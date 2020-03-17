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宜蘭「加羅湖」遇上日出染上大片粉紅　枯水期也不減魅力

健行筆記 / 健行筆記Bear 台灣熊蓓兒

原本228連假安排了松蘿湖，結果因下雨機率>50%而取消。原本想改去中部，沒想到她隔壁鄰居的加羅湖下雨機率只有30%！！同樣是宜蘭，怎麼差這麼多？！30%應該只是陣雨，而且如果只是濛濛細雨，聽說這樣的加羅湖會更美，山友反而更愛。所以228的湖畔露營還是成行了，只是換了隔壁的湖。

行程：

D0：夜宿羅東（其實台北開車過去也才一個多小時，真不知道為什麼要有D0）

D1：10am停車場起登 ; 11:30am柵欄起登; 1:30pm水源地午餐; 3pm迷路回到神木登山口重新起登; 5pm到湖邊找不到帳篷

D2：10:30am拔營回家; 2pm一路狂奔 抵達柵欄口

小遊記：

～ 原本是安排先走松蘿後再來加羅，因為聽說加羅比較硬，被大家講得腥風血雨的，蓓兒想說要循序漸進，所以不想越級打怪....沒想到這次又是被氣象破壞了計劃！竟然先跑來加羅！！但事實證明，加羅湖其實慢慢走也還好，雖然要穿雨鞋，但整體路況算好走。如果新手有請協作包帳篷睡袋早晚餐，少了重裝更方便，離台北又近，算是很適合登山新手來練體力的路線。

～柵欄口前面有很小的停車場，沿路也有人路邊停車，但我們乖乖地選擇山下的停車場，大概要走1~2個小時才能到柵欄登山口。或許大家在非熱門時段去的話，可以試試看柵欄口有沒有停車位。 

～加羅湖步道的前半段，到處都是水管噴出的乾淨水源（很適合下山洗鞋子？！）但正經說，在神木登山口前面 距離登山口3小時左右的活水源，是這兩天一夜露營的重要補水點，腹地大，很適合安排在這裡吃午餐＋裝水。

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話說蓓兒們一到溪邊，正準備拿出水袋來裝水時，就看到一個尿尿小童從旁邊樹叢中走出來。

我們大驚：威？怎麼可以在水源地上廁所？

尿尿小童回：喔！拍謝拍謝！我有到旁邊上啦！

（你以為在旁邊上廁所是可以當麥飯石過濾到我喝的水嗎？）

害得蓓兒們翻閱重重石頭，跑到更上游去取水，山友Ｊ還因為踩到青苔摔得很慘（蓓兒尖叫得很慘！）辛苦的裝了幾袋的水後，赫然發現又有一個尿尿小童，面帶心滿意足的表情從上游走下來

我們更驚：威！？怎麼可以去水源的上游上廁所？

尿尿小童回：喔！拍謝拍謝！我有跑到很上面很上面啦！

（你既然花那麼多時間跑到很上游很上游，為什麼不跑去很下游很下游啊？！）

拜託大家爬山一定要有觀念，不要污染大家的水源！就算你到旁邊有麥飯石過濾，或是到很上游，我們也不想喝到你稀釋過的尿（雖然這次蓓兒拿出了新入手的KATADYN濾水壺 沒有業配唷！）

～因為山友們要煮泡麵，缺乏耐性的蓓兒就自己先跑了。沒想到才一出發就走錯路！

離開溪邊五分鐘的地方是神木登山口，蓓ㄦ整個被前面的太加地圖吸引住，太興奮地想說下次來走太加縱走（太平山到加羅湖）看完地圖後就繼續往前走，沒注意到地圖旁邊這麼大的登山口！

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大家都問：”怎麼沒看軌跡？“ 因為前面的路真的又大又直，讓人完全不疑有他，大概走了半小時，直到前面的兩位大姐回頭說前面沒路了，我們才開始看軌跡，才發現已經走錯很久了。

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一路折返到神木登山口，才發現怎麼那麼大的登山口會沒看到，真的是眼睛有業障嗎？

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～之前全部都平路緩上，到了神木登山口後才是阧上的開始。除了阧上，也有一些翻上翻下的倒木（下山時，看到一對小鮮肉情侶，嫩妹穿著短短的運動內衣＋白色愛迪達球鞋，顯得旁邊全身登山裝＋雨鞋的蓓兒頓時只是個歐巴桑.... 然後遇到落差比較大的路線，鮮肉男友一個公主抱 把嫩妹女友整個抱下來，旁邊單身狗的蓓兒看了以後，只能自己奮力翻倒木.... ）所以大家雖然都說松蘿加羅要穿雨鞋，真的是看個人(如果有公主抱男友，相信你穿高跟鞋也上得去)

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～因為蓓兒前面迷路了約40分鐘，重新回到神木登山口後，以為山友們已經走在前面，所以沿路狂奔，大概兩小時就殺到了湖邊。沿著湖邊跑了兩圈卻找不到山友.....帳篷在山友那裡，當時下著雨，又濕又冷，沒地方躲雨，淒淒慘慘戚戚！這時候，溫暖的阿凱登山隊出現 彷彿是為加羅湖帶來了陽光！小鮮肉協作＆嚮導非常親切的讓蓓ㄦ進帳棚換了乾淨衣服後 在雨棚跟大家一起躲雨！不但親切熱情而且高顏值！超感謝阿凱登山隊！

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但一直等到天都黑了，還沒看到山友，大家開始擔心 是不是山友以為蓓兒迷路了回去找人？（如果真的這樣 那蓓兒就得出去跪了！）最後幸好在6點半左右，遙遠的看到了頭燈，感動到差點淚奔抱起旋轉！以後還是別跟山友拆太遠，最好能定點互相等一下！

～因為連假的關係，今天的湖邊真的很熱鬧，雖然大家都喜歡安靜無人的湖，但這些鮮豔的帳篷也讓湖光山色多了一點點綴。

雖然下午有陣雨，晚上的天空開始變得乾淨，滿天的星星

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不過氣溫比預期的低很多，原本以為最近台北很熱，這裡海拔又不高，沒想到晚上竟然到零下幾度Ｃ，清晨起床的時候，發現周圍的世界都變冰雪世界啦！

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感謝山友冒著變冰棒的危險起來拍照！日出的粉紅加羅湖！

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聽說加羅湖最漂亮的是清晨起霧的時候，所以要拍照的小朋友請在7點以前起床

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竟然還有人很浪漫的在湖邊划小船，只能給他拍拍手....

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旁邊圍了一圈的冷杉

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～最近因為仍舊枯水期，湖小小的，網路上看到的豪邁池＆撤退池也沒看到，雖然偉蛋池也是滿漂亮的。

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回家路上看到一點花

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整個魔幻森林真的很美

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～～我們下次松蘿見喲！～～

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