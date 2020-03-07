冰天雪地走斷崖！ 流浪「干卓萬」 霧淞雪景最漂亮

干卓萬號稱四大障礙.如果在冰天雪地走斷崖.簡直是玩命.我們背了10天糧食.且戰且走.有受困的心理準備.還好只有薄雪.不用冰爪也可以輕鬆應付.但是放棄了十八連峰的卓社大山.冰天雪地的干卓萬真的好美.這裡我來了十幾趟.這次霧淞雪景最漂亮

乳型峰營地已經有不少積雪

第二天干卓萬山一片白茫茫.2位隊友怕斷崖危險.自行撤退回萬大林道

遙望十八連峰.連續10天都好天氣.在這附近鬼混了10天

走這種地形說不怕是騙人的

能高安東軍的稜線美到好夢幻

牧山池已經結冰.還可以在冰面上滑

這是秘境.知道的人很少.長度77米.我稱他77湖.湖邊也有不少積雪

卓社東峰前營地.好冷

卓社東峰前看天池.咖啡色的水.pula戶外濾水器.可以輕鬆過濾成透明的飲用水

流浪到不知名的地方

這池也是少有人來.長度約50米

這湖也不小.竟然也有積雪

其實我不是來爬山的.鱒魚才是重點.在人間天堂混了三天.喝酒泡茶啃鱒魚別問我秘境在哪裡.想去嗎?準備好10天的假期.我帶你去