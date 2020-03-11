初登苗栗第一高峰！「加里山」五星級氛圍 杉林步道相伴清新脫俗

剛走過幾條郊山步道，估計腳力已「足」堪負荷，便趁著好天氣，來攀爬這耳聞已久的名山—加里山。

說加里山是座名山，源於有關它的盛名：步道是五星級，苗栗最高山，泰雅族與賽夏族聖山，一等三角點…。這麼多名號，自然無愧名山之譽。但即使如此，從南部上來也是一趟遠路，故遙望至今方得一見。

來到登山口，冬陽已照亮山頭，而氣溫仍低，寒意凜凜。停車場旁，櫻花李花無畏冬寒，滿樹綻放，這山中清晨的第一道美景，格外清新珍貴。

櫻李鮮美花色裡，踏上加里山五星級杉林步道。一路盡是蒼翠的杉木陪伴左右，這氣息與氛圍自然也是五星級。

不久就來到風美溪，雖沒有盈盈水流，巨石清潭仍是山谷脫俗的景緻。稍略停歇觀石親水，更增山旅情韻。

過溪仍是濃密杉林，經過了大石休息處，

行過林意幽幽的小橋，

來到１.５K處。

走過殘留的台車軌道，

避難山屋座落步道旁。

山友刻意懸掛的姑婆芋果實，未見植株，一時迷惑了人。

繼續步上天然的山徑

葉型優美的植物閃耀陽光中

路標之一

來到巨石堆疊區的木橋

林中巨石也是美景天成

抵達最具挑戰的路段，遇見一位臺北來的山友。他是常客，告訴我假日的加里山得排隊上山，還建議可於春夏時來此拍攝一葉蘭,水晶蘭。雖說心中即刻浮現一葉蘭高雅的芳容 ，不過那或許是個遙遠的夢，我還是先面對這一段陡峭的攀爬路段吧！

臺北山友

岩壁邊巨木蒼勁矗立，彷彿對著登山客招呼：小子們，歡迎接受挑戰！

攀石而生的樹木則好似提醒山友們：要小心抓牢！

一小段平緩路

喘口氣欣賞山景

仍是陡上

山路雖艱鉅難爬，也不忘看看身旁景物：

冬日裡的紅葉

東邊的山巒

西邊的丘豁

枯木與藍天

凌空伸展的枯枝伴著無盡的層層綿延山巒，蒼茫中卻透露出無限生機。

美得宛如一幅油畫的枯木叢

姿態優美的枝幹後，隱約可見山下的紅塵。

也有枝葉密生的，枝枒交錯伸展好似婆娑舞者，美麗盎然。

結著紅果實的植物

遒勁有力的樹頭

就在枯木與山景交映中，一路手攀腳蹬，喘息聲夾雜汗水味，小心翼翼的登上加里山，此刻真該高聲歡呼！不過好幾位山友在上頭 ，這份喜悅且暫時收藏著 ，先好好觀賞一等三角點的無限風光吧！

極目四望：

苗栗的山川城鎮皆在眼下羅列

東方的群山也層層並排，一等三角點自是氣勢非凡！

看看山頭上的榮耀居民：

當榮耀居民想必得經風霜雨雪磨練：

老幹蒼枝

紅葉與藍天

松蘿掛滿樹枝

休息後，再仔細瞧瞧加里山，因為不知何年何日能再相見。

回程：

山頭結著紅色小果的植物

越過風美溪

下到登山口的杉林。

加里山，再會了！期待一葉蘭開放時節，有緣再相會。

經過鹿場部落，村裡的櫻花正盛開，可惜山頭已遮住陽光 ，只能走走看看。

對面應該就是山友說的大崩山

部落屋舍

李花如雪

路過神仙谷，原本無意停留，因為多年前已來過兩次，但仍被入口處紅艷的櫻花吸引，順道又走了一趟。

遠山近嶺將櫻花襯托得更加嬌豔動人

櫻花與民宿

步道上的貓咪

神仙谷

沒有澎湃水勢，但涓涓細流一樣清新迷人。

神仙谷吊橋

豐水期的神仙谷【100年七月拍攝】

加里山初登，像見一位既熟悉又陌生的朋友，有些忐忑，當然也有想像與期待；會晤之後，那分忐忑化成摯情，而山永遠以它真實的面容，回報愛山人的想像與期待！