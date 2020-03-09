辛苦有代價！ 展望美麗風景 「暗影山」南稜線上下嘗鮮
暗影山:
暗影山又名黑山、酒桶山，叫酒桶山最好聽，因為酒桶山法蝶餐廳很出名。沒玩登山前我那知道這些。是我們太平市的第一高峰高997M也是1000M以下叫郊山的第一高峰。
去年我從北稜線有爬過、找比較花時間，爬來回一小時內就完成，完全沒風景看。就是單純撿小百岳的三角點。這個月台中市大里自然生態登山協會的山友前輩們、劈荊斬棘、開路架繩索、結登山布條讓這二條921後失去蹤跡的登山步道重見光明。身為太平市人就趕快來嘗鮮一下分享我的心情.因為想爬山山就在家旁邊是一件多麼開心的事。
登山最後常常最累的是交通.分享一下大里山協朱淑敏小姐文章的一段文:2020最夯的登山路線，你去了嗎？2/16南稜最後30公尺也拉繩完成，感謝山友協助，但願今後大家一起來維護921後重見天日的暗影山西北稜，南稜這原始路線，3/1暗影山淨山7:00大里運動公園出發，也可7:20一江橋匯合，一起來把路踩紮實些! (有興趣者可以參加)
^ 以上為南稜線嘗鮮上山影片
^以上為南稜線辛苦下山影片
^外地要來從136縣道搜尋法蝶這餐廳就可到、大里山協沿途都有做指示牌
^再來到高巢森活停車場登山口 停車場外兩徹皆可停車
^這邊兩徹可停車
^沿途都有大里山協的布條
^大里山協做的指示牌
^展望風景都很漂亮
^漂亮樹木種類繁多
^這路口開始爬坡 應該是算登山口吧
^峭壁區的80 90度陡坡直上是最難的 我弄了三次
^被這塊石頭卡很久. 氣 氣
^上去之後開始是不同斜坡 樹根 地形
^全程都有大里山協架設的繩子
^長斜坡50 60度的斜坡大概有四段.踩點要找好喔
^沿途黃藤不少喔
^很多點都是人工開出來的路
^這是往西北稜法蝶登山口的路
^這是我從南稜線上來高巢森活登山口的路
^人工設施
^暗影山 三角點
^合照紀念
^三角點有大里山協新做的椅子
^這是第二家的登山布條
^路面都是斜坡 考驗我的腳踝
^我堆得石頭 保祐大家登山平安
^被地上黃藤刺了一下
^這段上去最難 下來也很難
^再下來這後退 真的要注意 山徑路面太窄 右邊又是懸崖 右邊應該還要綁繩吧
^下來看到美麗風景樹木 就覺得辛苦有代價
^車子可停停車場外
^看到我小紅機車 可以回家了. 暗影山也可從西北稜上南稜下再下來走產業道路回法蝶，或兩地放車.北稜最簡單、西北稜最陡、南稜走最久，手套要帶、登山仗我都沒用到，有空可以過來嘗嘗鮮
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