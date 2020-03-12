山海景色+鐵路美景全都有！一日騎走「淡蘭古道」 鐵道、單車、健行三重體驗

楔子

淡蘭古道北路遍布於台灣東北部丘陵地域，路網錯綜複雜，可組合成多種走法。在分別走完淡蘭北路2條主要路線及參加古道達人吳雲天道長的私房行程後，再重新把這些路線做一次消化整理，利用現有的交通及在地資源，濃縮為可以結合鐵道、鐵馬及健行的一日淡蘭古道長程騎走行程，復刻雲天道長淡蘭古道長距離健行自行車體驗的概念，讓山行更加多元豐富。

▲東部鐵路宜蘭線（鐵道）

▲猴硐舊隧道（鐵馬）

▲嶐嶺古道（健行）

行程規劃

台北(272自強號)→瑞芳火車站(轉騎Ubike)→瑞猴自行車道→猴硐火車站（還Ubike）→健行翻越金字碑古道(猴硐→金字碑→奉憲示禁碑→牡丹)→慶雲宮(騎乘自行車)→牡丹火車站→雙溪車站(午餐30分鐘)→貢寮火車站→田寮洋濕地→草嶺舊隧道口→健行翻越嶐嶺古道(水頭土地公→石城山→土地公鞍部→石城火車站 (搭乘區間車北返)

▲利用乘車時間再翻閱一下今天要走的路線(淡蘭古道-目前最暢銷的官方出版品)

大河風光

淡蘭古道為北台灣璀璨百年的見證，也是行政院核定的國家級綠道，本次活動規劃由官方版淡蘭北路的起點瑞芳(舊稱「柑仔瀨」)開始穿越時空之旅，一次飽覽北台灣的溼地森林、農家田園及鐵道山徑，由瑞芳騎著Ubik沿著基隆河深入山區，欣賞大河風光，沿途因自行車道貼近鐵道，時不時可以看見列車疾駛而過，途中在員山子分洪道（即荢仔潭）觀賞基隆河在此大轉向，由南北向轉東西向，形成深潭，因狀似如袋，取台語諧音「荢」而得名(此地也是淡蘭古道由河運轉陸運的轉運站)。

▲由瑞芳火車站租Ubike開始本日行程

▲瑞芳Ubike租借站就在車站左邊，共有44輛車位(瑞峰橋另有44輛)，假日早上租借沒有問題。

▲由瑞芳車站前左轉明燈路，至瑞鋒橋右轉過橋後左轉沿基隆河入山。

▲基隆河岸風光

▲瑞猴自行車道猴硐舊隧道

▲員山子分洪道（即荢仔潭）

▲瑞猴自行車道幾乎與鐵路平行，時不時可以看見列車疾駛而過。

▲在猴硐車站旁的Ubike租借站還車(有48輛車位)，結束第一階段50分鐘的騎乘。

馬偕之路

在貓村猴硐歸還Ubik之後，開始由金字碑古道翻越三貂嶺至牡丹，一路緩上進入山林，踏上長滿青苔的蜿蜒山徑，遙想自己是個隔著時空追隨馬偕醫師步履的旅人，神遊在馬偕往返於淡水廳與噶瑪蘭間的百轉千迴裡，途中會經過清朝台灣總兵劉明燈於北巡時所留下的金字碑，及古道最高點探幽亭所立的奉憲示禁碑（意指禁止濫墾與伐木，為台灣最早的環保碑文），為這條淡蘭古道上珍貴的歷史見證。

▲整裝由猴硐火車站出發，準備翻越三貂嶺至牡丹。

▲回頭右轉跨越介壽橋後左轉依金字碑指標前進

▲沿大粗坑溪深入三貂嶺山區

▲金字碑古道登山口

▲沿著石階拾級而上，彷彿走進深邃的歷史長廊

▲長滿青苔的石階及古樸的石板橋讓古道更顯得幽靜淡雅

▲同治六年(1867)冬，台灣總兵劉明燈，率兵北巡，由淡入蘭，有感於先民開疆拓土之艱辛，與山道雄偉磅礡之風景，在古道題下「金字碑」(高約240公分，寬143公分，邊框飾以蓮花條紋，碑額並有雙龍托珠圖案，碑字與碑龕以金箔黏貼，故稱作「金字碑」或「金字牌」，已被列為國家三級古蹟)。

