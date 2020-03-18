新北健行必去！朝聖「淡蘭古道中路」 走在特色水路與神同行

淡蘭古道全部地圖 (圖片取自新北市觀光旅遊網)

百年淡蘭之路

『淡蘭古道』為清代淡水廳(台北)到噶瑪蘭廳(宜蘭)的主要交通道路，200多年前(西元1800-1900年間)，正值西部移民大量往東部開墾，發展出淡蘭古道北路(官道)、中路(民道)與南路(茶道)的交通網絡。

#目前北路與中路已修復完成。

與神同行：台灣朝聖之路，遇見最強的男人

台灣早期為農業社會，在村落形成時一定會設置土地公，因此庄頭庄尾、田頭田尾、水頭水尾都可以看到土地公廟的蹤影。而這位最強的男人-張福德 (福德正神)，除了我們知道的村落守護神，也是家神、農業之神、財神、墳墓守護神(后土)、山神、礦業與建築業守護神(破土安樑)，更要辦理戶政工作、兼作陰差引領亡魂及村莊內各式各樣的請託祈求庇佑。原來，土地公這麼忙啊。經過學者專家統計，淡蘭古道有250座小土地公廟，這也說明了早期先民活耀的生活紀錄。而飯糰此行的淡蘭古道中路，很幸運地一路上都被最強的男人呵護著，同行隊員無不嘖嘖稱奇這次的際遇。

#土地公基本資料 : 生於西元前1134年(周朝)農曆2月2日，姓張名福德，字濂輝，年少英俊，天資聰穎，為人忠厚，從事慈善，享年102歲。

活化石孓遺植物，雙扇蕨

崛起於侏儸紀恐龍時期-雙扇蕨，曾經遍布全球，如今僅剩下台灣南北兩端(又已東北部居多)與菲律賓地區，在世界上算是珍稀的植物。看到成熟的雙扇蕨著實幸運，不知是不是因為季節關係，我們還看見雙扇蕨不同時期的樣貌，從嬰兒到老年，姿態樣貌不一，非常可愛。

#孓遺植物 : 生物在演化過程中，曾經歷重大滅絕事件而殘存下來的物種。除了雙扇蕨，宜蘭太平山、插天山的山毛櫸也是孓遺植物喔。

雙扇蕨圖案是由蕭青陽設計, 淡蘭古道則是國寶級書法家周良敦撰寫

行程規劃

雖然還沒走過西班牙朝聖之路、日本熊野古道或四國遍路，當淡蘭古道的形象企畫也要打造出台灣朝聖之路時，飯糰就想用多日行程來規劃路線，不以單日單條古道分批來完走。因北路的路線較長也較為複雜，所以選擇先由中路開始，計畫2天1夜達成中路完走，沒想到飯糰太高估自己的腳程，哈哈哈。

淡蘭古道中路

淡蘭古道中路從暖暖為起點，翻過五分山至十分，再翻過幾顆山頭抵達雙溪(柑腳、泰平)到灣潭，然後再次越嶺到宜蘭外澳。其中暖暖、十分與外澳有火車站，柑腳、泰平與灣潭有公車，如果要搭乘公車要查好末班車時間並提早抵達公車站，小巴的載客量不多喔。

中路主線會行走的古道依序為：暖東舊道(十分古道)>崩山坑古道>北勢溪古道>灣潭古道>烏山越嶺古道>石空古道。

Day 1

區間車4138 AM06:58抵達暖暖火車站-在地人推薦超好吃大鍋貼-09:25暖東峽谷-10:20暖冬舊道-11:20嶺頭福德宮(避雨20分鐘，神蹟出現)-12:00五分山登山口(新平溪煤礦博物館&台車步道)-12:30十分老街&午餐-14:00千階嶺登山口-16:00平湖西步道下涼亭-17:10平湖溪森林遊樂區-踢到台2丙平湖公車站，神蹟再現-17:40平水公車站-18:10山明水舍民宿

