背上來的爽糧、零食，讓已經很多天吃不飽的我們，一張嘴怎麼也停不下來啊！

中央金礦補給糧食總重：2.5 Kg （只有行進糧，早晚餐跟陪走隊一起吃，重量另外分）

附贈：南二段陪走隊隊員 9 枚（含隨行大廚、背工、攝影師、搞笑男子團體）、超大包洋芋片、果乾、超多餅乾糖果、雞排、奶茶等眾多零食

Day 36 第六個補給點：嘉明湖避難山屋

在大縱走出發前兩個禮拜，原本我們已經預計要請協作，幫我們背補給到避難山屋。結果後來 523（政大山隊畢業生都會參加的登山團體）的學長姐太熱情了，決定為了我們，開辦一場嘉明湖一日單攻的隊伍，假訓練之名、行補給之實！

預定見面的前一天，在南雙頭山跟山下最後確認補給地點與時間，敲定在嘉明湖避難山屋會合。當天一早，費盡千辛萬苦從拉庫音溪山屋爬到嘉明湖，終於有訊號再次跟補給隊聯繫，得知有部分學長姐，因為太久沒上山，這次是為了我們，再次重出江湖，所以體力狀況不太好，希望我們能再往前走 2 公里，到向陽山叉路大會師。大家都為我們騰出時間、挖出裝備了，只是多走 2 公里，有什麼困難的呢，當然是義不容辭啦！

確定要再往前推一點以後，我跟子心就脫離陪走隊，一路往會合地衝去，在經過避難山屋時，有遇到幾個走得比較快的學長姐，先請他們幫我們把補給放在山屋後，我們又繼續往叉路前進。終於在叉路跟我們政大山隊的大家長－老烏鴉學長碰面了！這一位學長就是原本打算幫我們補給七彩湖，後來因事取消，但他可是沒打算在我們大縱走中缺席，因此不計辛勞，臨時報名嘉明湖的單攻隊，就是要來送幾樣好料給我們這兩個學弟妹補補身體！

跟學長姐們寒暄一陣子，就不斷被餵食，不管是他們原本自己要吃的粽子，還是預計當點心的麵包，全部推到我們面前，要我們好好吃，才有體力繼續爬哈哈。後來陪走隊以及走比較快的單攻隊員，也從避難山屋走過來向陽叉路大會師！為這次大縱走的補給行程，劃下了一個完美的句點！

我們跟補給隊道別後，回到避難山屋休息，遇到此行唯一單攻嘉明湖成功的領隊 KJ 學長，拿著一包他背上來送我們的食物，要我親手打開。當時看到外包裝是丹丹漢堡，還以為是漢堡、炸雞。結果一拆開，發現是我當時跟他許願，說很想要吃的煙燻滷味哈哈哈，真是太感謝了！

遠從台南來的煙燻滷味組合套餐

晚上在山屋也被熊出沒的裴勇俊大哥請吃晚餐，超級豐盛的一晚啊，謝謝大哥招待！

嘉明湖避難山屋補給糧食總重：9.5 Kg

附贈：南一段陪走學妹 1 枚、煙燻滷味（鴨翅、脆腸、雞腿等）、三包洋芋片、可樂兩罐、麵包數個、吐司一包、御飯糰、肉乾、鐵蛋…族繁不及備載

以上就是我們這次補給實錄，真的要謝謝大家，花費心力、時間來幫我們補給！除了這些朋友們的大力補給以外，路上也有許多好心的大哥大姐、協作給我們吃好吃的東西，讓我們能夠補充能量，堅持走下去哈哈，謝謝你們！

還想知道關於大縱走的故事嗎？

中央山脈大縱走 Part 1 北一段適應期，爬山怎麼那麼難！中央山脈大縱走 Part 2 北二段 ，崩壁走到崩潰，趕路趕到心累

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