碑文：「雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開。大小雞籠明積雪，高低雉堞挾奔雷。穿雲十里連稠隴，夾道千章蔭古槐。海山鯨鯢今息浪，勤修武備拔良才。」

▲古道越嶺點探幽亭，前有奉憲示禁碑（清咸豐元年，西元1851年）

▲金字碑古道牡丹端登山口(慶雲宮就在左邊不遠)

單車練習曲

抵達牡丹端登山口慶雲宮後，再換上風火輪馳騁在牡丹、雙溪、貢寮至福隆的鄉間小路，在甫結束一段辛苦山行之後，乘風飛揚漫遊古道上四個各具特色的古樸小鎮，欣賞沿途雪山尾稜的綿延山色，及牡丹溪與雙溪潺潺溪流，令人暢快不已。其中因牡丹至雙溪間的「牡丹坡」為台鐵宜蘭線坡度最大的路段，牡丹車站為了降緩火車行駛的坡度，特別設計「半月型岸式月台」與「120度大彎道」，另外在雙溪魚行道路往貢寮間的最高點，可以拍攝到火車出隧道的精彩鏡頭，均是鐵道迷們拍照的私房景點。

▲經由在地文史工作者吳杉榮老師協助，租借貨車載運福隆的腳踏車至慶雲宮，開始本日第二段騎乘。

▲牡丹車站南側的宜蘭線路段，為台鐵各路線中坡度最大的路段，為了降緩火車行駛坡度，牡丹車站內規劃了一個呈120度的大彎道，為著名鐵路攝影景點。

▲牡丹溪及牡丹老街

▲雙溪（牡丹溪與平林溪）匯流口

▲濃濃的人情味-奉茶文化

▲現在流行穿越劇，想像一下百年前先民也曾在此眺望遠方的雪山尾稜，估算著再過不久翻越那道稜線之後，即可抵達噶瑪蘭。

▲魚行道路最高點觀賞火車出隧道(鐵道迷的私房攝影點)

▲出雙溪老街後是一段很吃力的爬坡道，過了最高點終於可以開心的下坡了。

▲巧遇一列火車越過雙溪（運氣真好）

▲貢寮火車站（其後至福隆火車站會經過台2線濱海公路，來往車輛較多，為此行最危險騎乘路段，安全考量，不拍照）

▲舊草嶺隧道口還車，結束第二段2個小時的騎乘。

入蘭孔道

自行車行在舊草嶺隧道口畫下句點，沿著水泥產道往嶐嶺古道方向前進，會經過七星堆（相傳為凱達格蘭族的祭壇）及內隆林街土地公廟，接著就正式進入嶐嶺古道循稜緩步而上，約莫20分鐘即可來到古道越嶺點水頭土地公，海岸線近在咫尺，由此再循稜往石城山方向前進，不到30分鐘可抵達一處面東的展望點，可遠眺龜山島及蘇澳海岸線，並俯瞰此行的終點石城漁港和舊草嶺隧道南口，這裡也是台灣鐵道的最東端，可眺望古道與鐵道的交會點，再往上走一小段，即為石城山，擁有360度的極佳展望，可以眺望雪山尾稜的優美稜線，及淡蘭北路最精華的牡丹山、燦光寮山稜線，在時空交錯下，滿足的慢慢由石城端入蘭，在石城漁港欣賞夕陽餘暉灑在龜山島海面，搭上火車結束一日騎走淡蘭的完美旅程。

▲由舊草嶺隧道口旁產業道路上行，至此叉路口要右轉內隆嶺街(我們不小心走錯路折返)

▲七星堆(由巨石磊疊而成，神秘的巨大結構，令人稱奇）

▲嶐嶺古道登山口（有雙扇蕨的官方路標）

▲不到20分鐘就來到越嶺鞍部(水頭土地公)

▲往左循稜往石城山方向前進，不到30分鐘可抵達一處面東的展望點，此處可眺望古道與鐵道的交會點（鐵道的開通，讓古道失去了交通價值，由這個觀點來看，此處也可以說是古代與現代的交會點）。

▲遠眺龜山島及蘇澳海岸線。

▲在空中盤旋的大冠鷲

▲眺望雪山尾稜的優美稜線及福隆海岸

▲返回鞍部往南下切至石城(為噶瑪蘭八景「嶐嶺夕煙」的所在）入蘭。

▲結束本日34公里的淡蘭古道長程健走。