吃完好吃鍋貼，接上台2丙東勢街往暖東峽谷前進。暖暖火車站到暖東峽谷要踢4.3K的公路，如果要拚2天1夜走完中路，這一段真心建議還是搭車吧，除了603公車，沒想到暖暖市區的計程車也挺多的。

#好吃鍋貼提示 : 定位『全家暖鑫店』，隔壁有一間巨林美而美。

走到一半看到對向雜貨店, 才早上9 點就入手2罐台啤當行動水 #郊山在走啤酒要有

暖東峽谷步道 & 暖東舊道(十分古道)

受到東勢溪溪水的沖刷侵蝕而形成的峽谷景觀，上游是全台灣雨量最多的火燒寮，步道也是經常性的濕滑，我們決定穿雨鞋是對的。為了要增加與走西班牙朝聖之路(貝殼)的相似性，我們以雙葉蕨的指標為主，事先下載好的GPX為輔，增添尋寶趣味 ， 找路有時候也很好玩。 在古道穿過民家菜園 ， 在路邊牆上看見指標都會讓人覺得精神振奮。

走完峽谷道步道，見大菁農場就要開始踢柏油路一直到道路終點。大菁是一種植物，生長於低海拔背陽山谷、山溝、溪邊或潮濕山地上。在還沒有化學顏料之前，大菁就是先民染布(藍染)的主要材料。暖東舊道(十分古道)一開始是楊廷理為平定海盜所開闢的軍用道路，到了後期則成為茶葉、大菁、樟腦等重要的商業運輸道路。

峽谷步道經過菜園抵達大菁農場

認識基隆五分山，是因為當時練合歡馬，子銘教練帶我們來移地訓練，單車族也很愛來。山頂的氣象站是一個指標，天氣好的時候，登高展望，海景一覽無遺。一對夫妻迎面走來 ， 已經登頂要下山，大姐說上面的風雨一陣一陣，飯糰並無放在心上，還是堅信氣象局說的天氣會越來越好。

古道的終點就是嶺頭福德宮，土地公就在五分山登山步道上，福德宮岔往左上五分山(不取) ，往右則是一路陡下到新平溪煤礦博物館。一走進土地公的屋簷下，天空馬上下起頗大的雨勢，周遭一片白茫茫。大家都在想，兩天一夜的行程就要在第一天中午於十分火車站畫下句點 。在土地公家坐客，請土地公喝沙士，吃潔西媽媽準備的超大包蘋果，曾經雨停了2-3分鐘，又落下了，加上風勢助興，像個小颱風。不知又過了多久，雨再次停了，我們決定趁這各空檔趕緊下山，沒想到就這樣一直到我們傍晚抵達民宿， 一滴都雨都沒下。

石棚土地公

土地公信仰在台灣經過300年發展，早期是用幾個石板搭成石室，隨著經濟變好，改建成小祠。 後來變成現在的小廟，有名的像烘爐地，變成具有規模的大廟。左圖的石棚土地公在台灣已經非常稀少，右圖的嶺頭福德宮是十分寮地區第一座石頭砌成的小廟，此廟建在十分與暖暖的中界點(也是最高點) ，已有200年歷史。根據記載，嶺頭土地公的信徒想要遷移廟址並擴建廟宇，但是土地公不肯離開。所以才加蓋了鐵皮屋頂，避免風化受損，也讓登山客可以在此休息。

五分山登山口就在新平溪煤礦博物館旁，沿著台車鐵道往十分老街前行覓食與補給 ， 可惜沒有遇見獨眼小僧。台車步道從新平溪煤礦卸煤場出來接回道路，此時會看到雙扇蕨指標指著左右兩邊。右轉會到十分老街放天燈的熱鬧區，左轉則是會經過十分派出所到十分遊客中心。如進入十分老街補給，可以從迴車道快炒店前，過南山橋左轉，經南山蔬活自然農場停車場沿著產業道路過台2丙高架道路就可以找到千階嶺登山口。因千階嶺谷哥上找不到，飯糰個人覺得我畫的藍線比較好找，紅線要岔到民宅的路會讓人沒有把握，很容易走錯路。

