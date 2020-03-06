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最熱門且容易上手！ 「合歡山健行步道」推薦好爬的三條路線

健行筆記 / 健行筆記橘子貓

位於南投縣與花蓮交界的合歡山，是台灣非常知名的景點。除了觀光客更是許多登山好手的「必登」山。合歡山是由七座群峰相連合成，又稱「合歡群峰」，包括合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、合歡西峰、石門山、合歡尖山、石門北峰，其中前五峰還是「台灣百岳」，這次就要來推薦最熱門且容易上手的三條合歡山登山路線！（記得看到最後唷，文末有登山注意事項整理～）

登山路線一：合歡主峰海拔高度：3,417公尺｜難易度：●○○ 適合登山新手入門用里程：從台14甲線30.8K處開始步行約1.8K（來回約1.5個小時）

合歡主峰是最群峰中最熱門的路線，雖然名為主峰但不是海拔最高也不是難度最難，但山頂上的風景無疑是最壯闊、最美的，所以很多第一次到合歡山或是時間有限的新手山友和旅客都會以這條路線為首選！

登山路線二：合歡北峰海拔高度：3,422公尺｜難易度：●◐○ 適合平常有運動習慣的人里程：從台14甲線36.7K處開始步行約2.3K（來回約4小時）

合歡北峰是群峰中海拔最高的山，難度稍微高一些，但高山的風景絕對值得，尤其是五、六月紅毛牡丹花開時，很適合輕裝上山順便賞花，推薦給平常有健行或保持運動習慣的可以走這條，當作一個小小的戶外挑戰。

登山路線三：合歡東峰海拔高度：3,421公尺｜難易度：◐○○ 適合所有喜歡走階梯的人XD里程：從滑雪山莊開始步行約1.2K（來回約2.5小時）

合歡東峰是群峰中第二高的山，路線大多為簡易型的階梯步道，沿途也都有不錯的觀望點可以賞景，對於平常比較少登山的人來說相對親民好走，但因地勢陡峭上升較快，建議大家要適時停下來休息避免高山反應。特別收錄：武嶺停車場日出

如果每條路線都懶得走，但又想從難得的合歡山旅行帶走難忘回憶，建議大家清晨時直接把車開到武嶺的停車場，因為在那裡可以看到台灣最美的日出。

查詢武嶺日出時間 >> https://ubin.io/6KgTGk

橘貓貼心建議合歡群峰這三條路線相較其他百岳比較好上手，但還是要依自身身體狀況評估適不適合上山唷，以下有幾點要特別提醒大家：

1. 高山氧氣稀薄走沒兩步就容易喘甚至頭暈，將腳步放慢、步伐縮小可以才走得更遠唷！

2. 步道沿途沒有水站，記得要自行攜帶充足的水量上山（垃圾也要自行帶下山唷，一起愛護山林！）

3. 因高山氣候多變，冬日常因降雪有管制，上山前不仿留意一下近況

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登山 合歡山 步道

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