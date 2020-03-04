360度無敵視野！從藍海到白海 體驗被「基隆山雲海」包圍
緣起
基隆山向來是東北角的地標，以磅礡的氣勢矗立在海岸線上。從半屏山可以清楚看見那獨立於群山之外，卓爾不群的身姿。
山頂有著３６０度的視野，整個東北角盡入眼簾，看山／看海，一次滿足！除此之外，這裡還有季節限定的芒花，以及運氣好才能遇上的低海拔雲海。記得那次原本是要爬基隆山，結果卻在茶壺山見到難得的奇景：蔚藍的大海變成白色的雲海，基隆山成了一座遺世獨立的孤島。
有些事情一旦起了頭，好像就停不下來了......看照片時心裡總想著，不知道在上面被雲海包圍是什麼感覺？去年看過陽明山的雲海後
今年就到基隆山看雲海吧！聖誕日又是一個暖冬，少了寒冷的東北季風，感覺一點都不像是東北角啊。
雲海真的出現了，不過是在遠方的七星山旁。
聖華倫泰日
根據過去的經驗，今天出現低海拔雲海的機會很大。
先記錄雲海前的對照組。１１：５６ 基隆這邊飄著幾片可愛的雲，是天使遺落的羽毛？
１２：０５ 鼻頭角方向是連接到太平洋，一望無際的蔚藍大海。
接著就是耐心的等待了。早場的遊客逐漸散去，最後只剩下一個帶了本書卻忘了帶食物，餓著肚子的傻子。還好山頂上有座涼亭，可以避開中午的烈日。１２：５９ 水氣從基隆嶼開始升起，漸漸底吞沒了陸地。
１３：１２ 然後毫無聲息地，朝著基隆山蔓延過來。
可能是飢餓感讓我變得不耐煩？我決定從支線往下走，看能不能更接近雲海一點。支線步道位於背風面，坡度不像主線那麼陡，而且除了芒花外，也有些樹木生長。１３：３０ 走出樹林抬頭一看，雲霧已經近在眼前。
１３：３３ 雲海迎面襲來，比我預期的快。
１３：４０ 洶湧的平流霧流瀉而入，很壯觀的場景。
餓著肚子頂著太陽匆忙的趕回山頂，感覺氣力差不多用盡了。經過一番曲折，總算讓我見到，覆蓋在藍色大海上，連綿不絕的白色雲海。
不過這時候還不到休息的時刻，因為另一邊同樣精彩。只見雲海如海嘯般衝進山谷中，接著向上揚起浪花。而且不像潮水伴隨著巨大聲響，這是一場悄然無聲，慢動作播放的雲海大戲。
我靜靜的觀賞這久等的一刻，可是卻一直聽見身體傳來又渴又餓的心聲。所以這次沒有多作停留，像觀光客一樣，拍完照就準備下山。１４：００ 雲海像是上漲的潮水，快要看不見五分山了。
１４：２１ 在底下的涼停休息，眼見天空即將被雲霧遮蔽。
１４：２８ 從陡上的石階往下望，是被雲霧壟罩的山城。
１４：３４ 今天揹上來的鉅著
提醒
跟陽明山的雲海相比，基隆山由於海拔較低，又靠近海邊，所以變化會更大。有時候雲端與霧裡的距離，就像理想與現實的差距：只差一點卻是兩個不同的世界。
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