# 我個人認為有的店家把台啤哄抬到一罐50 ，有點誇張 。 請慎選店家 ， 還是有賣一罐35的 。 #郊山在走啤酒要有

此行我們跟著前輩的指引 , 如果從十分老街過去已經是繞了一大圈,建議大家試試飯糰的藍線吧

千階嶺 & 平湖西步道

千階嶺如同其名，甚至超越。前半段的陡上比十分古道還要長還要陡，圓木砌成的階梯，一開始還詩情畫意，後面看到都會怕啊。而上半天一直在尋找的雙扇蕨，就在千階嶺爬沒多久就解任務啦。是猴子率先發現的，原本還想叫已經爬比較高的我跟潔西下去看，但是往旁邊認真一看，雙扇蕨圍繞在身邊呀。是季節的關係嗎？除了LOGO上的老成葉片，小時候的雙扇蕨更有看頭。一開始就像正常的蕨類捲捲的，接下來變成小翅膀，再長一點就變成男神劉海，最後才是我們印象中的模樣。有人說中路的雙扇蕨最多最容易遇見，反而比較熱門的北路古道比較難發現，甚至幾個古道走下來都沒看到的。

眼看時間越來越晚，一路上的山頭也都放棄沒撿，離大坑山好像還有一段距離，更別說是今晚預計留宿的柑腳社區。上千階嶺步道之後，一路上都只有我們6人，約莫3點多遇到有人從反方向走來。大哥穿著雨鞋帶把山刀，打聲招呼，大哥問是要到平湖溪森林遊樂區嗎？今晚我們預計要住宿的地點是柑腳，大哥對於柑腳路程不太清楚，僅告知往前走40分鐘會遇到一個涼亭，往左岔30分鐘可以到大坑山。

走出腰繞抵達大哥說的涼亭，已經4點了，我們在這裡看到觀光客，穿著布鞋、休閒鞋，應該是車停不遠處。休息並研究地圖路線，想到大哥說的平湖溪森林遊樂區關鍵地點，與那幾位遊客的裝扮，我們應該離柏油路不遠。谷歌地圖放大研究幾遍，跟著遊客的路線走出山路，接上產業道路，下午5點多接到台2丙，路口就是公車站牌-平湖站。大家七嘴八舌地研究公車路線時，有人眼尖看到一台公車小巴迎面駛來，大家興奮地邊跳邊揮手 ， 一定要用生命把他攔下來。公車越近，那四個LED字越大，『暫．停．服．務』 ， 世界頓時變成黑白色，原以為司機是要停下來正式拒絕我們，萬萬沒想到竟是吆喝我們上車，載我們一程。才坐不到5分鐘的路程，讓我們少踢1個小時，還不用付車錢。大夥兒忍不住在車上大聲感謝土地公的保佑(還有謝謝司機大哥嚕)，讓今天的行程驚喜收場。#帶山刀大哥與司機大哥一定是土地公派來的

#柑腳社區的柑仔店, 營業到晚上10點

Day 2

08:00民宿-08:15崩山坑古道登山口-10:40出登山口-11:20壽山宮下阿丹姐的無菜單料理-12:30北勢溪古道-15:00三水潭土地公-15:15灣潭古道-16:20灣潭福德廟(旁邊就是公車站)-16:50末班車F815新北小巴回雙溪火車站

從民宿往崩山坑古道方向走去，途中經過厚雨農莊，真是貼切的名字。還發現一間很酷的磚房，如果有營業賣無菜單料理應該很棒，就像秘境飯一樣。啟程前，先到登山口斜前方有座被雜草樹木給遮住的小土地公廟(聚和宮)打聲招呼，保佑一路平安到宜蘭。

