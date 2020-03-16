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健行新秘境！賞景級「尤命神木步道」 連續下坡仍可駕馭

健行筆記 / 健行筆記宮宇君

某天打開臉書，看到「玉山懸鉤子」（註：台灣山岳界名人，不能隨便呼其名，只能用別號）的活動邀約：一個近年來發現的新秘境－尤命神木

內容很多，但是我大致上瞄到幾句重點：「道路平緩難度不高，是一條適合全家大小一起出發的賞景級神木步道...」頓時腦海中出現太平山神木步道印象，心想這個行程聽起來就很適合我家老爺，而且2月25日要去北大武山，剛好當作行前熱身，於是就興高采烈的一起報名。

一直到出發前三天，收到行前通知，然後映入眼簾第一行字：「務必攜帶→中型背包、睡墊（泡棉式佳）...」

啊！！什麼...不是親子路線嗎？為什麼要中型背包？不是晚上住民宿嗎？為什麼要帶睡墊？於是立刻LINE給魷魚問清楚行程，當下才真正體會那句至理名言的心境：不要問，很可怕！

我：慘了...我以為是輕鬆走，所以幫那個愛靠夭的報名了。

魷魚：沒關係，就讓他靠夭吧！

2月22日週六早上6點東三門集合（後來才知道因為上一梯次走到摸黑，所以臨時決定提早一個小時集合），而我大概是因為睡眠不足所以靈魂又沒跟上身體，竟然忘記帶手機出門（囧）。

大概3-4小時的車程，我們抵達登山口：觀霧樂山林道9.5K，出發前領隊郭熊還玩了一個小遊戲：每個人在小紙條上寫下這趟旅程的願望，然後放入袋子讓每個人抽出一張他人的願望，寫下回饋之後再放入袋子，再重新抽一次並且唸出紙條上的願望與回饋。

這是我抽到的紙條，很棒的願望與回饋

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出發吧！一開始就是連續陡下（但是郭熊說這不算陡下啦～～）

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一路上一直看到這個牌子，看來就是跟著它走（到現在為止我還沒搞清楚我到底去哪裡走什麼...XD）

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連續下坡

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太早出門，老爺忘記帶登山杖，還好美麗善良的副領隊借他一支，一路陡下所以少不了靠夭連連，但是有登山杖的加持，再加上身旁有年輕妹紙相伴，看來是輕鬆愜意不少，還有心情拿手機拍照。

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午餐時間

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郭熊說這是八角蓮（可是為什麼只有七個角？），他說這是解毒良方，附近還滿多的

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繼續上路，領隊說雖然我們提早出發，卻沒有比上一梯次快多少。

其實上一梯次到底走多久我也不知道，聽說出發前很多人就挫勒但，不過我因為沒有追蹤或打聽任何消息，所以滿無感的。再加上忘記帶手機，突然覺得這才是真正的拋開俗事，反正就是爬山啊！反正就是摸黑啊！不然勒...？！

雖然沒帶手機，大相機還是有帶的，趕快幫老爺記錄一下

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中級山的路大多很亂，不過這樣豐富雜亂的林相也一直深深吸引我，在某些路段的樹幹上會有紅色箭頭標記，認真看小心走都會注意到哦！

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還有奇怪的摽記（山老鼠？）

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一陣迷亂闖關之後，發現另一種路牌（表示路線正確）

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傳說中的尤命神木，就是為了來看您一眼

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喜歡抬頭看樹梢，雖然眼睛看不了那麼遠，但是沒關係，我有18-200的鏡頭啦～

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樹上這條小捲捲好可愛

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然後繼續走入一片密林

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南比林山，標高1982公尺，順路撿的（真的很順路）

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也有很多路段走在像這樣的瘦稜上

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趁機拍到領隊郭熊的超屌背包，覺得如果有一個較小的當攻頂包也不錯（誤）

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這段陡下又讓同伴們有點手忙腳亂

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我坐上石頭上拍照，然後同伴也幫我拍下這張

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喜歡這樣錯綜複雜的樹林

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夕陽漸漸西下（樹幹上紅紅的是夕照不是樹木顏色），拍下這張沒多久，我就將相機收入背包。

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不久後便戴上頭燈，進入摸黑模式。因為隊伍前後拉的有點長，狀況也有點多，領隊郭熊必須瞻前顧後的關照協助，而我剛好走在中間，於是看著他在我面前像折返跑一樣至少三次，真是辛苦了。

走著走著，突然看見黑暗中不太遠處有兩個亮亮的點在移動，很好奇那是什麼，於是用頭燈照它。才看清楚那是一對眼睛，原是一隻黃鼠狼。牠發現我用頭燈照牠，於是停下來看了我兩秒，然後就迅速離去。沒多久郭熊問我們有沒有被黃鼠狼嚇到，呵呵～～沒想到我抽的到那張願望與回饋，果真就的有好運降臨。

又順路撿一顆山頭，比林山，高度1812公尺

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好久沒有在山裡面摸黑了，晚上將近9點我們抵達營地，到底吃晚餐還是宵夜已經傻傻搞不清楚，很多同伴吃完飯就躲進帳棚休息睡覺，少數幾位還留在營火旁聊天。而我一心幻想著營火旁的「對酒當歌、人生幾何」看著只能破滅，郭熊宣布明天早上6點吃早餐，此時此刻已經將近11點，雖然我也很不識相的小聲問了：有誰要喝酒嗎？

果然都沒有人回答我，只有老爺回說我是神經病！！於是那一大包下酒專屬的垃圾食物只好再背下山，然後繼續背到北大武山狂歡？！（這是一種我是來練身體的概念）

3月23日早上5：30，被一陣悉悉簌簌聲音叫醒。吃完早餐，利用空檔好好的拍拍照。

營地位於當初日本時代的隘勇線上某個軍營遺址，所以有殘留的駁坎，還有酒瓶跟瓷碗。

看到這些腦海中第一個想到的當然是親愛的伍老師。

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出發前來張團體照

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這裡也有很多礙子

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這裡可以走到鳥嘴山跟鵝公髻山，感覺也是走到昏天暗地的行程

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大概中午，我們終於走出這片樹林，抵達終點白蘭部落

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很愛叫的小黑

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正逢櫻花盛開

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美不勝收啊！

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這兩天來，老爺一直抱怨我幫他亂報名，還不斷質疑「玉山懸鉤子」所謂的「道路平緩、適合全家大小共遊的親子路線」到底是誰說的。然後還嚷嚷著要「玉山懸鉤子」帶著妻小走一趟，他絕對不顧一切願意再奉陪一次...Orz

以整段路程來說，其實我覺得挺不錯的，只是這連續的陡下確實讓我大腿有操到（老了...）

然後隔天，我鐵腿了...距離上一次這麼鐵的記憶，是志佳陽...（完）

神木 登山 玉山

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