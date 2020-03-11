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初登苗栗第一高峰！「加里山」五星級氛圍 杉林步道相伴清新脫俗

健行筆記 / 健行筆記幸福拾光

剛走過幾條郊山步道，估計腳力已「足」堪負荷，便趁著好天氣，來攀爬這耳聞已久的名山—加里山。

說加里山是座名山，源於有關它的盛名：步道是五星級，苗栗最高山，泰雅族與賽夏族聖山，一等三角點…。這麼多名號，自然無愧名山之譽。但即使如此，從南部上來也是一趟遠路，故遙望至今方得一見。

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來到登山口，冬陽已照亮山頭，而氣溫仍低，寒意凜凜。停車場旁，櫻花李花無畏冬寒，滿樹綻放，這山中清晨的第一道美景，格外清新珍貴。

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櫻李鮮美花色裡，踏上加里山五星級杉林步道。一路盡是蒼翠的杉木陪伴左右，這氣息與氛圍自然也是五星級。

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不久就來到風美溪，雖沒有盈盈水流，巨石清潭仍是山谷脫俗的景緻。稍略停歇觀石親水，更增山旅情韻。

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過溪仍是濃密杉林，經過了大石休息處，

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行過林意幽幽的小橋，

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來到１.５K處。

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走過殘留的台車軌道，

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避難山屋座落步道旁。

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山友刻意懸掛的姑婆芋果實，未見植株，一時迷惑了人。

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繼續步上天然的山徑

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葉型優美的植物閃耀陽光中

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路標之一

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來到巨石堆疊區的木橋

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林中巨石也是美景天成

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抵達最具挑戰的路段，遇見一位臺北來的山友。他是常客，告訴我假日的加里山得排隊上山，還建議可於春夏時來此拍攝一葉蘭,水晶蘭。雖說心中即刻浮現一葉蘭高雅的芳容 ，不過那或許是個遙遠的夢，我還是先面對這一段陡峭的攀爬路段吧！

臺北山友

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岩壁邊巨木蒼勁矗立，彷彿對著登山客招呼：小子們，歡迎接受挑戰！

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攀石而生的樹木則好似提醒山友們：要小心抓牢！

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一小段平緩路

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喘口氣欣賞山景

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仍是陡上

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山路雖艱鉅難爬，也不忘看看身旁景物：

冬日裡的紅葉

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東邊的山巒

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西邊的丘豁

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枯木與藍天

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凌空伸展的枯枝伴著無盡的層層綿延山巒，蒼茫中卻透露出無限生機。

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美得宛如一幅油畫的枯木叢

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姿態優美的枝幹後，隱約可見山下的紅塵。

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也有枝葉密生的，枝枒交錯伸展好似婆娑舞者，美麗盎然。

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結著紅果實的植物

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遒勁有力的樹頭

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就在枯木與山景交映中，一路手攀腳蹬，喘息聲夾雜汗水味，小心翼翼的登上加里山，此刻真該高聲歡呼！不過好幾位山友在上頭 ，這份喜悅且暫時收藏著 ，先好好觀賞一等三角點的無限風光吧！

極目四望：

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苗栗的山川城鎮皆在眼下羅列

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東方的群山也層層並排，一等三角點自是氣勢非凡！

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看看山頭上的榮耀居民：

當榮耀居民想必得經風霜雨雪磨練：

老幹蒼枝

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紅葉與藍天

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松蘿掛滿樹枝

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休息後，再仔細瞧瞧加里山，因為不知何年何日能再相見。

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回程：

山頭結著紅色小果的植物

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越過風美溪

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下到登山口的杉林。

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加里山，再會了！期待一葉蘭開放時節，有緣再相會。        

經過鹿場部落，村裡的櫻花正盛開，可惜山頭已遮住陽光 ，只能走走看看。

對面應該就是山友說的大崩山

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部落屋舍

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李花如雪

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路過神仙谷，原本無意停留，因為多年前已來過兩次，但仍被入口處紅艷的櫻花吸引，順道又走了一趟。

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遠山近嶺將櫻花襯托得更加嬌豔動人

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櫻花與民宿

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步道上的貓咪

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神仙谷

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沒有澎湃水勢，但涓涓細流一樣清新迷人。

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神仙谷吊橋

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豐水期的神仙谷【100年七月拍攝】

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加里山初登，像見一位既熟悉又陌生的朋友，有些忐忑，當然也有想像與期待；會晤之後，那分忐忑化成摯情，而山永遠以它真實的面容，回報愛山人的想像與期待！

步道 登山 美景

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