#第二天的行走地圖

崩山坑古道

崩山坑古道是連接柑腳到泰平的舊路，以前的柑腳開採煤礦，是個繁榮的小城鎮，泰平地區的居民就會沿著這條古道下山來買民生用品。古道一開始，沿著崩山坑溪走，左邊則是廢棄的梯田，大家的第一個反應就是這裡是露營的好地方，地勢平坦又近水源，村莊還有營業到晚上10點的柑仔店可以補給。一小段平路之後，步道轉為石砌階梯，緩緩上升，沿途雖然沒有發現雙扇蕨，林相依舊美麗，加上陽光的襯托非常漂亮。

崩山坑古道是個越嶺路線，路線會遇到許多岔路，均有藍天隊的標示。步道終點也是要通過私人菜園，再次接上產業道路。過民宅再走一小段，路邊都有雙扇蕨的蹤影 。 烏山幹30的木桿上有路標指示下泰平國小岔路20分鐘， 原本以為續走產業道路會比較快到泰平國小(谷哥說的) ，直到接上雙泰產業道路(公車站牌 : 太平8號)才知道被框了。

在此路口，往右是壽山宮與北勢溪古道方向，往左是泰平國小(廢棄小學) ， 從這裡去泰平國小等於還要走回頭路。而以為可以補給的太平8號雜貨店沒開，往壽山宮方向前進碰運氣，意外發現這裡有假日農夫市集，看到阿丹姐的無菜單料理，原本準備好的午餐麵包就留著當下午茶吧。阿丹姐的料理就是直接進廚房看他今天採收的食材是什麼直接點，早上才剛殺的放山雞、剛採的紅菜與山茼蒿、鮮炒段木香菇、新鮮的豆瓣魚、蘿蔔貢丸湯，連用來做滷肉醬汁的黑豬肉皮我們都不放過。吃飽喝足，再帶兩罐金牌跟黑木耳汁才願意抬起腳繼續下午的行程。#郊山在走啤酒要有

北勢溪古道 & 灣潭古道

從壽山宮踢到北勢溪古道路口也是一小段路，剛吃飽大家都懶懶的，直到他的出現~泰平那隻雞。這隻雞跟著我們走了一小段路，山友們表示 : 這就是傳說中的行動糧啊！北勢溪古道就是靠北~勢溪邊行走，以前三水潭的小朋友都是走這條道路到泰平國小上學，古道上還有一座中正橋的紀念碑 ， 應該是全台灣最小的中正橋了。才剛走沒多久，我們就知道這次無法完成淡蘭古道中路到外澳，索性也坐在溪邊玩水吧。

#既然不用趕路了,那就開始來拍宣傳照吧 (北勢溪古道攝)

三水潭土地公廟就在北勢溪、闊瀨古道與灣潭古道的交會點。溪邊的石砌小土地公廟是原址，由於溪水暴漲時總會淹水，在後面又蓋了一座大一點的土地公廟。沿著雙扇蕨指標，穿過張家莊的露營區，接上灣潭古道。灣潭古道上有個補給點，大阿姨古早味餐飲，路口處(烏山端)可見指標，其實走進古道一下子也是可以接喔，就在古道旁而已。

灣潭古道的泥濘堪稱這幾天之最，很多軟爛的泥巴，因為要趕末班車，全程一直趕路。此路段也是遇見最多遊客的，後半路段平坦好走，溪邊也愈好幾組的遊客很愜意的坐在那邊聊天。終於趕在4:20左右抵達步道終點，旁邊的灣潭福德宮還頗大間的，與土地公道謝之後，也趕緊去排隊等公車。回到雙溪市區，志宏在第一天滑倒扭傷的腳突然痛起來，讓我們都不禁讚嘆福德。除了福德正神，飯糰還發現，這兩天充滿少女時代的回憶啊！小時候的雙扇蕨根本就是男神們的瀏海，一路上有福德正神、賴神與男神們相伴，說淡蘭古道一路上與神同行，台灣朝聖之路及男神正道，只能說是剛剛好而已。(完)

完整原文 : https://nigili5.com/tansuikavalantrail-mid/