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景色太過優美！ 合歡山「北峰登山步道」視野遼闊

健行筆記 / 健行筆記Walker Shih

合歡北峰，位於台灣南投縣仁愛鄉榮興村、大同村之間，屬中央山脈支稜，為合歡群峰最高峰，海拔高度3,422公尺，山頂立有二等三角點，為台灣百岳之一，排名第34，亦是十崇之一。

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登上合歡北峰頂已不下四五次，無論是寒風侵肌的冬季暗夜，或者是紅毛杜鵑盛開的春夏之交，總是可以在這條草原景色綿延不絕，視野遼闊的北峰登山步道，享受高山帶來的身心靈衝擊。在海拔3,000公尺高處，氧氣氣壓約為海平面的70%，海拔4,000公尺處約為61%，海拔5,000公尺處則降為53%。走在這條步道上，常常因為景色太過優美壯闊而忘了身處高山症好發的高度，腳步緩緩移動著，風聲在耳際呼嘯而過，吐納著寒冷空氣，環視四周，層層山巒羅列如屏，心曠神怡不止。

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有人說合歡北峰步道有好幾個可供攝影者拍攝的地點，我卻每每沉浸於景色，有時故意遺漏，有時因為氣喘呼呼而懶得拿出單眼停留拍攝，無論是北峰登山口附近的懸崖杜鵑，還是東坡杜鵑谷及碧池，還有那遠處翻滾萬浪的雲海山谷，都是攝影者愛好題材的最佳提供地。喘著累著，終究還是走到了那最著名的地標山頂反射板，許多登山者常以設置於山上的「反射板」，當作登山方向指引。

無論是陽明山國家公園的面天山反射板谷關七雄東卯山反射板抑或是新店菜刀崙山反射板等然而大多數人並不了解其用途許多稱號不脛而走如大白板外星人導航板太陽能板等但基本上它的作用是反射微波板，微波是一種高頻率的電磁波，透過長的像太陽能板的微波板，聚焦傳送到遠端另一處的微波天線，接收到信號後再設法將電波中的資料還原出來，微波信號很容易被障礙物或山峰阻礙，當信號要由山頭之之間傳送時，視線所不能及之處微波就不能傳輸，此時微波反射板的功效就如同一面反射鏡面，可將微波折射至另一方向，以多面的反射板就可在山頭及河谷之間輸送信號，就像行動電話的基地台或一般電話都大量的使用微波來傳送信號

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過了反射板後，距離合歡北峰頂不遠了，想想自從國道6號通車後，短短幾小時之間，就能夠從平地一路直上達純粹的自然合歡山頂，然而這幾年合歡北峰步道卻也有著環保議題的討論，現況合歡北峰步道有些路段是有著玉山箭竹覆蓋的綠色地毯，另有些甚至現況可以說是大部分為長不出植被的土黃坑步道。

土黃坑步道，其土壤層已因大量登山者反覆踩踏更形堅硬，好天氣時，對於登山者是個容易行走的步道，然而高山天氣中午過後常有短暫霧雨甚至大雨，土黃坑步道因為沒有植被保護，泥漿灌落而下，將泥巴土石衝落山間，日復一日夜復一夜，越陷越深，造成龐大登山者改取其他玉山箭竹覆蓋的綠色地毯處而行，這些玉山箭竹可以挺過寒風夜雨,可以挺過風雪冷霧，卻抵擋不住登山者的長久踩踏,惡性循環不止，土黃坑步道越來越寬也越來越深，而屬於山神的綠色地墊也漸漸消失於合歡北峰的步道之中，這件事值得登山風氣日盛的登山人們深思啊

山頂到了，三角點跟北峰告示牌當然都要入鏡，這是第四次登上北峰，北峰很給面子的讓我們享受了360度的全視野景色，山風吹拂著，陽光曬著，涼爽中帶溫暖，真是人生一大享受無誤，這令人神往的百岳風光及登頂成就感，在合歡群峰特別容易感受到，望來日再來賞景，也期盼步道養護透過登山者的協助可以更加完善美好了

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步道 登山 玉山

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