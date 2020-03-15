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超詳細攻略！ 一個女生獨闖兩日大霸尖山 記得準備好五百塊鈔票

健行筆記 / 健行筆記北方少女

各位山友好！接續上一篇 一個女生獨闖兩日奇萊南華 (行程介紹篇)，這次要來介紹一次四顆百岳的超值行程 大霸群峰 !!，大霸群峰路線有四顆百岳 伊澤山 加利山 大霸尖山 小霸尖山組成

大霸又被稱為世紀奇峰又因為外表寸草不生形狀特別當地居民又稱它為酒桶山泰雅族跟賽夏族認為祖先發祥之地視為的聖山第一位利用攀岩技術攀上大霸頂的是1927年一位日本人後來就架設鐵梯讓登山客上霸頂直到民國80年時把鐵梯拆除一來是因為太危險二來是尊重原住民不願攀登侵犯的聖地

無論如何到了中霸坪記得準備好五百塊鈔票 !!

五百塊上面的照片就是這張照片的樣子090130b88ad047523d829ec9f20aa6b8.jpg

我一樣是做好事前準備以及體訓

找好了解行程的24小時留守人便出發了

由於是熱門的百岳

獨攀最重要的一點!! 走在山友附近

我在99山莊遇到也是獨攀的山友

所以我們一起組隊走完

這次是從桃園中壢騎車至大霸尖山在觀霧的登山口 !!

約3小時車程 由於是100cc的車有油騎上去沒油騎下來

超不推騎100的機車 騎個五次這種路 機車就差不多要掰了

目前也有騎過125的去位於產業道路上其他百岳登山口

(之後把騎車上山的故事再寫一篇評比)

到觀霧最後一間加油站 !!無論剩多少油記得上來前先加油122縣道36K的台亞石油五峰加油站地址 : 新竹縣五峰鄉大隘村12鄰五峰247之5號不然就會跟我一樣悲劇機車用滑的下來早上6才開門 無98

因為一開始就有19公里大鹿林道要踢才會抵達登山口大部分山友都是走三日行程

行程直接幫你排好 :

D1 : 觀霧/大霸登山服務站--(5.5hr)--馬達拉溪登山口--(3.5hr)--九九山莊D2 : 九九山莊--(3.5hr)--中霸山屋--(0.5hr)--中霸坪--(0.5hr)--大霸霸基--(1hr)--小霸尖山        --(3hr)--伊澤山--(2hr)--加利山--(1.5hr)--九九山莊D3 : 九九山莊--(8hr)--大壩登山服務站

(依照我的體力給予參考時間  最後我是第二天直接踢回觀霧)

D1 重裝   D2 輕裝   D3 重裝

申請方法 :

七日前入山證線上辦理(點我)入山證也可以當天經過派出所時直接申請    入園證出發前30日至5日必須線上申請(點我)    申請入園證成功之後會自動申請山屋

抵達觀霧大霸登山服務站之後 要進去登記簽名

替代役會檢查入山入園證

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服務站旁有廁所跟停車位 抵達時車位已經滿了差不多 

好在是騎車來

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登山口管制門 登記完直接走進去就好了

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路況很不錯 天氣也不錯 幾乎都在樹林陰影下

雖說有19公里路程 但是一路平緩

漫步在裡邊實在很舒服(不過腳很可能起水泡要注意)

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沿路也會有水源 !! 冰冰涼涼的很舒服

踢完19K大鹿林道會抵達這片廣場 

也就是登山口 大部分山友會選擇在這吃午餐

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接下來下切捷徑會直接到工寮然後就是馬達拉溪橋(登山口)

馬達拉溪古吊橋已經斷裂 走過去後會看到遺址

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過了橋之後沒多久林相會開始改變

會進入巨木林 碎石坡 這一段很美 很美 !!

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抵達99山莊的時候發現有秘密基地有訊號(可以問莊主在哪XD)

在99山莊附近還見到母帝雉本尊 !! 

可以找看看帝雉喔 !!

山友驚呼以為是雞 超可愛 !!

山莊也有彩虹相伴 實在太幸運啦

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夜宿兩晚99山莊屬於A級入門行程(200/晚)

夜宿中霸山屋一晚屬於B級行程(免費)

到了山屋現場付現200一晚

可以告訴莊主第二晚再決定要不要住

而我是抽中兩晚99山莊

卻提早猛踢下山(第二天走了44K真低走到天荒地老)

大多山友都會選擇住在99山莊

99山莊床位有200個  也有廁所跟洗手台

搭伙剩下的食物會分給不是包團的登山客

所以我的泡麵晚餐又加菜惹 :D

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凌晨三點起登 這是走到一半天開始亮的時候拍的 已經可以看到大小霸了 !!

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過了這一段之後 柳暗花明又一村

會開始看到高山草原 !! 超級美2e8fb546daebaa8a2515594982e5f2ac.jpg

再來就會到中霸山屋了 ! 兩日往返重裝到中霸山屋的路線屬於B級 到這裡也離大霸不遠了

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過了這之後就會到中霸坪 五百塊鈔票的景色就從這裡拍

可以狂拍大小霸

最後1.1K到霸基(30分鐘)

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到了霸基之後 沿著山壁走繼續走半小時抵達小霸

小霸沒有三角點 拍照也是很玩命 小心一點呀 ~

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原路返回霸底 前往伊澤山跟加利山

霸底往回看的景色超級美 還有高山小湖泊

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2.5K後抵達岔路口

伊澤山跟加利山是超級經濟實惠順便撿的山

一路都算緩坡 而且很快就到了 !!

伊澤山展望很不錯 !!

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到了岔路口之後走加利山 這裡就比較難走一點天氣也變差了

看到有人在加利山紮營的痕跡

加利山展望比較沒這麼好 此時已經起大霧

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然後原路返回

到九九山莊休息過後

四點起登返回登山口

然後隔天一早再騎三小時回中壢

感謝這次陪伴我的山友 

讚 !!

好啦 !! 今天的分享就到這裡

如果對於攀登大霸有任何問題歡迎提問唷 !!

敬請期待下一篇 :D

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