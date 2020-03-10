一路上都是雲海！美景相隨　挑戰「畢羊縱走」的辣度

走完畢祿縱走，心裡一直縈繞著一句話：『縱走時流的汗，就是當時報名時腦子進的水』。

一直覺得畢羊縱走不是我會去報名的行程，But，人生就是這個『But』，在莫名其妙的情況下，我居然報名畢羊縱走的行程，然後，就在一路的陡上、七上八下、抖X100下走完了，然後現在整個人在下半身幾無生機的情況下打這篇心得。

這次的行程，第一天早上才從台中出發，直接到820林道口，踢8公里輕鬆的林道到畢祿山登山口營地住一晚。這個林道很輕鬆，幾乎全程平坦好走（但如果是單攻，回程應該會很煩躁），走起來沒有太大壓力，踢著踢著就到了，沿途開心拍照，也沒有什麼展望，就是找路邊覺得不錯的地方拍，當然也不能錯過長年駐紮的機車大哥。

挑戰就是從第二天的凌晨開始。原本想說，就1.6公里，即使要陡上800公尺，已經走過志佳陽的我，換算一下，好像也沒有志佳陽的恐怖，而且也就1.6公里，應該牙一咬就上去了。但說真的，每座山有每座山的特色，不是用高度、距離就可以換算出來的。走著走著，居然來個『大牆壁』，還好，這時候正處於鬥志還算高昂的時候，沒多久全團20人全員上牆，繼續前行。

1.6公里，從凌晨3點開始走，走著走著，走到6：20左右就來到三岔路了，放下背包，走到三角點。雖然看不到日出，但沒關係，日出看得到我。迎接我的是滿滿的雲海跟在雲海中矗立的山頭。

不過，登畢祿山真的就是全程裡面最為輕鬆的一段行程，在你還沒有感到多麼疲累之前就登頂了。

然後，接下來就開始讓人感受到什麼叫做畢羊縱走的辣度。

從畢祿山到羊頭山共計3.8公里，其實，這個距離僅僅只到三岔口。而且這個3.8公里，會經過鋸山連峰，七上八下，沒走之前只是形容詞，走的時候會變成死去活來的同義詞。真的很累，但景色也真的很美，一路上就是雲海、雲海、雲海，每個景色都讓人駐足不前（事實是走不動藉機休息），但這段路，雖然就3.8公里，我卻足足走了將近5小時，近中午時才抵達三岔口，到的時候已經快要沒力了。

從三岔口到羊頭山還需要1.1K，來回要1.5-2小時左右（我就2小時）。沿途沒有什麼展望，都在林裡，而且一開始的200公尺，一直下一直下（我的心情也一直下，這代表回來要一直上一直上），最後200公尺，來個一直上，嚮導說，就你家兩層樓的高度而已，什麼啊？誰家的2樓這麼高啊？不過，就是會走到。

我們居然從對面的山頭走過來了。

回到三岔口，接下來就是最後的大魔王。

走過志佳陽就知道，志佳陽真正辛苦的不是上，而是下。落差大、樹根滑、石頭大，完全就是以殘害膝蓋為目的。羊頭的下坡就是同樣的概念。3K從頭下到尾，抖下抖下抖下抖下，就是一路抖，然後一路想，怎麼有瘋子會想要走這段路上山？（結果還真不少）上來後，還要下去，3K，足足走了3小時，中途停了好幾次看著遠方想，自己的腦子當初是被門夾了嗎？

心裡想著，不要摸黑、不要摸黑，在最後的1K開始卯起來走，當然也滑倒不少次，最後走出來時，發現還送了一小段垂降，心裡實在^%#$&^#$&#$&*$，不過，沒有摸黑，總算是有點小小進步。

畢羊縱走，雖然是累到一個不行，但美景相隨，很值得，但跟志佳陽一下，有過就好！