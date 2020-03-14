上上下下練腳力！ 增加抵抗力 台中相思圓木棧道登山人潮變多了

大坑一號步道，沿途多為石板、水泥路、圓木棧道，單程約有1.5公里，大坑二號步道則為產道、碎石階、圓木棧道，單程約有1.2公里。

這天和朋友相約至大坑爬山，本來選了輕鬆的9.10號步道，待大家一坐上車聊了幾句後，最後轉了彎，來到大坑一號步道。

大地園藝承攬了第一步道周邊，環境清潔綠美化及設施修繕維護。

沿著停車場前的步道前進。

天氣還不錯，雖然有點涼意，太陽照著還是舒適的。

來到體訓場

一旁短暫的木棧道，接續至休憩涼亭

央請朋友示範一下體訓場的設施好讓我們拍照

我們在體訓場小小玩樂了一下，反正也不趕時間

來到步道岔路口，除了在停車場有洗手間外，體訓場這裡也有設置，挺便利的

大坑12條登山步道，6、7、8、9、9-1號步道較適合男女老少攀爬，屬於親民型。1至5號及5-1號、10號步道對登山客較有挑戰性，具有陡坡，適合平常有運動的人。

接著，就是一路上上下下的相思圓木棧道

隨著拍照玩樂，來到一號步道盡頭

岔路口，左轉則是涼亭休息處(一號步道盡頭)，右轉不確定前往何處

涼亭旁設置了護欄，站在這裡望向台中市區，天空則是淺淺灰灰的藍

一旁的溫度計顯示當日是12度，在涼亭休息的時候有些涼意，還是要穿上外套

在涼亭和山友聊了許久，本來想原路折返，最後循著二號步道回程

先前往至行易亭

自從武漢疫情後，為了增加抵抗力，走出戶外爬山的人變多了，涼亭處不少山友在這裡休息

上山的相思圓木棧道，下山還是要小心走，畢竟沒有登山杖的輔助，兩旁的扶手及繩索就幫得上忙

我們沒有時間的壓力，邊走邊拍，似乎也沒那麼累人

休息處

發現了這條步道

也是由企業(矽品精密)所認養維護

幾個展望點休息，吹著舒適的山風，走著走著，來到步道出口

陡峭的階梯，近80度的好漢坡，對喜歡登山的山友是挑戰，對新手說不定就望之卻步了，不過既已上山，多半還是能努力克服完成的 ^.^

城市漫遊。 gina